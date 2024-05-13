Viena
Acolo unde se împletesc arta, cultura și bucuria de a trăi

Viena iarna: romantismul citadin se împletește cu aventura. Aici ți se deschide ușa către o lume plină de noi posibilități.

„Când cineva pleacă într-o călătorie, are o poveste de spus.” Dacă alegi ca destinația ta să fie Viena, atunci acest lucru va fi foarte ușor de pus în practică! Pentru că inclusiv anotimpul rece are multe de oferit pentru cei curioși.

Istorii care pot fi trăite și astăzi în piețe istorice, castele și muzee, permițând întregii familii să se bucure de Viena în egală măsură. Viena este binecuvântată cu o abundență de artă și cultură, care reușește să încânte chiar și cei mai tineri vizitatori. Transmisă incitant, făcută pentru descoperire și stârnirea curiozității. Cultura aruncă o vrajă asupra noastră, mai ales atunci când putem fi noi înșine, plini de creativitate: pentru că atunci totul este posibil!

Și, în spiritul echilibrului: bucură-te de atmosfera plină de veselie de pe patinoarul din fața Primăriei Vienei sau joacă câteva runde de curling bavarez în fața MuseumsQuartier.

Informații despre oraș
Locuitori:Aprox. 1,8 milioane (cel mai mare oraș din Austria)
Capitala:Viena este atât capitala landului federal, cât și capitala țării
Suprafață:aprox. 415 km2
Altitudine:151 m (Lobau) până la 542 m (Hermannskogel)
Punct(e) panoramic(e):Donauturm/Turnul Dunării, Stephansdom/Catedrala Sf. Ștefan, Dealul Hermannskogel

Roata Mare de la Viena este una dintre cele mai vechi din lume și oferă priveliști spectaculoase asupra orașului. Este un simbol iconic al orașului și unul dintre repere din parcul de distracții Prater.

Viena din toate perspectivele

Atracții de top

Roata Mare

Școala spaniolă de călărie

Palatul Belvedere

Musikverein

Palatul Schönbrunn

Opera de Stat de la Viena

Catedrala Sf. Ștefan

Kunsthistorisches Museum

Activități în și în jurul Vienei

Tururi

Plimbări cu trăsura trasă de cai

Tururi ghidate ale orașului

Viena în 3 zile

De la Art Nouveau până la modernism

Idei de excursii în împrejurimi

Anul Nou la Viena

Cultură, vals și un concert cunoscut la nivel internațional

La trecerea dintre ani, petrecerea de Revelion din centrul orașului atrage vizitatorii cu tarabe una și una, muzică și lumini strălucitoare, în timp ce mirosul de punci și migdale prăjite umple aleile. Cunoscutul Concert de Anul Nou al Filarmonicii din Viena este o experiență care încheie anul într-un mod special și simbolizează startul în noul an; o experiență care îmbină perfect cultura vieneză, dar și bucuria de a trăi tipică locuitorilor orașului.

Însă sărbătoarea începe încă de dinainte: La petrecerea de Revelion din centrul orașului, oamenii se adună pentru a face trecerea dintre ani în ritm de dans pe muzică live. Cu puțin timp înainte de miezul nopții, oamenii sunt atrași spre cele mai frumoase puncte de observație pentru a admira focurile de artificii deasupra orașului și pentru a sărbători împreună Anul Nou - un moment care emană bucurie de viață vieneză pură.

Revelionul la Viena

Muzica plutește în aer

Viena: Orașul muzicii

În orașul orașul muzicii, Viena, Filarmonica din Viena este cea mai importantă orchestră a orașului și una dintre orchestrele de referință la nivel mondial. Dirijorii din întreaga lume consideră o onoare să dirijeze Concertul de Anul Nou în „Sala de Aur” a Musikverein din Viena – o capodoperă și la nivel acustic. Și corul de băieți Wiener Sängerknaben încântă publicul din întreaga lume cu vocile lor.

Însă Viena oferă mai mult decât muzică clasică: În clubul de jazz Porgy & Bess, jazzul îți va ajunge în fiecare celulă, în timp ce Canalul Dunării vibrează pe ritmurile muzicii electronice.

De Crăciun, bisericile din Viena își transformă sălile magnifice în locuri cu sunete magice. Fie că vorbim despre muzică clasică de cor sau de muzică festivă de orgă – concertele din biserici aduc o atmosferă festivă în oraș, precum și magia Crăciunului în inima Vienei.

Evenimente speciale

Concerte în bisericile din Viena

Concertele festive din biserici te vor încânta cu muzica de cor, sunetele incredibile de orgă, precum și cu muzica clasică, toate acestea pe fundalul unor biserici istorice, precum Catedrala Sfântul Ștefan sau Stephansdom – o experiență pur și simplu magică.

Concerte în biserici

Concertul de Anul Nou al Filarmonicii de la Viena

01.01.2025
Musikverein Musikvereinsplatz 1, 1013 Viena

Un eveniment de renume mondial care inaugurează Anul Nou cu sunetele valsului și farmecul vienez – tradiție și eleganță în armonie perfectă.

Concertul de Anul Nou

Târgurile de Advent și de Crăciun

11.08.2024 – Invalid Date
Viena

Vin fiert, castane coapte și creații unice. Printre luminițe și standurile cu punci, orașul devine locul de întâlnire pentru o porție de bucurie.

Târgurile de Advent

Balul Operei de la Viena

Invalid Date
Opera de Stat de la Viena Opernring 2, 1010 Viena

Strălucire, vals și eleganța la nivel de perfecțiune. O celebrare a culturii înalte, unde tradiția și bucuria de a trăi transformă opera într-o sală de bal strălucitoare.

Balul Operei de Stat de la Viena

Personalități faimoase

Sunetul lui Schubert la Viena

Melodiile lui Schubert sunt un omagiu atemporal adus orașului său natal, iar în muzica lui Schubert răsună întotdeauna o notă de tristețe.

Franz Schubert

Filarmonica din Viena

Filarmonica din Viena – numai numele în sine este muzică pentru urechile noastre. Oriunde cântă orchestra de renume mondial, oamenii sunt încântați și emoționați.

Filarmonica din Viena

Mozart

O plimbare prin Viena lui Mozart – de la Palatului Schönbrunn până la Cimitirul St. Marx.

Wolfgang Amadeus Mozart

Beethoven

După ce și-a ales Viena drept casă adoptivă, Beethoven și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în acest oraș. O călătorie muzicală înapoi în timp.

Ludwig van Beethoven

Cultura cafenelelor vieneze

Când spui „cafea”, spui „Viena”, exact ca și cum ai spune „Salzburg” când spui „Mozart”. A petrece timpul într-o cafenea este o simfonie a simțurilor și a stării de bine.

Către răsfăț

Cele mai bune restaurante din Viena

Îți prezentăm o selecție a celor mai bune restaurante din capitala Austriei: de la locuri perfecte pentru fine dining până la taverne cu o atmosferă specială.

Către restaurante

Rețete

Gulaș Fiaker

Această rețetă te ajută să faci cel mai bun gulaș Fiaker, ca la el acasă, la Viena. Secretul: se garnisește cu cârnați, ou prăjit și castraveți murați.

Gulaș Fiaker

Șnițel vienez

Cu această rețetă, șnițelul vienez îți va ieși mereu ca la al acasă, la Viena. Secretul constă în untul clarificat. Astfel șnițelul vienez va fi moale și crocant.

Șnițel vienez

Tafelspitz

Rețeta te ajută să faci cel mai bun Tafelspitz. Secretul rețetei: taie transversal carnea de vită de bună calitate și servește-o cu cartofi prăjiți și sos de arpagic.

Tafelspitz

Tort Sacher

Această rețetă te ajută să faci cel mai bun tort Sacher, ca la el acasă, la Viena. Secretul: peste tort toarnă dintr-o dată întreaga glazură.

Tort Sacher

Ștrudel cu mere

Această rețetă te ajută să faci cel mai bun ștrudel cu mere, ca la el de acasă, la Viena. Secretul constă în umplutură: mere, stafide, pesmet de nuci și scorțișoară.

Ștrudel cu mere

Buhte sau bucte cu sos de vanilie

În „bastioanele tradiționale ale buctelor”, de la Salzburg la Viena, există întotdeauna o dezbatere aprinsă cu privire la scrierea micilor delicatese cu un B sau W la început. Și care este umplutura potrivită? Magiun de prune sau de caise? Ca de fiecare dată când vine vorba de gusturi, toată lumea are dreptate.

Buhte sau bucte cu sos de vanilie

Cazări speciale

Boutiquehotel Harmonie

Hotel Sans Souci

Boutiquehotel Stadthalle

Hotel Daniel

Înverzește așa de verde

Durabilitatea la Viena

Copacii

Administrația vieneză a parcurilor are mult de lucru. Totuși, au grijă de jumătate de milion de copaci: 95.000 de copaci de pe bulevarde și străzi, 188.400 de copaci ornamentali, 1.900 de copaci aflați în incinta companiilor și aproximativ 200.000 de copaci din păduri, de exemplu în Praterul Vienez.

Ferme în oraș

În metropola Viena există aproximativ 800 de ferme. Aici se cultivă mai mulți castraveți decât în restul Austriei. Situația este similară în cazul recoltei de vinete, pătrunjel, roșii și ardei iute.

Zonele verzi

Pajiști, parcuri, podgorii, păduri, câmpuri și grădini: Datorită Pădurii Vieneze și a luncilor Dunării, aproape jumătate din suprafața totală a Vienei este reprezentată de spații verzi. De altfel, districtul Hietzing este cel mai verde, cu 70% verdeață.

Mobilitate ușoară

Există 162 de linii de transport public care sunt utilizate de peste 966 de milioane de pasageri pe an. Vienezii abordează totul deosebit de sustenabil atunci când vine vorba de mobilitate: 73% se deplasează la serviciu folosind mijloacele de transport în comun, 44% merg pe jos, 13% merg cu bicicleta și doar 33% merg cu mașina la birou.

Viena într-un mod mobil și relaxat

„Vienna City Card“, „Vienna Pass“ și „Vienna Flexi Pass”

Vizitatorii beneficiază de reduceri, intrare gratuită, mobilitate pentru transportul public și multe oferte speciale pentru șederea lor încă din prima zi.

Vienna City Card

Vienna Pass

Vienna Flexi Pass

FAQs

  • Parcul de distracții Prater

  • Școala spaniolă de călărie de la Viena (Spanische Hofreitschule)

  • Palatul Belvedere

  • Musikverein

  • Palatul Schönbrunn

  • Opera de Stat

  • Catedrala Sfântul Ștefan

  • Muzeul de Istorie al Artei

La Viena, oferta variază de la muzee, până la târguri de Advent și de Crăciun sau activități sportive, precum patinaj, săniuș sau curling bavarez.

Pe pagina Oficiului de Turism al Vienei găsești un program variat de evenimente.

Ceea ce este special la Viena este acest amestec splendid între artă, cultură, arhitectură, muzică și farmec special – aici, tradiția este păstrată vie și împletită cu pricepere cu modernul.

5 motive pentru care Viena oferă o calitate a vieții atât de ridicată

  1. Spațiile verzi sunt atât de aproape!

    În numai 15 minute ajungi din centrul orașului în cele mai apropiate zone de agrement

  2. Rețeaua de transport în comun funcționează impecabil

    Vienezii apreciază enorm mijloacele de transport în comun, cum ar fi tramvaiul, autobuzul sau metroul. În weekend-uri, metroul circulă toată noaptea.

  3. Apa de la robinet este potabilă!

    Apa potabilă ajunge direct în oraș din Alpii din Austria Inferioară și Stiria, prin conductele de mare înălțime.

  4. Orașul este supercurat!

    Străzile, parcurile și piețele publice sunt bucurie pură - în adevăratul sens al cuvântului: Colectarea deșeurilor și curățarea străzilor funcționează perfect.

  5. Totul în tihnă!

    Poate că cafenelele și tavernele de vinuri au promovat întotdeauna această mentalitate de a aborda totul într-un ritm lin.”.

