Pieszo, wyciągiem lub taksówką saneczkową: po dotarciu na szczyt czekają świetne tory saneczkowe i przytulne restauracje. A piękne widoki to dodatkowy bonus!

Mieszkańcy Austrii kochają zimę, wesołe rodzinne wycieczki, obfite przekąski, śnieg i aktywności na świeżym powietrzu i w górach. Saneczkarstwo łączy to wszystko pod jednym dachem. Pewnie właśnie dlatego tory saneczkowe są tak popularne w Austrii. Nawet w Wiedniu znajdują się tory saneczkowe na większych wzgórzach, w parkach lub na obrzeżach miasta.

Saneczkarstwo to sportowe doświadczenie, szczególnie gdy na szczyt wspinasz się pieszo. Do tego pełne emocji, zwłaszcza gdy zjeżdżasz w dół po naturalnym torze saneczkowym po zmroku. To także aktywność przyjazna rodzinom, bo do wielu torów saneczkarzy dowozi wyciąg lub specjalna taksówka. Niezależnie od tego, jak dotrzesz na start, na szczycie zwykle czeka na ciebie zapierający dech w piersiach panoramiczny widok na góry i doliny. I smakowite austriackie przekąski na dobry początek zabawy: knedle czy omlet Kaiserschmarren.

W całej Austrii wybór torów saneczkowych jest bardzo zróżnicowany: niektóre są odpowiednie dla rodzin z dziećmi, inne dla bardziej doświadczonych saneczkarzy. Jazda na sankach to typowe austriackie zimowe doświadczenie, z mnóstwem śmiechu i poczuciem wspólnoty.