Cele mai frumoase orașe din Austria
Lejeritate urbană într-o vacanță de vară
Simțiți vibrația pulsatilă a unui oraș - ce sentiment îmbogățitor și senzual. Fiecare dintre cele nouă capitale de provincie din Austria are propria sa atmosferă caracteristică, care poate fi simțită doar acolo. Această atmosferă urbană este creată de obiective turistice, comori culturale și arhitectură fascinantă, precum și de cafenele, restaurante, piețe speciale, cartiere speciale - și, desigur, de oamenii care trăiesc aici.
Lunga istorie a Austriei a produs o bogăție de atracții turistice - de la palate magnifice, castele și mănăstiri la orașe istorice. Patrimoniul cultural este la fel de interesant ca și numeroasele comori culturale moderne.
Toate nouă! Capitalele Austriei în timpul verii
Patrimoniu cultural și comori culturale moderne în orașele
Protecția monumentelor - sinonimă cu durabilitatea
Conservarea clădirilor istorice este o inițiativă remarcabilă în Austria pentru protecția climei. De ce?
Conservarea monumentelor economisește resurse și previne sigilarea spațiilor verzi.
Conservarea monumentelor istorice joacă un rol socio-cultural important: conservarea aduce beneficii întregii regiuni, care își poate inspira oaspeții cu clădirile istorice.
Multe clădiri istorice sunt realizate din materiale naturale din împrejurimile imediate. Atunci când sunt reparate profesional, aceste materiale de construcție regionale sunt preferate pentru a le păstra originalitatea.
Existența speciilor de animale și plante este protejată. Protecția monumentelor este, de asemenea, calea corectă de urmat la nivel ecologic.