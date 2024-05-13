Dunărea
Peisaj cultural, cetăți, mănăstiri & abații
Între Passau și Bratislava, Dunărea traversează Austria Superioară, Austria Inferioară și Viena. Cotul Dunării la Schlögen este cea mai faimoasă buclă a Dunării și o capodoperă a evoluției, o coproducție a vântului și a apei și a câteva milioane de ani de timp.
Chiar și romanii o foloseau ca rută navigabilă, iar încă de pe atunci mărfurile și ideile ajungeau în țară pe Dunăre. Faptul că râul a creat un microclimat blând cu soluri fertile a atras oamenii pe malurile sale încă din vremuri îndepărtate. Au construit cetăți, castele, palate și mănăstiri și abații, au proiectat orașe. Cu alte cuvinte, au creat un peisaj cultural unic.
„Dunărea albastră” – valsul lui Johann Strauss fiul a început să cucerească lumea la scurt timp după premiera din 15 februarie 1867. Astăzi, este imnul național secret al Austriei și un punct fix în programul Concertului de Anul Nou din Sala Mare a Musikverein din Viena.
Dunărea din toate perspectivele
Artă și cultură în Austria Inferioară, înconjurată de văi fluviale, între mănăstiri și castele
Parcul Național Donau-Auen
Parcul Național Donau-Auen se întinde de la Viena până la vărsarea râului March, la granița cu Slovacia. Pe o distanță de aproximativ 36 km, Dunărea curge liberă, modelând peisajul și oferind un habitat pentru peste 60 de specii de pești, pescăruși albaștri, vulturi de apă, castori, broaște țestoase de mlaștină, orhidee rare și nenumărate specii de insecte.
Zona protejată este accesibilă gratuit, însă nu este permisă părăsirea traseelor de drumeție și a pistelor de biciclete autorizate. Drumețiile ghidate și excursiile cu barca pneumatică însoțite de rangerii parcului național oferă o experiență naturală deosebit de intensă.