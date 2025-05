Wiedeńska Opera Państwowa łączy w sobie tradycję i innowacyjność - z wyjątkowymi przedstawieniami, wspaniałą architekturą i legendarnym Balem w Operze Wiedeńskiej.

Wiedeńska Opera Państwowa, znana również jako "Pierwszy Dom na Ringu", to coś więcej niż tylko opera - to centralny element wiedeńskiej tożsamości kulturowej. Jej imponująca neorenesansowa architektura i światowej sławy spektakle sprawiają, że jest magnesem dla entuzjastów sztuki i kultury.

Historia Opery Państwowej jest ściśle związana z imperialną przeszłością Wiednia. Pierwszy budynek opery został zbudowany w dzielnicy Hofburg już w 1629 roku i był wykorzystywany przez Habsburgów jako opera dworska. Cesarz Józef II, wielki mecenas i miłośnik Mozarta, odegrał decydującą rolę w w tworzeniu kultury operowej. Z okazji uroczystego otwarcia obecnego budynku w 1869 roku wystawiono Don Giovanniego Mozarta, a wśród publiczności znaleźli się cesarz Franciszek Józef i cesarzowa Elżbieta. Opera ostatecznie stała się jednym najważniejszych symboli Wiednia. Pozostała "cesarskim teatrem dworskim" aż do 1918 roku, kiedy to wraz z końcem monarchii rozpoczęła nowy rozdział w swojej historii.

Opera Państwowa osiągnęła swój artystyczny szczyt pod kierownictwem Gustava Mahlera. Mahler zrewolucjonizował teatr swoimi wizjonerskimi produkcjami i wyznaczył nowe standardy interpretacji muzycznej. Dzieła takie jak Pierścień Nibelungów Wagnera znalazły tu publiczność, która doceniła innowacyjną siłę teatru. Lata 1919-1924, kiedy na czele opery stali Richard Strauss i Franz Schalk, były kolejnym okresem rozkwitu Opery Wiedeńskiej.

Opera Państwowa przeżywała jednak również mroczne czasy. W czasach nazistowskich artyści byli prześladowani, przedstawienia zakazane, a we wrześniu 1944 roku została zamknięta, podobnie jak wszystkie teatry w Rzeszy Niemieckiej. Naloty bombowe w marcu 1945 roku zniszczyły dużą część budynku, w tym scenę i wiele spośród 150 000 cennych rekwizytów. Odbudowa i ponowne otwarcie z Fideliem Beethovena 5 listopada 1955 roku symbolizowało początek nowej ery.

Wiedeńska Opera Państwowa: gdzie łączy się historia i kultura

Dziś Wiedeńska Opera Państwowa zachwyca publiczność jednym z najszerszych repertuarów na świecie i ponad 200 przedstawieniami każdego roku. Jednocześnie jest to miejsce, które interpretuje tradycję w nowoczesny sposób - na przykład dzięki wydarzeniom takim jak Opera Live on the Square, gdzie kultura jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich. Pełen przepychu Bal Operowy dopełnia obrazu i pokazuje, jak ta instytucja łączy tradycję z nowoczesnością.

Wiedeńska Opera Państwowa to nie tylko świątynia muzyki i sztuki, ale także symbol radości życia, uroku i kosmopolityzmu - miejsce, w którym imperialna przeszłość Wiednia pozostaje żywa, a jednocześnie oferuje inspirujące spojrzenie w przyszłość.