Instalațiile de transport pe cablu din Austria folosesc tehnologie ecologică. Prin utilizarea energiilor regenerabile, vârfurile pot fi descoperite într-un mod sustenabil.

Având o responsabilitate față de munte

Cu gondola la înălțime! – instalațiile de transport pe cablu din Austria permit tuturor iubitorilor de natură să simtă bucuria de a ajunge pe vârf. Iar în această direcție există vești bune în ceea ce privește ideea de durabilitate: Instalațiile de transport pe cablu se numără printre cele mai ecologice metode de transport. De ani de zile se lucrează la măsuri de optimizare energetică, iar acestea au fost implementate cu succes.

Ecologic și accesibil

Există o gamă largă de instalații durabile de transport pe cablu, precum și puncte panoramice splendide: