Viena iarna: romantismul citadin se împletește cu aventura. Aici ți se deschide ușa către o lume plină de noi posibilități.

„Când cineva pleacă într-o călătorie, are o poveste de spus.” Dacă alegi ca destinația ta să fie Viena, atunci acest lucru va fi foarte ușor de pus în practică! Pentru că inclusiv anotimpul rece are multe de oferit pentru cei curioși.

Istorii care pot fi trăite și astăzi în piețe istorice, castele și muzee, permițând întregii familii să se bucure de Viena în egală măsură. Viena este binecuvântată cu o abundență de artă și cultură, care reușește să încânte chiar și cei mai tineri vizitatori. Transmisă incitant, făcută pentru descoperire și stârnirea curiozității. Cultura aruncă o vrajă asupra noastră, mai ales atunci când putem fi noi înșine, plini de creativitate: pentru că atunci totul este posibil!

Și, în spiritul echilibrului: bucură-te de atmosfera plină de veselie de pe patinoarul din fața Primăriei Vienei sau joacă câteva runde de curling bavarez în fața MuseumsQuartier.