Obiectivele turistice, cultura și arhitectura, precum și restaurantele, locurile magice și oamenii fac ca fiecare dintre orașele din Austria să fie special.

Simțiți vibrația pulsatilă a unui oraș - ce sentiment îmbogățitor și senzual. Fiecare dintre cele nouă capitale de provincie din Austria are propria sa atmosferă caracteristică, care poate fi simțită doar acolo. Această atmosferă urbană este creată de obiective turistice, comori culturale și arhitectură fascinantă, precum și de cafenele, restaurante, piețe speciale, cartiere speciale - și, desigur, de oamenii care trăiesc aici.

Lunga istorie a Austriei a produs o bogăție de atracții turistice - de la palate magnifice, castele și mănăstiri la orașe istorice. Patrimoniul cultural este la fel de interesant ca și numeroasele comori culturale moderne.