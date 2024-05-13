Situat între Lacul de Constanța și Alpi, landul Vorarlberg îmbină natura, arhitectura și cultura.

Situat între Lacul de Constanța și Alpi, Vorarlbergul demonstrează cât de variate pot fi activitățile. Plimbă-te pe trasee panoramice, pedalează de-a lungul pistei de biciclete de la Lacul Constanța sau pornește cu mountainbike-ul spre munți. În plus: scăldat în lac, pauze pe malul lacului și priveliște asupra apei și munților.

Numeroase trasee, telecabine și mijloace de transport în comun asigură accesul în regiune și fac ca numeroase destinații turistice să fie ușor accesibile. Parcul biosferei UNESCO Großes Walsertal este un exemplu de arie protejată desemnată din Vorarlberg.

În Bregenz, cultura plutește pe lac, la propriu – cu Festivalul de la Bregenz pe scena de pe lac și arhitectura modernă situată chiar pe malul apei. Iar la nivel culinar te vei bucura de surprize care mai de care mai gustoase: De-a lungul „Căii Brânzeturilor” din Bregenzerwald vei întâlni producători care prepară specialități din brânză folosind ingrediente locale și metode artizanale.