Parcuri naționale & naturale din Austria
Oamenii sunt oaspeți aici și invitați să se bucure de minunea numită natură

Parcurile naționale și parcurile naturale strict protejate din Austria, precum și toate celelalte regiuni protejate sunt accesibile oaspeților.

Austria este splendid de verde: Aproape jumătate din suprafață este acoperită de copaci, cu din ce în ce mai multe păduri de foioase și păduri mixte, iar flora și fauna extrem de diverse prosperă în acest mediu natural. Pentru a păstra regiunile naturale, Austria a pus sub protecție aproximativ 48 % din teritoriul său. Deoarece cel mai înalt nivel de angajament față de conservarea naturii înseamnă succes în protecția climei. Sunt necesare eforturi considerabile pentru a proteja în mod durabil peisajul unic al Austriei, biodiversitatea și, în cele din urmă, habitatele recreative pentru oameni.  

În parcurile naționale, conservarea ecosistemelor în conformitate cu criterii stricte are prioritate maximă. Natura se poate dezvolta în mare parte neperturbată în zonele protejate. Parcurile naturale armonizează natura și cultivarea terenurilor de către oameni, care adesea au modelat aceste peisaje culturale de-a lungul secolelor. Regiunile model ale rezervațiilor biosferei păstrează, de asemenea, regiunile naturale și peisajele culturale, ca parte a programului UNESCO. Iar zona sălbatică găzduiește un peisaj natural complet nealterat, cu animale și plante rare.

Natura protejată din Austria

6 parcuri naționale

47 parcuri naturale

4 rezervații ale biosferei UNESCO

1 zonă sălbatică înscrisă în Patrimoniul mondial UNESCO

Atunci când privesc păsările din Parcul Național Neusiedler See-Seewinkel, am senzația că sunt acasă. Totul este într-o liniște perfectă, iar în jur aud și văd doar spectacolul naturii.

Elena TuracRangerița din Parcul Național Neusiedler See-Seewinkel, situat în Burgenland

Parcurile naționale ale Austriei

Biodiversitatea din cele șase parcuri naționale austriece este impresionantă: Stepe întinse, păduri virgine și riverane sălbatice, peisaje impresionante din văi, munți calcaroși accidentați și gheața de pe ghețari. Fiecare parc național are propriile trăsături speciale.

Parcul Național Kalkalpen/Alpii Calcaroși

Patru cincimi din suprafața parcului național din Austria Superioară este acoperită cu copaci. Peisajul este dominat de păduri de molid, brad și fag.

Parcul Național Hohe Tauern

Natură neatinsă, vârfuri maiestuoase și o floră & faună diverse. O bijuterie naturală prețioasă în Tirol, Carintia și SalzburgerLand.

Parcul Național Thayatal

În izolatul Green Canyon din Austria Inferioară, între copaci de foioase, stânci abrupte și râul care dă numele văii.

Parcul Național Gesäuse

Cel mai tânăr parc național din Austria, situat în Stiria, poate fi vizitat de-a lungul râului Enns și a munților de calcar accidentați. Atât de pută poate fi natura!

Parcul Național Neusiedler See-Seewinkel

Peisajul unic al lacului de stepă găzduiește o avifaună bogată și o floră fascinantă. Un punct central al biodiversității!

Parcul Național Donau-Auen

O pădure virgină la porțile Vienei, cel mai verde oraș din lume? Da, chiar așa este! Dunărea care curge liber aici este, de asemenea, habitatul a numeroase specii.

Un spațiu durabil

Parcul Național Hohe Tauern

Parcul Național Hohe Tauern se întinde în regiuni din Tirol, Carintia și SalzburgerLand. Această lume naturală unică este străbătută de numeroase trasee de drumeție – rețeaua de trasee cu poteci alpine acoperă aproximativ 4.300 de kilometri. Cabanele de munte și punctele perfecte pentru o gustare oferă mai multe baze pentru traseele mai lungi.

Regiunea parcă este făcută pentru experiențe care îți deschid ochii și inima către frumusețea pură a naturii: Acestea pot fi găsite, de exemplu, în lumea ghețarilor Weissee, pe ghețarulPasterze sau în defileul Leitenkammerklamm. Iar Cascada Krimml creează unul dintre cele mai frumoase spectacole naturale, care te vor lăsa pur și simplu cu gura căscată.

Parcul Național Hohe Tauern

Cum devii ranger de parc național?

Se spune că oamenii sunt buni la acele lucruri pe care le fac cu plăcere. Hermann Jansesberger, unul dintre cei peste 200 de rangeri dintr-unul dintre cele șase parcuri naționale, face o treabă excelentă. Hermann se dedică cu trup și suflet înțelegerii naturii. Nu există mușchi al cărui nume să nu îl știe, nu există piatră a cărei istorii să nu fie povestită cu atâta însuflețire de către pasionatul ranger. Își ia timp pentru fiecare gândăcel care îi traversează calea. Și totuși, cum devii ranger de parc național?

Apropierea de natură și plăcerea de a lucra cu oamenii fac cu siguranță parte din setul de abilități al oricărei persoane care dorește să lucreze ca ranger. Domeniile de activitate variază de la un parc național la altul. Însoțirea oaspeților și a grupurilor școlare, verificarea și întreținerea traseelor naturale și a cabanelor de observare, precum și susținerea de prezentări, supravegherea zonei și monitorizarea sarcinilor fac parte din această muncă care presupune multă responsabilitate.

Așa devii ranger de parc național

Rezervațiile Biosferei din Austria

În rezervațiile biosferei UNESCO, protejarea mediului se află pe primul loc. În rezervațiile biosferei, oamenii folosesc natura atât pentru practicarea agriculturii, cât și pentru a întreprinde activități sportive sau a se relaxa, iar ecosistemelor le merge excelent.

Rezervația Biosferei Großes Walsertal

„Bucură-te de natură fără să îi faci rău”; acesta este motto-ul rezervației din Vorarlberg, în care biodiversitatea și gestionarea spațiului sunt în completă armonie.

Rezervația Biosferei Pădurea Vieneză

Regiunea acoperă zone întinse din Austria Inferioară și Viena și îmbină cultura, biodiversitatea și agricultura durabilă.

Rezervația Biosferei Murtalul Inferior

Viitorul acestei câmpii inundabile din Austria, a doua cea mai mare de altfel, este asigurat de statutul său de rezervație a biosferei.

Rezervația Biosferei Salzburger Lungau

Împreună cu regiunea Kärntner Nockberge din Carintia, accentul este pus pe conservarea naturii virgine și pe dezvoltarea durabilă.

Rezervația Biosferei Kärntner Nockberge

Alături de regiunea Salzburger Lungau formează cea mai mare rezervație a biosferei din Austria.

Toate simțurile activate!

De ce ne relaxează natura?

Pachertul pentru stare de bine din partea naturii este simplu; cu toate acestea, oferă o mare relaxare corpului și minții: Aer proaspăt, căldura soarelui, verdele de smarald al pădurii și câmpiilor, precum și lumina pur și simplu magică.

Simțurile noastre își primesc o mare porție de răsfăț mai ales în poienițele cu multe flori și cu o biodiversitate greu de întâlnit în alte părți. Cu cât sunt mai variate speciile, cu atât mai bine ne face. În plus, natura ne împământează. Pentru că simțurile noastre și sufletul nostru nu cunosc starea maximă de bine atunci când ne petrecem timpul la birou; pentru că omul este orientat către natură, și nu către calculator. Și cel mai bine ne relaxăm în munți sau în pădurile vechi de foioase. Acest lucru se datorează faptului că legătura cu lemnul și copacii este „programată” în structura oamenilor.

Parcurile Naturale din Austria

În parcurile naturale, natura joacă mai multe roluri; aceasta este folosită în principal pentru practicarea agriculturii și pentru recreere. În același timp, echilibrul biologic și biodiversitatea sunt protejate și conservate. Mai jos îți ofeirm câteva sugestii.

Parcuri naturale în Burgenland

Parcuri naturale în Bregenzerwald

Parcul natural Tiroler Lech

Informații privind protecția climei

De ce este biodiversitatea atât de importantă pentru mediu?

Un ecosistem intact adăpostește nenumărate specii de microorganisme, ciuperci, plante și animale. Toate ființele vii și ciclul în care se află au nevoie unele de altele și se află într-o armonie reciprocă. Ca ecosisteme de sine stătătoare, ele contribuie în mod semnificativ la funcționarea climei și furnizează aer curat și apă potabilă. O pădure sănătoasă, de exemplu, filtrează gazul cu efect de seră, CO₂, din aer. Acesta este motivul pentru care biodiversitatea este vitală pentru oameni, animale și plante. 

Dacă echilibrul organismelor este perturbat de influențe externe, biosfera intactă începe să se clatine. Cu toate acestea, un climat stabil necesită o floră și o faună sănătoase. Persoanele implicate în acest domeniu în Austria și în regiunile acesteia sunt conștiente de responsabilitatea lor și iau numeroase măsuri pentru a proteja habitatele naturale prețioase și pentru a consolida biodiversitatea.

FAQ

Dacă o regiune este declarată parc național și zonă protejată în conformitate cu definiția și criteriile Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN), aceasta este o zonă naturală deosebit de valoroasă. Protecția ecosistemelor este prioritatea principală aici, iar valoarea recreativă pentru oameni este de neegalat. În zonele protejate, natura se poate dezvolta în mare măsură neperturbată și într-un mod durabil.

Biodiversitatea celor șase Parcuri Naționale din Austria este pur și simplu impresionantă: Stepe întinse, păduri virgine și riverane sălbatice, peisaje impresionante din văi, munți calcaroși accidentați și gheața de pe ghețari. Fiecare parc național are propriile trăsături speciale care se oglindesc în fauna și flora locale: 

Un parc natural protejează și conservă peisajele culturale pentru oameni și creează înțelegere pentru conservarea naturii și dezvoltarea durabilă. Un parc natural adăpostește numeroase specii, iar natura este utilizată în diverse moduri – în principal pentru agricultură. Un parc natural este accesibil publicului larg și este, de asemenea, dedicat recreerii și transmiterii de cunoștințe despre natură.

Austria are 48 de parcuri naturale în opt state federale, cu o suprafață totală de peste 6.000 km2. Peste 760.000 de locuitori trăiesc în cele peste 200 de comunități ale parcurilor naturale. Fiecare dintre aceste parcuri naturale are caracteristici foarte diferite. Înființarea Asociației Parcurilor Naturale Austriece în 1955 a conferit diverselor regiuni o identitate comună.

Înrezervațiile biosferei UNESCO oamenii folosesc natura într-un mod durabil. În rezervațiile biosferei se iau în considerare cercetarea ecologică, precum și utilizarea economică într-un mod ecologic. Ecosistemele din rezervațiile biosferei, care sunt definite în conformitate cu criterii standardizate, definite la nivel internațional, sunt protejate și întreținute în consecință.

În Austria există patru rezervații ale biosferei recunoscute: 

O zonă sălbatică este complet ferită de intervenția omului, oferă habitate neperturbate pentru specii de animale și plante și joacă un rol în reducerea emisiilor de CO2. Zonele sălbatice sunt din ce în ce mai importante în contextul schimbărilor climatice. Zonele neatinse și aproape naturale din Austria pot fi găsite în Alpii Göstling din Austria Inferioară, în Dürrenstein-Lassingtal, singura zonă sălbatică desemnată din țară. „Pădurea virgină Rothwald” crește pe o suprafață de 4,2 km2 și se extinde treptat ca resort protejat. Din 2003, zona sălbatică a fost protejată de IUCN, primind titulatura de strict nature reserve gestellt.

Există și alte zone protejate care sunt similare cu cele în care se aplică principiul gestionării fără intervenție (non-intervention management), automat similare cu pădurile virgine: de exemplu, zonele centrale ale parcurilor naționale strict protejate, în care natura are voie să se dezvolte fără influența omului, sau rezervațiile forestiere naturale.

Având 1.856 km2Parcul Național Hohe Tauern se împarte într-o zonă centrală cu o suprafață de 1.213 km2 și într-o zonă exterioară, cu o suprafață de 643 km2, întinzându-se pe teritoriul a trei stat federale.

  • Ai voie să mergi cu bicicleta în parcul național?

    Bineînțeles că pot fi utilizate pistele de biciclete marcate care traversează zona parcului național. Ciclismul nu este permis în afara rutelor marcate.

  • Este permisă navigația cu barca și înotul în parcul național?

    Plimbarea cu barca și înotul sunt permise în anumite zone desemnate. Flora și fauna sunt protejate în toate celelalte zone acvatice.

  • Poți culege flori și ciuperci din parcul național?

    Nu, parcurile naționale sunt rezerve naturale valoroase. Prin urmare, materialele naturale nu pot fi îndepărtate.

  • Se poate face camping în parcul național?

    Camparea este permisă numai pe locurile de campare oficiale și explicit desemnate.  

  • Te poți abate de la traseele din parcurile naționale?

    Nu, traseele desemnate trebuie respectate cu strictețe. Pentru doar așa este posibilă o experiență în parcul național în armonie cu natura.

Te-ar mai putea interesa și

Descoperă ce este mai bun în Austria