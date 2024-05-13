Parcuri naționale & naturale din Austria
Oamenii sunt oaspeți aici și invitați să se bucure de minunea numită natură
Austria este splendid de verde: Aproape jumătate din suprafață este acoperită de copaci, cu din ce în ce mai multe păduri de foioase și păduri mixte, iar flora și fauna extrem de diverse prosperă în acest mediu natural. Pentru a păstra regiunile naturale, Austria a pus sub protecție aproximativ 48 % din teritoriul său. Deoarece cel mai înalt nivel de angajament față de conservarea naturii înseamnă succes în protecția climei. Sunt necesare eforturi considerabile pentru a proteja în mod durabil peisajul unic al Austriei, biodiversitatea și, în cele din urmă, habitatele recreative pentru oameni.
În parcurile naționale, conservarea ecosistemelor în conformitate cu criterii stricte are prioritate maximă. Natura se poate dezvolta în mare parte neperturbată în zonele protejate. Parcurile naturale armonizează natura și cultivarea terenurilor de către oameni, care adesea au modelat aceste peisaje culturale de-a lungul secolelor. Regiunile model ale rezervațiilor biosferei păstrează, de asemenea, regiunile naturale și peisajele culturale, ca parte a programului UNESCO. Iar zona sălbatică găzduiește un peisaj natural complet nealterat, cu animale și plante rare.
Natura protejată din Austria
Atunci când privesc păsările din Parcul Național Neusiedler See-Seewinkel, am senzația că sunt acasă. Totul este într-o liniște perfectă, iar în jur aud și văd doar spectacolul naturii.Elena Turac, Rangerița din Parcul Național Neusiedler See-Seewinkel, situat în Burgenland
Parcurile naționale ale Austriei
Parcul Național Kalkalpen/Alpii Calcaroși
Patru cincimi din suprafața parcului național din Austria Superioară este acoperită cu copaci. Peisajul este dominat de păduri de molid, brad și fag.
Parcul Național Hohe Tauern
Natură neatinsă, vârfuri maiestuoase și o floră & faună diverse. O bijuterie naturală prețioasă în Tirol, Carintia și SalzburgerLand.
Parcul Național Thayatal
În izolatul Green Canyon din Austria Inferioară, între copaci de foioase, stânci abrupte și râul care dă numele văii.
Parcul Național Gesäuse
Cel mai tânăr parc național din Austria, situat în Stiria, poate fi vizitat de-a lungul râului Enns și a munților de calcar accidentați. Atât de pută poate fi natura!
Parcul Național Neusiedler See-Seewinkel
Peisajul unic al lacului de stepă găzduiește o avifaună bogată și o floră fascinantă. Un punct central al biodiversității!
Un spațiu durabil
Parcul Național Hohe Tauern
Parcul Național Hohe Tauern se întinde în regiuni din Tirol, Carintia și SalzburgerLand. Această lume naturală unică este străbătută de numeroase trasee de drumeție – rețeaua de trasee cu poteci alpine acoperă aproximativ 4.300 de kilometri. Cabanele de munte și punctele perfecte pentru o gustare oferă mai multe baze pentru traseele mai lungi.
Regiunea parcă este făcută pentru experiențe care îți deschid ochii și inima către frumusețea pură a naturii: Acestea pot fi găsite, de exemplu, în lumea ghețarilor Weissee, pe ghețarulPasterze sau în defileul Leitenkammerklamm. Iar Cascada Krimml creează unul dintre cele mai frumoase spectacole naturale, care te vor lăsa pur și simplu cu gura căscată.
Cum devii ranger de parc național?
Se spune că oamenii sunt buni la acele lucruri pe care le fac cu plăcere. Hermann Jansesberger, unul dintre cei peste 200 de rangeri dintr-unul dintre cele șase parcuri naționale, face o treabă excelentă. Hermann se dedică cu trup și suflet înțelegerii naturii. Nu există mușchi al cărui nume să nu îl știe, nu există piatră a cărei istorii să nu fie povestită cu atâta însuflețire de către pasionatul ranger. Își ia timp pentru fiecare gândăcel care îi traversează calea. Și totuși, cum devii ranger de parc național?
Apropierea de natură și plăcerea de a lucra cu oamenii fac cu siguranță parte din setul de abilități al oricărei persoane care dorește să lucreze ca ranger. Domeniile de activitate variază de la un parc național la altul. Însoțirea oaspeților și a grupurilor școlare, verificarea și întreținerea traseelor naturale și a cabanelor de observare, precum și susținerea de prezentări, supravegherea zonei și monitorizarea sarcinilor fac parte din această muncă care presupune multă responsabilitate.
Rezervațiile Biosferei din Austria
Rezervația Biosferei Großes Walsertal
„Bucură-te de natură fără să îi faci rău”; acesta este motto-ul rezervației din Vorarlberg, în care biodiversitatea și gestionarea spațiului sunt în completă armonie.
Rezervația Biosferei Pădurea Vieneză
Regiunea acoperă zone întinse din Austria Inferioară și Viena și îmbină cultura, biodiversitatea și agricultura durabilă.
Rezervația Biosferei Murtalul Inferior
Viitorul acestei câmpii inundabile din Austria, a doua cea mai mare de altfel, este asigurat de statutul său de rezervație a biosferei.
Rezervația Biosferei Salzburger Lungau
Împreună cu regiunea Kärntner Nockberge din Carintia, accentul este pus pe conservarea naturii virgine și pe dezvoltarea durabilă.
Toate simțurile activate!
De ce ne relaxează natura?
Pachertul pentru stare de bine din partea naturii este simplu; cu toate acestea, oferă o mare relaxare corpului și minții: Aer proaspăt, căldura soarelui, verdele de smarald al pădurii și câmpiilor, precum și lumina pur și simplu magică.
Simțurile noastre își primesc o mare porție de răsfăț mai ales în poienițele cu multe flori și cu o biodiversitate greu de întâlnit în alte părți. Cu cât sunt mai variate speciile, cu atât mai bine ne face. În plus, natura ne împământează. Pentru că simțurile noastre și sufletul nostru nu cunosc starea maximă de bine atunci când ne petrecem timpul la birou; pentru că omul este orientat către natură, și nu către calculator. Și cel mai bine ne relaxăm în munți sau în pădurile vechi de foioase. Acest lucru se datorează faptului că legătura cu lemnul și copacii este „programată” în structura oamenilor.
Parcurile Naturale din Austria
Informații privind protecția climei
De ce este biodiversitatea atât de importantă pentru mediu?
Un ecosistem intact adăpostește nenumărate specii de microorganisme, ciuperci, plante și animale. Toate ființele vii și ciclul în care se află au nevoie unele de altele și se află într-o armonie reciprocă. Ca ecosisteme de sine stătătoare, ele contribuie în mod semnificativ la funcționarea climei și furnizează aer curat și apă potabilă. O pădure sănătoasă, de exemplu, filtrează gazul cu efect de seră, CO₂, din aer. Acesta este motivul pentru care biodiversitatea este vitală pentru oameni, animale și plante.
Dacă echilibrul organismelor este perturbat de influențe externe, biosfera intactă începe să se clatine. Cu toate acestea, un climat stabil necesită o floră și o faună sănătoase. Persoanele implicate în acest domeniu în Austria și în regiunile acesteia sunt conștiente de responsabilitatea lor și iau numeroase măsuri pentru a proteja habitatele naturale prețioase și pentru a consolida biodiversitatea.