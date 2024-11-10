Filharmonicy Wiedeńscy
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Orkiestra Filharmoników Wiedeńskich
Światowej sławy orkiestra z tradycjami

Już sama nazwa brzmi jak muzyka: Filharmonicy Wiedeńscy. Od ponad 180 lat orkiestra oczarowuje świat melodiami, które poruszają serca ludzi we wszystkich zakątkach globu.

Orkiestra powstała w 1842 r. wraz z wykonaniem "Wielkiego Koncertu", który odbył się pod nazwą "Akademia Filharmoniczna". Przed tym występem w Wiedniu nie było orkiestry koncertowej składającej się wyłącznie z profesjonalnych muzyków, chociaż istniało wielkie pragnienie podziwiania występów symfonicznych. W rezultacie przed każdym pojedynczym występem tworzono nowe zespoły. Od czasu powstania Filharmonii Wiedeńskiej jej muzycy zawsze wywodzą się z zespołu Wiedeńskiej Opery Państwowej.

Orkiestra występuje zarówno jako orkiestra operowa, jak i koncertowa i zachwyca publiczność na całym świecie, zarówno w Operze Wiedeńskiej, Musikverein, jak i na międzynarodowych scenach. W miesiącach letnich Filharmonicy Wiedeńscy występują również na imprezach plenerowych, takich jak Festiwal w Salzburgu, przenosząc swoje wykonania w niezwykłe miejsca.

Żadna inna orkiestra nie jest tak blisko i trwale związana z historią i tradycją europejskiej muzyki klasycznej jak Filharmonicy Wiedeńscy. Od momentu powstania orkiestra regularnie odciska trwały ślad w świecie muzyki. Do dziś to właśnie "wiedeńskie brzmienie" jest podkreślane przez wykonawców i dyrygentów jako wyjątkowa cecha orkiestry. Filharmonia Wiedeńska to jednak coś więcej niż tylko orkiestra - to ucieleśnienie wiedeńskiego podejścia do życia.

Fakty i liczby
Powstanie:1842 r., założycielem Otto Nicolai
Działalność koncertowa:ponad 100 koncertów i występów gościnnych rocznie w Wiedniu, Salzburgu i za granicą
Znak rozpoznawczy:wiedeński styl muzyczny
Cecha szczególna:orkiestra składa się wyłącznie z członków orkiestry Wiedeńskiej Opery Państwowej
Kryterium przyjęcia:min. 3 lata członkostwa w Orkiestrze Opery Wiedeńskiej

Koncert Noworoczny Filharmoników Wiedeńskich co roku dociera do ponad 50 milionów widzów na całym świecie i jest transmitowany na żywo w ponad 90 krajach.

Spojrzenie za kulisy Wiedeńskich Filharmoników

"Muzyka i flet były ze mną od zawsze" Karin Bonelli urodziła się w muzycznej rodzinie w regionie Salzkammergut w Górnej Austrii. Jej oboje z rodziców, brat i wujek są flecistami. Bonelli otrzymała pierwsze lekcje od swojej matki w wieku ośmiu lat. Po maturze studiowała w konserwatorium w Linzu, a dalsze studia odbyła w Wiedniu, Monachium i Lyonie. Potem, w wieku 23 lat, nastąpił przełom w jej karierze: Karin Bonelli stała się pierwszą kobietą, którą przyjęto do sekcji dętej Wiedeńskich Filharmoników.

W tym wywiadzie chcieliśmy dowiedzieć się więcej o młodej artystce i o tym, jak to jest być członkinią filharmonii i stanowić element tak ważnej muzycznej tradycji Wiednia. Co sprawia, że ta uświęcona tradycją orkiestra jest tak magiczna i gdzie Karin Bonelli znajduje osobistą harmonię, spokój i siłę do wykonywania swojego zawodu. Po wywiadzie powiedziała nam, jaka jest jej największa slabość. "Knedle morelowe z Wachau..." - brzmiała odpowiedź.

W rozmowie z Karin Bonellli
Wiedeńskie brzmienie

Karin Bonelli wyjaśnia...

... co kryje się za fascynującym brzmieniem, które publiczność tak uwielbia?

To coś więcej niż tylko instrumenty - choć faktycznie odgrywają one ważną rolę, jak wyjaśnia Karin Bonelli. Flecistka opisuje wibracje, które składają się na wyjątkowe wrażenia słuchowe jako "mieszający się, okrągły, ciepły dźwięk".

Dźwięk ten jest głęboko zakorzeniony w muzycznej świadomości wiedeńskiej tradycji i jest przekazywany w orkiestrze z pokolenia na pokolenie.

Sposób budowy instrumentów sięga XVIII wieku, czyli ery wiedeńskiego klasycyzmu. Filharmonicy Wiedeńscy uważają się za spadkobierców dziedzictwa kulturowego tamtych czasów i w dużej mierze nie ulegli nowym wpływom XIX wieku. Pozostali wierni koncepcjom dźwiękowym z czasów Mozarta, Haydna i Beethovena. Na przykład wiedeńskie instrumenty dęte różnią się od innych instrumentów w międzynarodowych orkiestrach symfonicznych sposobem gry - zwłaszcza wiedeński obój i wiedeński róg.

Magia na żywo: gdzie posłuchasz Filharmoników Wiedeńskich?

Nie ma dwóch sal koncertowych identycznych pod względem akustyki. Za to wszystkie występy muzyczne mają jeden wspólny mianownik: to magia występu na żywo. Dzieje się ona podczas koncertów w Złotej Sali Musikverein i w nowoczesnym Wolkenturm w parku zamkowym Grafenegg.

Koncert Nocy Letniej w Schönbrunn

Punkt kulminacyjny corocznego kalendarza muzycznego i nastrojowy wczesny letni wieczór z Orkiestrą Filharmonii Wiedeńskiej.

Koncert Nocy Letniej w Schönbrunn

Wiedeńska Opera Państwowa

Orkiestra Filharmonii Wiedeńskiej składa się z członków orkiestry Wiedeńskiej Opery Państwowej i towarzyszy spektakularnym produkcjom.

Wiedeńska Opera Państwowa

Festiwal w Salzburgu

Orkiestra Filharmonii Wiedeńskiej jest integralną częścią Festiwalu w Salzburgu. Występy w mieście Mozarta odbywają się każdego lata.

Festiwal w Salzburgu

Bal Filharmoników Wiedeńskich

Filharmonicy Wiedeńscy, jedna z najsłynniejszych orkiestr na świecie, zapraszają do tańca w Złotej Sali Musikverein.

Bal Filharmoników Wiedeńskich

Festiwal Grafenegg

Kiedy otwiera się letnia scena, Orkiestra Filharmonii Wiedeńskiej występuje w Grafenegg. Festiwal znany jest z najwyższej klasy programu.

Festiwal Grafenegg
Letni koncert nocny w Schönbrunn
Dom Muzyki

Muzeum Wiedeńskich Filharmoników

Muzeum Filharmonii Wiedeńskiej w Domu Muzyki prezentuje fascynującą historię światowej sławy orkiestry. Otwarte w 2000 roku interaktywne muzeum dźwięku zapewnia wgląd w muzyczną historię Wiednia i wyjątkowy związek orkiestry z wiedeńskim klasycyzmem. Na pierwszym piętrze odwiedzający mogą odkryć historyczne dokumenty, zdjęcia i eksponaty związane z kompozytorami takimi jak Bruckner, Brahms i Mahler.

Jedną z atrakcji jest sala kinowa, w której wyświetlane są fragmenty koncertów noworocznych i letnich. Oprócz historycznych odniesień, Dom Muzyki oferuje również interaktywne wystawy dotyczące fizyki dźwięku i historii muzyki. Można też wirtualnie dyrygować orkiestrą Filharmonii Wiedeńskiej.

Dom Muzyki
Wspaniały początek nowego roku

Koncert noworoczny Filharmoników Wiedeńskich

Koncert noworoczny w wiedeńskiej Musikverein to pierwsze wydarzenie, na które udaje się wiele osób, aby świętować Nowy Rok. Nawet wśród najlepszych dyrygentów na świecie prowadzenie corocznego wiedeńskiego koncertu noworocznego jest uważane za zaszczyt. Miasto muzyki Wiedeń jest także domem dla jednej z najlepszych orkiestr na świecie, orkiestry Filhramoników Wiedeńskich. Wielka Sala wiedeńskiego Musikverein jest najpiękniejszą salą koncertową w Wiedniu i uważa się ją za prawdziwy akustyczny cud. Zwieńczeniem Koncertu Noworocznego jest porywający Marsz Radetzky'ego, podczas którego dyrygent umiejętnie prowadzi publiczność, która wspólnie wyklaskuje rytm.

Ze względu na duże zapotrzebowanie na bilety na Koncert Noworoczny, zostaną one rozlosowane wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Filharmonii Wiedeńskiej na początku roku. Dzięki temu goście z całego świata mają równe szanse na zdobycie biletów na koncert. Zgłoszenia do udziału w losowaniu przyjmowane są od stycznia do lutego.

MusikvereinOrkiestra Filharmonii Wiedeńskiej

Najczęściej zadawane pytania

Ze względu na duże zapotrzebowanie na bilety na koncert noworoczny, są one losowane wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Filharmonii Wiedeńskiej na początku roku. Dzięki temu goście z całego świata mają równe szanse na zdobycie biletów. Zgłoszenia do udziału w losowaniu przyjmowane są od stycznia do lutego.

Orkiestra Filharmonii Wiedeńskiej bierze udział w kilku światowej sławy cyklicznych wydarzeniach, które wyróżniają się zarówno doskonałością muzyczną, jak i znaczeniem kulturowym.

  • Festiwal w Salzburgu w Festspielhaus

  • Koncert w Grazu w Musikverein für Steiermark

  • Koncert noworoczny w wiedeńskim Musikverein

  • Koncert Nocy Letniej przed pałacem Schönbrunn

  • Koncerty abonamentowe w wiedeńskim Musikverein

  • Wiedeńska Opera Państwowa

  • Sala koncertowa w Wiedniu

Orkiestra Filharmonii Wiedeńskiej została założona w 1842 roku przez Otto Nicolai. Pierwszy koncert filharmoniczny odbył się 28 marca 1842 roku w Wielkiej Sali Redutowej w wiedeńskim Hofburgu.

Orkiestra Filharmonii Wiedeńskiej składa się ze 144 muzyków, którzy pracują bez głównego dyrygenta.

Zamiast tego wybierają na swoje koncerty znanych dyrygentów gościnnych, takich jak Claudio Abbado, Herbert von Karajan czy Riccardo Muti.

Ta demokratyczna struktura sprawia, że orkiestra jest wyjątkowa: ważne decyzje, takie jak wybór dyrygentów, programów i solistów, są podejmowane wspólnie przez jej członków. Co roku powoływany jest nowy dyrygent, zwłaszcza na Koncert Noworoczny, co daje orkiestrze dużą swobodę artystyczną.

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