Viena
Acolo unde se împletesc arta, cultura și bucuria de a trăi
„Când cineva pleacă într-o călătorie, are o poveste de spus.” Dacă alegi ca destinația ta să fie Viena, atunci acest lucru va fi foarte ușor de pus în practică! Pentru că inclusiv anotimpul rece are multe de oferit pentru cei curioși.
Istorii care pot fi trăite și astăzi în piețe istorice, castele și muzee, permițând întregii familii să se bucure de Viena în egală măsură. Viena este binecuvântată cu o abundență de artă și cultură, care reușește să încânte chiar și cei mai tineri vizitatori. Transmisă incitant, făcută pentru descoperire și stârnirea curiozității. Cultura aruncă o vrajă asupra noastră, mai ales atunci când putem fi noi înșine, plini de creativitate: pentru că atunci totul este posibil!
Și, în spiritul echilibrului: bucură-te de atmosfera plină de veselie de pe patinoarul din fața Primăriei Vienei sau joacă câteva runde de curling bavarez în fața MuseumsQuartier.
Roata Mare de la Viena este una dintre cele mai vechi din lume și oferă priveliști spectaculoase asupra orașului. Este un simbol iconic al orașului și unul dintre repere din parcul de distracții Prater.
Viena din toate perspectivele
Atracții de top
Tururi
Anul Nou la Viena
Cultură, vals și un concert cunoscut la nivel internațional
La trecerea dintre ani, petrecerea de Revelion din centrul orașului atrage vizitatorii cu tarabe una și una, muzică și lumini strălucitoare, în timp ce mirosul de punci și migdale prăjite umple aleile. Cunoscutul Concert de Anul Nou al Filarmonicii din Viena este o experiență care încheie anul într-un mod special și simbolizează startul în noul an; o experiență care îmbină perfect cultura vieneză, dar și bucuria de a trăi tipică locuitorilor orașului.
Însă sărbătoarea începe încă de dinainte: La petrecerea de Revelion din centrul orașului, oamenii se adună pentru a face trecerea dintre ani în ritm de dans pe muzică live. Cu puțin timp înainte de miezul nopții, oamenii sunt atrași spre cele mai frumoase puncte de observație pentru a admira focurile de artificii deasupra orașului și pentru a sărbători împreună Anul Nou - un moment care emană bucurie de viață vieneză pură.
Muzica plutește în aer
Viena: Orașul muzicii
În orașul orașul muzicii, Viena, Filarmonica din Viena este cea mai importantă orchestră a orașului și una dintre orchestrele de referință la nivel mondial. Dirijorii din întreaga lume consideră o onoare să dirijeze Concertul de Anul Nou în „Sala de Aur” a Musikverein din Viena – o capodoperă și la nivel acustic. Și corul de băieți Wiener Sängerknaben încântă publicul din întreaga lume cu vocile lor.
Însă Viena oferă mai mult decât muzică clasică: În clubul de jazz Porgy & Bess, jazzul îți va ajunge în fiecare celulă, în timp ce Canalul Dunării vibrează pe ritmurile muzicii electronice.
De Crăciun, bisericile din Viena își transformă sălile magnifice în locuri cu sunete magice. Fie că vorbim despre muzică clasică de cor sau de muzică festivă de orgă – concertele din biserici aduc o atmosferă festivă în oraș, precum și magia Crăciunului în inima Vienei.
Evenimente speciale
Concerte în bisericile din Viena
Concertele festive din biserici te vor încânta cu muzica de cor, sunetele incredibile de orgă, precum și cu muzica clasică, toate acestea pe fundalul unor biserici istorice, precum Catedrala Sfântul Ștefan sau Stephansdom – o experiență pur și simplu magică.
Concertul de Anul Nou al Filarmonicii de la Viena
Un eveniment de renume mondial care inaugurează Anul Nou cu sunetele valsului și farmecul vienez – tradiție și eleganță în armonie perfectă.
Târgurile de Advent și de Crăciun
Vin fiert, castane coapte și creații unice. Printre luminițe și standurile cu punci, orașul devine locul de întâlnire pentru o porție de bucurie.
Personalități faimoase
Sunetul lui Schubert la Viena
Melodiile lui Schubert sunt un omagiu atemporal adus orașului său natal, iar în muzica lui Schubert răsună întotdeauna o notă de tristețe.
Filarmonica din Viena
Filarmonica din Viena – numai numele în sine este muzică pentru urechile noastre. Oriunde cântă orchestra de renume mondial, oamenii sunt încântați și emoționați.
Cultura cafenelelor vieneze
Când spui „cafea”, spui „Viena”, exact ca și cum ai spune „Salzburg” când spui „Mozart”. A petrece timpul într-o cafenea este o simfonie a simțurilor și a stării de bine.
Cele mai bune restaurante din Viena
Îți prezentăm o selecție a celor mai bune restaurante din capitala Austriei: de la locuri perfecte pentru fine dining până la taverne cu o atmosferă specială.
Rețete
Gulaș Fiaker
Această rețetă te ajută să faci cel mai bun gulaș Fiaker, ca la el acasă, la Viena. Secretul: se garnisește cu cârnați, ou prăjit și castraveți murați.
Șnițel vienez
Cu această rețetă, șnițelul vienez îți va ieși mereu ca la al acasă, la Viena. Secretul constă în untul clarificat. Astfel șnițelul vienez va fi moale și crocant.
Tafelspitz
Rețeta te ajută să faci cel mai bun Tafelspitz. Secretul rețetei: taie transversal carnea de vită de bună calitate și servește-o cu cartofi prăjiți și sos de arpagic.
Tort Sacher
Această rețetă te ajută să faci cel mai bun tort Sacher, ca la el acasă, la Viena. Secretul: peste tort toarnă dintr-o dată întreaga glazură.
Ștrudel cu mere
Această rețetă te ajută să faci cel mai bun ștrudel cu mere, ca la el de acasă, la Viena. Secretul constă în umplutură: mere, stafide, pesmet de nuci și scorțișoară.
Buhte sau bucte cu sos de vanilie
În „bastioanele tradiționale ale buctelor”, de la Salzburg la Viena, există întotdeauna o dezbatere aprinsă cu privire la scrierea micilor delicatese cu un B sau W la început. Și care este umplutura potrivită? Magiun de prune sau de caise? Ca de fiecare dată când vine vorba de gusturi, toată lumea are dreptate.
Cazări speciale
Înverzește așa de verde
Durabilitatea la Viena
Copacii
Administrația vieneză a parcurilor are mult de lucru. Totuși, au grijă de jumătate de milion de copaci: 95.000 de copaci de pe bulevarde și străzi, 188.400 de copaci ornamentali, 1.900 de copaci aflați în incinta companiilor și aproximativ 200.000 de copaci din păduri, de exemplu în Praterul Vienez.
Ferme în oraș
În metropola Viena există aproximativ 800 de ferme. Aici se cultivă mai mulți castraveți decât în restul Austriei. Situația este similară în cazul recoltei de vinete, pătrunjel, roșii și ardei iute.
Zonele verzi
Pajiști, parcuri, podgorii, păduri, câmpuri și grădini: Datorită Pădurii Vieneze și a luncilor Dunării, aproape jumătate din suprafața totală a Vienei este reprezentată de spații verzi. De altfel, districtul Hietzing este cel mai verde, cu 70% verdeață.
Mobilitate ușoară
Există 162 de linii de transport public care sunt utilizate de peste 966 de milioane de pasageri pe an. Vienezii abordează totul deosebit de sustenabil atunci când vine vorba de mobilitate: 73% se deplasează la serviciu folosind mijloacele de transport în comun, 44% merg pe jos, 13% merg cu bicicleta și doar 33% merg cu mașina la birou.
Viena într-un mod mobil și relaxat
„Vienna City Card“, „Vienna Pass“ și „Vienna Flexi Pass”
Vizitatorii beneficiază de reduceri, intrare gratuită, mobilitate pentru transportul public și multe oferte speciale pentru șederea lor încă din prima zi.