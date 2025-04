Koncert noworoczny Filharmoników Wiedeńskich

Koncert noworoczny w wiedeńskiej Musikverein to pierwsze wydarzenie, na które udaje się wiele osób, aby świętować Nowy Rok. Nawet wśród najlepszych dyrygentów na świecie prowadzenie corocznego wiedeńskiego koncertu noworocznego jest uważane za zaszczyt. Miasto muzyki Wiedeń jest także domem dla jednej z najlepszych orkiestr na świecie, orkiestry Filhramoników Wiedeńskich. Wielka Sala wiedeńskiego Musikverein jest najpiękniejszą salą koncertową w Wiedniu i uważa się ją za prawdziwy akustyczny cud.

Ze względu na duże zapotrzebowanie na bilety na Koncert Noworoczny, zostaną one rozlosowane wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Filharmonii Wiedeńskiej na początku roku. Dzięki temu goście z całego świata mają równe szanse na zdobycie biletów na koncert. Zgłoszenia do udziału w losowaniu przyjmowane są od stycznia do lutego.