Instalațiile de transport pe cablu din Austria
Durabilitate în Alpi
Având o responsabilitate față de munte
Cu gondola la înălțime! – instalațiile de transport pe cablu din Austria permit tuturor iubitorilor de natură să simtă bucuria de a ajunge pe vârf. Iar în această direcție există vești bune în ceea ce privește ideea de durabilitate: Instalațiile de transport pe cablu se numără printre cele mai ecologice metode de transport. De ani de zile se lucrează la măsuri de optimizare energetică, iar acestea au fost implementate cu succes.
Ecologic și accesibil
Există o gamă largă de instalații durabile de transport pe cablu, precum și puncte panoramice splendide:
De exemplu, în Tirol, instalația de transport pe cablu Ellmau-Hartkaiserbahn îți oferă o priveliște panoramică asupra munților Kaiser.
În Zillertal, instalația de transport Gerlossteinbahn te invită să te bucuri de trasee de mountainbiking pe timp de vară și de distracție pură pe pârtiile de schi pe timpul iernii.
Fundalul munților Totes Gebirge, care se află între Stiria și Austria Superioară, este la fel de impresionant: Iar cu instalația de transport Hössbahn din Hinterstoder ajungi în multe puncte de plecare în drumeții sau către trasee de cățărare.
Priveliști minunate asupra lacurilor din legendarul Salzkammergut pot fi admirate din instalația de transport Zwölferhorn Seilbahn care te duce pe muntele local din St. Gilgen în doar unsprezece minute. Sustenabilitatea socială este, de asemenea, o prioritate absolută aici – telecabina este accesibilă tuturor.
5 instalații durabile de transport pe cablu pentru vară și iarnă
Ce face ca instalațiile de transport pe cablu din Austria să fie durabile?
Consum redus de energie mulțumită modernizărilor constante: În ultimii 10 ani, industria instalațiilor de transport pe cablu a reușit deja să economisească 20 % din energie. Regiunea de schi Nassfeld ne arată cum se face.
Utilizarea energiei electrice ecologice: Sunt favorizate sursele de energie regenerabilă. Acest lucru este valabil în cazul instalațiilor din Zell am Ziller, Hochkrimml și Gerlos.
Producția proprie de energie: Multe regiuni, cum ar fi Zillertal Arena produc energie electrică cu ajutorul centralelor fotovoltaice și eoliene.
Mobilitate abordată holistic: Mai puțin transport privat, deoarece puteți ajunge cu ușurință la telecabină cu trenul, de exemplu în Alpii Vienezi.
Printre ideile de pionierat se numără cele din Snow Space Salzburg sau din regiunea Wilder Kaiser.
5 regiuni durabile de schi pentru sporturile de iarnă
Câteva reguli de conduită pentru prietenii patrupezi
Câinii în vacanță sunt o idee pur și simplu minunată! Prietenii patrupezi sunt companionul ideal în timpul drumețiilor! Iar multe dintre instalațiile de transport pe cablu îți permit să iei și câinii cu tine. Și pentru că protecția naturii și a animalelor are prioritate maximă în regiunile alpine: Nu uita de botniță și lesă în telecabină și în timpul drumețiilor. Și nici de indispensabilele punguțe igienice, de preferat biodegradabile!
De exemplu, în instalația de transport Scheffau din Tirol, din care te poți bucura de o priveliște minunată asupra Alpilor Kitzbühel, motto-ul este: Câinii sunt bineveniți! Traseul panoramic pentru familii către Hartkaiser din Ellmau este o recomandare cu totul și cu totul specială. Instalația de transport pe cablu Dachstein Krippenstein din Austria Superioară te așteaptă alături de prietenul tău patruped, pentru a te duce către platforma panoramică 5fingers. Iar în regiunea Montafon din Vorarlberg, recunoscută de altfel pentru faptul că este dog-friendly, instalația de transport pe cablu Montafon te duce pe vârfurile munților Muttersberg, Kristberg, Hochjoch & Co.
Instalații de transport accesibile cu transportul în comun
Multe dintre instalațiile de transport pe cablu se află în apropierea stațiilor de tren ale ÖBB sau pun la dispoziție servicii de shuttle. Programele de mobilitate ale regiunilor climatice și model permit, de asemenea, accesul convenabil și ecologic la alte activități din zonă, astfel încât nimic să nu stea în calea unui sejur variat!
Deosebit de bine conectate la rețeaua de transport public cu trenul și autobuzul sunt:
FAQ
Durabilitatea socială reprezintă responsabilitatea pentru ceilalți
Natura și inspirația sunt sursele de forță ale Austriei ca destinație de vacanță – munții și lacurile, arta și cultura, precum și deliciile culinare. Toate aceste experiențe sunt însoțite din ce în ce mai mult de conștientizare și de măsuri coerente pentru durabilitate. În cel mai bun caz, responsabilitatea pentru oameni, animale, mediu și climă este împărtășită de toate „părțile interesate”:
Oaspeții. Călătoriile durabile înseamnă reducerea2amprentei de carbon, dar și să iei în considerare bunăstarea celorlalți.
Gazdele, care s-au angajat să se implice în înțelegerea reciprocă în materie de accesibilitate și incluziune, dar și de echitate pentru angajații lor.
Austria și regiunile ei. Acestea asigură măsuri ecologice, prin păstrarea de peisaje intacte, ape curate, precum și utilizarea de energii regenerabile și protecția monumentelor.