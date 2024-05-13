Instalațiile de transport pe cablu din Austria
Durabilitate în Alpi

Instalațiile de transport pe cablu din Austria folosesc tehnologie ecologică. Prin utilizarea energiilor regenerabile, vârfurile pot fi descoperite într-un mod sustenabil.

Având o responsabilitate față de munte

Cu gondola la înălțime! – instalațiile de transport pe cablu din Austria permit tuturor iubitorilor de natură să simtă bucuria de a ajunge pe vârf. Iar în această direcție există vești bune în ceea ce privește ideea de durabilitate: Instalațiile de transport pe cablu se numără printre cele mai ecologice metode de transport. De ani de zile se lucrează la măsuri de optimizare energetică, iar acestea au fost implementate cu succes.

Ecologic și accesibil

Există o gamă largă de instalații durabile de transport pe cablu, precum și puncte panoramice splendide:

  • De exemplu, în Tirol, instalația de transport pe cablu Ellmau-Hartkaiserbahn îți oferă o priveliște panoramică asupra munților Kaiser.

  • În Zillertal, instalația de transport Gerlossteinbahn te invită să te bucuri de trasee de mountainbiking pe timp de vară și de distracție pură pe pârtiile de schi pe timpul iernii.

  • Fundalul munților Totes Gebirge, care se află între Stiria și Austria Superioară, este la fel de impresionant: Iar cu instalația de transport Hössbahn din Hinterstoder ajungi în multe puncte de plecare în drumeții sau către trasee de cățărare.

  • Priveliști minunate asupra lacurilor din legendarul Salzkammergut pot fi admirate din instalația de transport Zwölferhorn Seilbahn care te duce pe muntele local din St. Gilgen în doar unsprezece minute. Sustenabilitatea socială este, de asemenea, o prioritate absolută aici – telecabina este accesibilă tuturor.

5 instalații durabile de transport pe cablu pentru vară și iarnă

SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental

Zillertal Arena

Golm din Montafon

Instalațiile de transport pe cablu din Gastein

Platforma panoramică Stubnerkogel din Gastein cu podul suspendat

Ce face ca instalațiile de transport pe cablu din Austria să fie durabile?

  • Consum redus de energie mulțumită modernizărilor constante: În ultimii 10 ani, industria instalațiilor de transport pe cablu a reușit deja să economisească 20 % din energie. Regiunea de schi Nassfeld ne arată cum se face.

  • Utilizarea energiei electrice ecologice: Sunt favorizate sursele de energie regenerabilă. Acest lucru este valabil în cazul instalațiilor din Zell am Ziller, Hochkrimml și Gerlos.

  • Producția proprie de energie: Multe regiuni, cum ar fi Zillertal Arena produc energie electrică cu ajutorul centralelor fotovoltaice și eoliene.

  • Mobilitate abordată holistic: Mai puțin transport privat, deoarece puteți ajunge cu ușurință la telecabină cu trenul, de exemplu în Alpii Vienezi.

  • Printre ideile de pionierat se numără cele din Snow Space Salzburg sau din regiunea Wilder Kaiser.

5 regiuni durabile de schi pentru sporturile de iarnă

Saalbach Hinterglemm

Ghețarul Stubai

Tux-Finkenberg

St. Anton am Arlberg

Zell am See-Kaprun

Câinii sunt bineveniți în instalațiile de transport pe cablu!

Câteva reguli de conduită pentru prietenii patrupezi

Câinii în vacanță sunt o idee pur și simplu minunată! Prietenii patrupezi sunt companionul ideal în timpul drumețiilor! Iar multe dintre instalațiile de transport pe cablu îți permit să iei și câinii cu tine. Și pentru că protecția naturii și a animalelor are prioritate maximă în regiunile alpine: Nu uita de botniță și lesă în telecabină și în timpul drumețiilor. Și nici de indispensabilele punguțe igienice, de preferat biodegradabile!

De exemplu, în instalația de transport Scheffau din Tirol, din care te poți bucura de o priveliște minunată asupra Alpilor Kitzbühel, motto-ul este: Câinii sunt bineveniți! Traseul panoramic pentru familii către Hartkaiser din Ellmau este o recomandare cu totul și cu totul specială. Instalația de transport pe cablu Dachstein Krippenstein din Austria Superioară te așteaptă alături de prietenul tău patruped, pentru a te duce către platforma panoramică 5fingers. Iar în regiunea Montafon din Vorarlberg, recunoscută de altfel pentru faptul că este dog-friendly, instalația de transport pe cablu Montafon te duce pe vârfurile munților Muttersberg, Kristberg, Hochjoch & Co.

Protecția mediului și sporturi de iarnă? – Austria face posibil acest lucru!

Sosire cu trenul

Instalații de transport accesibile cu transportul în comun

Multe dintre instalațiile de transport pe cablu se află în apropierea stațiilor de tren ale ÖBB sau pun la dispoziție servicii de shuttle. Programele de mobilitate ale regiunilor climatice și model permit, de asemenea, accesul convenabil și ecologic la alte activități din zonă, astfel încât nimic să nu stea în calea unui sejur variat!

Deosebit de bine conectate la rețeaua de transport public cu trenul și autobuzul sunt:

FAQ

De-a lungul istoriei, instalațiile de transport pe cablu au fost dezvoltate și îmbunătățite de diverse popoare. Încă din secolul al III-lea î.Hr., în China erau folosite sisteme simple de frânghii pentru a transporta materiale pe terenuri dificile. În 1644, inginerul olandez Adam Wybe a construit primul teleferic funcțional din Europa, care transporta materiale de construcție și era propulsat de cai. Prima cale ferată acționată de propriul cablu de tracțiune a fost realizată de inginerul german Adolf Bleichert în secolul al XIX-lea.

Instalația aflată la cea mai mare înălțime din Austria este Pitztal Wildspitzbahn din Tirol: Stația sa montană este situată la o altitudine de aproximativ 3.440 de metri.

În Austria există în prezent instalații de transport pe cablu în fiecare stat federal, cu excepția Vienei și Burgenland. Cele mai multe dintre ele se află în Tirol.

În Austria există aproximativ 1.100 de instalații de transport pe cablu.

În Austria, o gamă largă de instalații de transport pe cablu oferă acces la vârfuri aflate la mare altitudine, precum și la platforme panoramice absolut spectaculoase. În regiunea Dachstein poți folosi instalația de transport pe cablu pentru a ajunge la cunoscuta platformă panoramică Dachstein Sky Walk. Instalația de transport Großglockner Gletscherbahn te duce la Pasterze, cel mai mare ghețar din Alpii de Est; gheață eternă, dominată de Großglockner, cel mai înalt munte din Austria, având 3.798 de metri. Iar Kitzsteinhorn din Kaprun pune la dispoziția oaspeților o instalație de transport pe cablu care oferă o priveliște minunată asupra peisajului glaciar din jur, la o altitudine de peste 3.000 de metri.

Fair Play în destinația de vacanță Austria

Durabilitatea socială reprezintă responsabilitatea pentru ceilalți

Natura și inspirația sunt sursele de forță ale Austriei ca destinație de vacanță – munții și lacurile, arta și cultura, precum și deliciile culinare. Toate aceste experiențe sunt însoțite din ce în ce mai mult de conștientizare și de măsuri coerente pentru durabilitate. În cel mai bun caz, responsabilitatea pentru oameni, animale, mediu și climă este împărtășită de toate „părțile interesate”:

  • Oaspeții. Călătoriile durabile înseamnă reducerea2amprentei de carbon, dar și să iei în considerare bunăstarea celorlalți.

  • Gazdele, care s-au angajat să se implice în înțelegerea reciprocă în materie de accesibilitate și incluziune, dar și de echitate pentru angajații lor.

  • Austria și regiunile ei. Acestea asigură măsuri ecologice, prin păstrarea de peisaje intacte, ape curate, precum și utilizarea de energii regenerabile și protecția monumentelor.

