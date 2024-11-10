Orkiestra Filharmoników Wiedeńskich
Światowej sławy orkiestra z tradycjami
Introduction
Orkiestra powstała w 1842 r. wraz z wykonaniem "Wielkiego Koncertu", który odbył się pod nazwą "Akademia Filharmoniczna". Przed tym występem w Wiedniu nie było orkiestry koncertowej składającej się wyłącznie z profesjonalnych muzyków, chociaż istniało wielkie pragnienie podziwiania występów symfonicznych. W rezultacie przed każdym pojedynczym występem tworzono nowe zespoły. Od czasu powstania Filharmonii Wiedeńskiej jej muzycy zawsze wywodzą się z zespołu Wiedeńskiej Opery Państwowej.
Orkiestra występuje zarówno jako orkiestra operowa, jak i koncertowa i zachwyca publiczność na całym świecie, zarówno w Operze Wiedeńskiej, Musikverein, jak i na międzynarodowych scenach. W miesiącach letnich Filharmonicy Wiedeńscy występują również na imprezach plenerowych, takich jak Festiwal w Salzburgu, przenosząc swoje wykonania w niezwykłe miejsca.
Żadna inna orkiestra nie jest tak blisko i trwale związana z historią i tradycją europejskiej muzyki klasycznej jak Filharmonicy Wiedeńscy. Od momentu powstania orkiestra regularnie odciska trwały ślad w świecie muzyki. Do dziś to właśnie "wiedeńskie brzmienie" jest podkreślane przez wykonawców i dyrygentów jako wyjątkowa cecha orkiestry. Filharmonia Wiedeńska to jednak coś więcej niż tylko orkiestra - to ucieleśnienie wiedeńskiego podejścia do życia.
Koncert Noworoczny Filharmoników Wiedeńskich co roku dociera do ponad 50 milionów widzów na całym świecie i jest transmitowany na żywo w ponad 90 krajach.
Introduction
"Muzyka i flet były ze mną od zawsze" Karin Bonelli urodziła się w muzycznej rodzinie w regionie Salzkammergut w Górnej Austrii. Jej oboje z rodziców, brat i wujek są flecistami. Bonelli otrzymała pierwsze lekcje od swojej matki w wieku ośmiu lat. Po maturze studiowała w konserwatorium w Linzu, a dalsze studia odbyła w Wiedniu, Monachium i Lyonie. Potem, w wieku 23 lat, nastąpił przełom w jej karierze: Karin Bonelli stała się pierwszą kobietą, którą przyjęto do sekcji dętej Wiedeńskich Filharmoników.
W tym wywiadzie chcieliśmy dowiedzieć się więcej o młodej artystce i o tym, jak to jest być członkinią filharmonii i stanowić element tak ważnej muzycznej tradycji Wiednia. Co sprawia, że ta uświęcona tradycją orkiestra jest tak magiczna i gdzie Karin Bonelli znajduje osobistą harmonię, spokój i siłę do wykonywania swojego zawodu. Po wywiadzie powiedziała nam, jaka jest jej największa slabość. "Knedle morelowe z Wachau..." - brzmiała odpowiedź.
Karin Bonelli wyjaśnia...
... co kryje się za fascynującym brzmieniem, które publiczność tak uwielbia?
To coś więcej niż tylko instrumenty - choć faktycznie odgrywają one ważną rolę, jak wyjaśnia Karin Bonelli. Flecistka opisuje wibracje, które składają się na wyjątkowe wrażenia słuchowe jako "mieszający się, okrągły, ciepły dźwięk".
Dźwięk ten jest głęboko zakorzeniony w muzycznej świadomości wiedeńskiej tradycji i jest przekazywany w orkiestrze z pokolenia na pokolenie.
Sposób budowy instrumentów sięga XVIII wieku, czyli ery wiedeńskiego klasycyzmu. Filharmonicy Wiedeńscy uważają się za spadkobierców dziedzictwa kulturowego tamtych czasów i w dużej mierze nie ulegli nowym wpływom XIX wieku. Pozostali wierni koncepcjom dźwiękowym z czasów Mozarta, Haydna i Beethovena. Na przykład wiedeńskie instrumenty dęte różnią się od innych instrumentów w międzynarodowych orkiestrach symfonicznych sposobem gry - zwłaszcza wiedeński obój i wiedeński róg.
Magia na żywo: gdzie posłuchasz Filharmoników Wiedeńskich?Nie ma dwóch sal koncertowych identycznych pod względem akustyki. Za to wszystkie występy muzyczne mają jeden wspólny mianownik: to magia występu na żywo. Dzieje się ona podczas koncertów w Złotej Sali Musikverein i w nowoczesnym Wolkenturm w parku zamkowym Grafenegg.
Koncert Nocy Letniej w Schönbrunn
Punkt kulminacyjny corocznego kalendarza muzycznego i nastrojowy wczesny letni wieczór z Orkiestrą Filharmonii Wiedeńskiej.
Wiedeńska Opera Państwowa
Orkiestra Filharmonii Wiedeńskiej składa się z członków orkiestry Wiedeńskiej Opery Państwowej i towarzyszy spektakularnym produkcjom.
Festiwal w Salzburgu
Orkiestra Filharmonii Wiedeńskiej jest integralną częścią Festiwalu w Salzburgu. Występy w mieście Mozarta odbywają się każdego lata.
Bal Filharmoników Wiedeńskich
Filharmonicy Wiedeńscy, jedna z najsłynniejszych orkiestr na świecie, zapraszają do tańca w Złotej Sali Musikverein.
Muzeum Wiedeńskich Filharmoników
Muzeum Filharmonii Wiedeńskiej w Domu Muzyki prezentuje fascynującą historię światowej sławy orkiestry. Otwarte w 2000 roku interaktywne muzeum dźwięku zapewnia wgląd w muzyczną historię Wiednia i wyjątkowy związek orkiestry z wiedeńskim klasycyzmem. Na pierwszym piętrze odwiedzający mogą odkryć historyczne dokumenty, zdjęcia i eksponaty związane z kompozytorami takimi jak Bruckner, Brahms i Mahler.
Jedną z atrakcji jest sala kinowa, w której wyświetlane są fragmenty koncertów noworocznych i letnich. Oprócz historycznych odniesień, Dom Muzyki oferuje również interaktywne wystawy dotyczące fizyki dźwięku i historii muzyki. Można też wirtualnie dyrygować orkiestrą Filharmonii Wiedeńskiej.
Koncert noworoczny Filharmoników Wiedeńskich
Koncert noworoczny w wiedeńskiej Musikverein to pierwsze wydarzenie, na które udaje się wiele osób, aby świętować Nowy Rok. Nawet wśród najlepszych dyrygentów na świecie prowadzenie corocznego wiedeńskiego koncertu noworocznego jest uważane za zaszczyt. Miasto muzyki Wiedeń jest także domem dla jednej z najlepszych orkiestr na świecie, orkiestry Filhramoników Wiedeńskich. Wielka Sala wiedeńskiego Musikverein jest najpiękniejszą salą koncertową w Wiedniu i uważa się ją za prawdziwy akustyczny cud. Zwieńczeniem Koncertu Noworocznego jest porywający Marsz Radetzky'ego, podczas którego dyrygent umiejętnie prowadzi publiczność, która wspólnie wyklaskuje rytm.
Ze względu na duże zapotrzebowanie na bilety na Koncert Noworoczny, zostaną one rozlosowane wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Filharmonii Wiedeńskiej na początku roku. Dzięki temu goście z całego świata mają równe szanse na zdobycie biletów na koncert. Zgłoszenia do udziału w losowaniu przyjmowane są od stycznia do lutego.