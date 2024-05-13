  2. Dunărea

Dunărea
Peisaj cultural, cetăți, mănăstiri & abații

Pe o lungime de 350 km, Dunărea a creat în Austria unul dintre cele mai frumoase peisaje culturale din Europa.

Între Passau și Bratislava, Dunărea traversează Austria Superioară, Austria Inferioară și Viena. Cotul Dunării la Schlögen este cea mai faimoasă buclă a Dunării și o capodoperă a evoluției, o coproducție a vântului și a apei și a câteva milioane de ani de timp.

Chiar și romanii o foloseau ca rută navigabilă, iar încă de pe atunci mărfurile și ideile ajungeau în țară pe Dunăre. Faptul că râul a creat un microclimat blând cu soluri fertile a atras oamenii pe malurile sale încă din vremuri îndepărtate. Au construit cetăți, castele, palate și mănăstiri și abații, au proiectat orașe. Cu alte cuvinte, au creat un peisaj cultural unic.

Câteva informații despre Dunăre
Lungime:2.850 km de curs de râu, dintre care 350 km traversează Austria
Izvor:în Munții Pădurea Neagră (Schwarzwald) din Germania
Vărsare:Marea Neagră
Curs:de la vest la est
Pe lângă Austria, mai curge prin 9 alte țări:Germania, Slovacia, Ungarie, Croație, Serbia, România, Bulgarie, Ucraina, Republica Moldova

„Dunărea albastră” – valsul lui Johann Strauss fiul a început să cucerească lumea la scurt timp după premiera din 15 februarie 1867. Astăzi, este imnul național secret al Austriei și un punct fix în programul Concertului de Anul Nou din Sala Mare a Musikverein din Viena.

Dunărea din toate perspectivele

Râu liber. Pădure sălbatică

Parcul Național Donau-Auen

Parcul Național Donau-Auen se întinde de la Viena până la vărsarea râului March, la granița cu Slovacia. Pe o distanță de aproximativ 36 km, Dunărea curge liberă, modelând peisajul și oferind un habitat pentru peste 60 de specii de pești, pescăruși albaștri, vulturi de apă, castori, broaște țestoase de mlaștină, orhidee rare și nenumărate specii de insecte.

Zona protejată este accesibilă gratuit, însă nu este permisă părăsirea traseelor de drumeție și a pistelor de biciclete autorizate. Drumețiile ghidate și excursiile cu barca pneumatică însoțite de rangerii parcului naționaloferă o experiență naturală deosebit de intensă.

Parcul Național Donau-Auen

FAQs

Dunărea curge de la vest la est și traversează Austria pe o lungime de aproximativ 350 de kilometri, fiind o arteră vitală importantă a țării. Ea leagă orașe istorice, rezervații naturale și comori culturale.

Intră în țară la Jochenstein, în Austria Superioară, și curge mai întâi prin orașul Linz până la cotul Dunării la Schlögen.

Mai la est, râul șerpuiește prin celebra regiune Wachau, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO, cunoscută pentru podgoriile sale pitorești și ruinele castelelor.

Apoi ajunge la Viena, înainte de a traversa Parcul Național Donau-Auen și, în cele din urmă, părăsește țara la Hainburg, la granița cu Slovacia.

Aceste locuri îți arată diversitataea regiunii Dunării în Austria: 

  • Linz: capitala Austriei Superioare, „Orașul artelor media”, încântă prin oferta sa culturală modernă, printre care se numără Centrul Ars Electronica și Muzeul de Artă Lentos. 

  • Abația Melk: deasupra Dunării se înalță abația barocă a călugărilor benedictini. 

  • Wachau: patrimoniu mondial UNESCO, situat între Melk și Krems, este cunoscut pentru podgoriile abrupte și castelele istorice, precum ruinele Dürnstein și Aggstein. 

  • Krems: cucerește prin orașul său vechi, galeria de artă Krems și micile podgorii. 

  • Viena: capitala țării conectează malurile fluviului de viața urbană. Canalul Dunării (Donaukanal) este un hostspot cultural și culinar, în timp ce Vechea Dunăre (Alte Donau) te va încânta cu plajele și bărcuțele de acolo. Insula Dunării (Donauinsel) este o zonă de relaxare și agrement foarte apreciată.

  • Parcul Național Donau-Auen: între Viena și Bratislava se află una dintre ultimele păduri mari din Europa Centrală, care adăpostește o floră și faună fascinante și este ideală pentru drumeții în natură. 

