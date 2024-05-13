Parcuri naționale & naturale din Austria

Parcurile naționale și parcurile naturale strict protejate din Austria, precum și toate celelalte regiuni protejate sunt accesibile oaspeților.

Austria este splendid de verde: Aproape jumătate din suprafață este acoperită de copaci, cu din ce în ce mai multe păduri de foioase și păduri mixte, iar flora și fauna extrem de diverse prosperă în acest mediu natural. Pentru a păstra regiunile naturale, Austria a pus sub protecție aproximativ 48 % din teritoriul său. Deoarece cel mai înalt nivel de angajament față de conservarea naturii înseamnă succes în protecția climei. Sunt necesare eforturi considerabile pentru a proteja în mod durabil peisajul unic al Austriei, biodiversitatea și, în cele din urmă, habitatele recreative pentru oameni.

În parcurile naționale, conservarea ecosistemelor în conformitate cu criterii stricte are prioritate maximă. Natura se poate dezvolta în mare parte neperturbată în zonele protejate. Parcurile naturale armonizează natura și cultivarea terenurilor de către oameni, care adesea au modelat aceste peisaje culturale de-a lungul secolelor. Regiunile model ale rezervațiilor biosferei păstrează, de asemenea, regiunile naturale și peisajele culturale, ca parte a programului UNESCO. Iar zona sălbatică găzduiește un peisaj natural complet nealterat, cu animale și plante rare.