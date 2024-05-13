Blooming alpine meadow with white and yellow flowers, two mountain huts, coniferous forests and rocky peaks in the background.
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Vorarlberg
Vacanță de vară între munți, lacul Constanța și arhitectură

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Situat între Lacul de Constanța și Alpi, landul Vorarlberg îmbină natura, arhitectura și cultura.

Situat între Lacul de Constanța și Alpi, Vorarlbergul demonstrează cât de variate pot fi activitățile. Plimbă-te pe trasee panoramice, pedalează de-a lungul pistei de biciclete de la Lacul Constanța sau pornește cu mountainbike-ul spre munți. În plus: scăldat în lac, pauze pe malul lacului și priveliște asupra apei și munților.

Numeroase trasee, telecabine și mijloace de transport în comun asigură accesul în regiune și fac ca numeroase destinații turistice să fie ușor accesibile. Parcul biosferei UNESCO Großes Walsertal este un exemplu de arie protejată desemnată din Vorarlberg.

În Bregenz, cultura plutește pe lac, la propriu – cu Festivalul de la Bregenz pe scena de pe lac și arhitectura modernă situată chiar pe malul apei. Iar la nivel culinar te vei bucura de surprize care mai de care mai gustoase: De-a lungul „Căii Brânzeturilor” din Bregenzerwald vei întâlni producători care prepară specialități din brânză folosind ingrediente locale și metode artizanale.

Câteva informații despre Vorarlberg
Capitala:Bregenz
Suprafață:2.600 km²
Număr de locuitori:aprox. 413.000 (informație din 2025)
Rezervație a biosferei:1
Parcuri naturale:1
Cel mai înalt munte:Piz Buin (3.312m)

V-CARD Vorarlberg oferă 90 de destinații de excursie pentru întreaga familie, numeroase idei și experiențe de vară cu telecabine, în muzee și la piscine.

Calendarul de evenimente este plin de evenimente tradiționale și moderne.

Vorarlberg din toate perspectivele

Atracții de top

Lacul Constanța: locul perfect pentru timp liber & cultură

Kunsthaus Bregenz: artă contemporană pe malul lacului

Experiențe în natură și pe munte: munți & văi liniștite

Arhitectură din lemn & cultura construcțiilor

Vacanță pentru întreaga familie: aventură & timp împreună

Cultura brânzei: răsfăț tradițional, artizanal & regional

Rezervația Biosferei Großes Walsertal

Vacanță de wellness în Vorarlberg

Traseul de ciclism lacul Constanța

Activități în Vorarlberg

Tururi

Cu barca pe lacul Constanța: excursii cu plecare din Bregenz

Traseu de arhitectură prin Vorarlberg: tradiție & modernism

Traseul circular „Min Weag”: extaz în 31 de etape

Idei de excursii în Vorarlberg

Cele mai frumoase regiuni

Regiunea alpină Vorarlberg

Regiune ideală pentru familii, situată între Brandnertal, Bludenz, Klostertal și Großer Walsertal. Un loc minunat pentru drumeții și ciclism.

Regiunea alpină Vorarlberg

Bodensee-Vorarlberg

Artă, dans, muzică și viață la Lacul Constanța, în Bregenz, Dornbirn, Hohenems și Feldkirch. Atracție culturală de seamă: Festivalul de la Bregenz.

Bodensee-Vorarlberg

Bregenzerwald

Meșteșugul secular al prelucrării lemnului se îmbină cu arhitectura modernă – în armonie cu natura, alături de bucătăria regională și experiențe în natură.

Bregenzerwald

Kleinwalsertal

Paradisul alpin al drumețiilor, accesibil doar din Germania, este renumit pentru diversitatea activităților sportive pe care le oferă.

Kleinwalsertal

Montafon

În mijlocul vârfurilor înalte, vei găsi o vale plină de pajiști, păduri și râuri cu apă cristalină. Aici, tradiția și vacanțele alpine se îmbină armonios.

Montafon

Lech Zürs am Arlberg

O poveste despre moștenirea alpină și despre spiritul noilor începuturi. Unde cristalele de zăpadă au modelat istoria, iar pajiștile montane păstrează parfumul verii.

Lech Zürs am Arlberg

Cele mai frumoase orașe și locuri

Bludenz

O bijuterie istorică în sudul țării, care îmbină natura, cultura și farmecul sudic.

Bludenz

Feldkirch

Un oraș vechi medieval încântător, cu străduțe înguste și castelul istoric Schattenburg.

Feldkirch

Hohenems

Orașul are o istorie bogată, dovadă fiind ruinele castelului Alt-Ems sau palatul renascentist.

Hohenems

Dornbirn

Casa Roșie din 1639, piața și biserica Sf. Martin sunt repere istorice.

Dornbirn
Patrimoniu cultural imaterial UNESCO

Tradiții vii în Vorarlberg

În prima duminică după Miercurea Cenușii, în multe localități din Vorarlberg se reaprinde o tradiție veche, tradiționalulFunkenabrennen (aprinderea de focuri imense de tabără). Obiceiul are rolul de a alunga iarna și de a aduce noroc oamenilor. În acest proces, se aprind turnuri de lemn aranjate artistic. Explozia „vrăjitoarei de scântei” umplute cu pulbere, în vârful turnului, este punctul culminant.

În Montafon, în duminica de Funkensonntag se sărbătorește și „Scheibenschlagen”. Discuri din lemn de arin și mesteacăn sunt fixate pe bețe de alun, încălzite până la incandescență și fixate pe un suport pentru discuri. Discurile incandescente desenează apoi arcuri luminoase în întuneric. Spectacolul incendiar este însoțit de muzică, mâncare și băuturi rafinate – în special „Funkaküachli”, un tort tradițional cu drojdie.

Evenimente speciale

Rețete

Kleinwalsertaler Käsknöpfle

Jede Talschaft in Vorarlberg hat ihre eigene Käsknöpfle-Variante. Im Kleinwalsertal mag man sie mit viel würzigem Bergkäse.

Kleinwalsertaler Käsknöpfle

Rehragout

Jeder Fan von Geschnetzeltem freut sich schon auf eine besonders edle Variante seines Lieblingsgerichts im Herbst.

Rehragout

Zwetschken-Streuselkuchen

Im Spätsommer ernten wir die ersten saftigen Zwetschken. Daraus machen wir schnell einen echten Klassiker. Streuselkuchen, wie bei Oma!

Zwetschken-Streuselkuchen

Cazări speciale

Biohotel Schwanen din Bregenzerwald: răsfăț cu 4*

Hotel Post Bezau: 4* superior, bucătărie holistică

Walliserhof în Brandnertal: design & spirit sportiv

Hotel Krone Hittisau: mobilă de lemn local&bucătărie gourmet

Hotel Fernblick Montafon: 6 saune, infiniy & sky pool

Alphotel Hirschegg în Kleinwalsertal: hotel de familie de 4*

Hotelul Krone din Lech: confort luxos de 5*

Hotelul natural Chesa Valisa din Hirschegg 4* superior

Warther Hof am Arlberg: hotel wellness de 4* superior

Sustenabilitatea în tradiții

Meșteșugurile și tradițiile din Vorarlberg

Tradițiile și meșteșugurile din Vorarlberg sunt strâns legate de materiale, tehnici și specificul regional. În multe localități se păstrează și se transmit mai departe sărbători precum coborârea turmelor de la munte sau obiceiurile sezoniere, precum și tehnicile tradiționale de artizanat.

În Bregenzerwald, în ateliere, studiouri și întreprinderi familiale se fabrică produse din materiale precum lemnul, metalul sau textilele. Multe dintre aceste tehnici sunt transmise din generație în generație și sunt perfecționate astăzi în spiritul vremurilor. Inițiative precum „Werkraum Bregenzerwald” reunesc numeroase întreprinderi artizanale și oferă un spațiu pentru schimb de experiență, prezentare și formare profesională. Cei care vizitează aceste locuri pot descoperi metodele de lucru, utilizarea materialelor și procesul de creație – și pot experimenta interacțiunea dintre meșteșug, design și viața de zi cu zi din regiunile Austriei.

Werkraum BregenzerwaldTradiții și obiceiuri în Austria

FAQs

Frumusețea naturală se împletește cu bogăția culturală. Pe asta se bazează numeroase activități de vară pe care le poți experimenta în Vorarlberg. Aici fiecare își găsește ceva pe gustul său: iubitorii de natură, pasionații de cultură sau sportivii dornici de aventură.

Brandnertal:valea ideală pentru familii din Vorarlberg oferă o experiență impresionantă cu munți, lacuri și pajiști alpine. Este un loc ideal pentru vacanțe cu copiii și pentru toți cei care caută liniște și relaxare în natură.

Kleinwalsertal: deși se află geografic în Vorarlberg, Kleinwalsertal este accesibil numai prin Germania. Regiunea este cunoscută pentru peisajul alpin, care oferă numeroase trasee de drumeții.

Klostertal: valea liniștită încântă prin marea sa diversitate naturală și este considerată poarta de acces către unele dintre cele mai cunoscute regiuni de schi din Austria. Vara, valea se transformă într-un paradis al drumețiilor, cu numeroase trasee prin peisajul alpin.

Großes Walsertal:Valea Große Walser este desemnată ca parc al biosferei UNESCO. Regiunea cuprinde pajiști alpine, păduri și pâraie de munte. Proiectele locale se concentrează, printre altele, pe utilizarea peisajului, dezvoltarea regională și biodiversitatea.

Printre atracțiile turistice cunoscute se numără muntele Pfänder, cu telecabina Pfänderbahn și priveliștea asupra lacului Constanța, castelul Schattenburg din Feldkirch, precum și muzee precum Kunsthaus Bregenz sau inatura din Dornbirn. Și Parcul Biosferei UNESCO Großes Walsertal se numără printre locurile deosebite ale regiunii.

În Vorarlberg se poate ajunge cu trenul, cu mașina sau cu avionul. Cele mai apropiate aeroporturi sunt Friedrichshafen și St. Gallen-Altenrhein. Există legături feroviare, printre altele, către Bregenz, Dornbirn, Feldkirch și Bludenz. La fața locului, trenul, autobuzul și autobuzele turistice completează călătoria.

Festivalul de la Bregenz este renumit pentru scena sa plutitoare. Festivaluri precum Poolbar, Schubertiade sau Montafoner Resonanzen oferă programe muzicale și culturale în diverse formate.

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