Pe o lungime de 350 km, Dunărea a creat în Austria unul dintre cele mai frumoase peisaje culturale din Europa.

Între Passau și Bratislava, Dunărea traversează Austria Superioară, Austria Inferioară și Viena. Cotul Dunării la Schlögen este cea mai faimoasă buclă a Dunării și o capodoperă a evoluției, o coproducție a vântului și a apei și a câteva milioane de ani de timp.