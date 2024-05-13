Tradiții și obiceiuri în Austria

Oamenii din Austria sunt foarte conectați la natură și pun mult preț pe obiceiuri și tradiții, îmbinându-le adesea cu noul, pentru a crea un întreg armonios.

În calitate de oaspete, vei avea ocazia de a te bucura de tradițiile din Austria în toată splendoarea lor, descoperind astfel o parte specială a culturii austriece. Fie că este vorba de festivalul narciselor sau de focurile de solstițiu de vară - oamenii din Austria își iubesc tradițiile și obiceiurile și le sărbătoresc pe scară largă.

În perioada Paștelui și la târgurile de Paște, Austria este mai colorată ca niciodată: plină de culoare în materie de cultură și gastronomie. În regiunile montane, transhumanța specifică toamnei este impresionantă și te invită să te bucuri de un final magnific al verii alpine.

Târgurile de Crăciun, biscuiții de Crăciun, coronițele de Advent și tradițiile de Crăciun însoțesc magia Adventului la sfârșitul anului. Iar după sezonul festiv, strălucitoarele nopți de bal de la începutul anului dau tonul în materie de eleganță și joie de vivre – iar despre Viena știm că o putem vedea ca pe o capitală neoficială mondială a balurilor.