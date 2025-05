Natura ułatwia nam odnalezienie siebie

Przewodniczka górska Lisa Flatscher z Tyrolu wyjaśnia, dlaczego czerpie szczególną siłę do codziennego życia z doświadczeń na łonie natury:

"Stałość natury jest dla mnie szczególnym źródłem siły. Natura uczy mnie cierpliwości - nie reagowania natychmiast, ale najpierw obserwowania i uważnego przyglądania się. W naturze często otrzymuję odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Nie są to odpowiedzi słyszalne, a jednak dzięki nim uświadamiam sobie, co należy zrobić. Dlatego wśród natury czuję taką wdzięczność. Przebywanie na jej łonie ma na mnie niesamowicie oczyszczający i wyzwalający wpływ. Nawet - a może zwłaszcza - gdy pogoda jest nieprzyjemna. Kiedy jesteś na zewnątrz, gdy pada deszcz lub śnieg, uwalniasz się od wszystkiego, co nosisz ze sobą".