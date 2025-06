Gravel Austria

Obcowanie z naturą, radość z jazdy i wolność

Czy to na asfalcie, leśnych ścieżkach czy szutrowych drogach - rowerzyści szutrowi w Dolnej Austrii mogą spodziewać się zróżnicowanego krajobrazu. Trasa rozpoczyna się w Waldviertel i prowadzi wzdłuż Granite Trail w kierunku Dunaju. Następnie wiedzie przez łagodnie pofałdowany krajobraz regionu Mostviertel przez Waidhofen an der Ybbs do Lunz am See w górzystej części Dolnej Austrii. Po krótkim objeździe do Mariazell trasa prowadzi na północ wzdłuż rzeki Traisen i dalej przez dolinę Gölsental, region Elsbeere Wienerwald i Rezerwat Biosfery Las Wiedeński do Klosterneuburga. Trasa biegnie dalej na wschód wzdłuż granic Wiednia przez lasy i łąki do rzymskego regionu Carnuntum na granicy z Burgenlandem.