Już sama nazwa brzmi jak muzyka: Filharmonicy Wiedeńscy. Od ponad 180 lat orkiestra oczarowuje świat melodiami, które poruszają serca ludzi we wszystkich zakątkach globu.

Orkiestra powstała w 1842 r. wraz z wykonaniem "Wielkiego Koncertu", który odbył się pod nazwą "Akademia Filharmoniczna". Przed tym występem w Wiedniu nie było orkiestry koncertowej składającej się wyłącznie z profesjonalnych muzyków, chociaż istniało wielkie pragnienie podziwiania występów symfonicznych. W rezultacie przed każdym pojedynczym występem tworzono nowe zespoły. Od czasu powstania Filharmonii Wiedeńskiej jej muzycy zawsze wywodzą się z zespołu Wiedeńskiej Opery Państwowej.

Orkiestra występuje zarówno jako orkiestra operowa, jak i koncertowa i zachwyca publiczność na całym świecie, zarówno w Operze Wiedeńskiej, Musikverein, jak i na międzynarodowych scenach. W miesiącach letnich Filharmonicy Wiedeńscy występują również na imprezach plenerowych, takich jak Festiwal w Salzburgu, przenosząc swoje wykonania w niezwykłe miejsca.

Żadna inna orkiestra nie jest tak blisko i trwale związana z historią i tradycją europejskiej muzyki klasycznej jak Filharmonicy Wiedeńscy. Od momentu powstania orkiestra regularnie odciska trwały ślad w świecie muzyki. Do dziś to właśnie "wiedeńskie brzmienie" jest podkreślane przez wykonawców i dyrygentów jako wyjątkowa cecha orkiestry. Filharmonia Wiedeńska to jednak coś więcej niż tylko orkiestra - to ucieleśnienie wiedeńskiego podejścia do życia.