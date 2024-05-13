Introduction
Situat între Lacul de Constanța și Alpi, Vorarlbergul demonstrează cât de variate pot fi activitățile. Plimbă-te pe trasee panoramice, pedalează de-a lungul pistei de biciclete de la Lacul Constanța sau pornește cu mountainbike-ul spre munți. În plus: scăldat în lac, pauze pe malul lacului și priveliște asupra apei și munților.
Numeroase trasee, telecabine și mijloace de transport în comun asigură accesul în regiune și fac ca numeroase destinații turistice să fie ușor accesibile. Parcul biosferei UNESCO Großes Walsertal este un exemplu de arie protejată desemnată din Vorarlberg.
În Bregenz, cultura plutește pe lac, la propriu – cu Festivalul de la Bregenz pe scena de pe lac și arhitectura modernă situată chiar pe malul apei. Iar la nivel culinar te vei bucura de surprize care mai de care mai gustoase: De-a lungul „Căii Brânzeturilor” din Bregenzerwald vei întâlni producători care prepară specialități din brânză folosind ingrediente locale și metode artizanale.
V-CARD Vorarlberg oferă 90 de destinații de excursie pentru întreaga familie, numeroase idei și experiențe de vară cu telecabine, în muzee și la piscine.
Vorarlberg din toate perspectivele
Atracții de top
Tururi
Cele mai frumoase regiuni
Regiunea alpină Vorarlberg
Regiune ideală pentru familii, situată între Brandnertal, Bludenz, Klostertal și Großer Walsertal. Un loc minunat pentru drumeții și ciclism.
Bodensee-Vorarlberg
Artă, dans, muzică și viață la Lacul Constanța, în Bregenz, Dornbirn, Hohenems și Feldkirch. Atracție culturală de seamă: Festivalul de la Bregenz.
Bregenzerwald
Meșteșugul secular al prelucrării lemnului se îmbină cu arhitectura modernă – în armonie cu natura, alături de bucătăria regională și experiențe în natură.
Kleinwalsertal
Paradisul alpin al drumețiilor, accesibil doar din Germania, este renumit pentru diversitatea activităților sportive pe care le oferă.
Montafon
În mijlocul vârfurilor înalte, vei găsi o vale plină de pajiști, păduri și râuri cu apă cristalină. Aici, tradiția și vacanțele alpine se îmbină armonios.
Cele mai frumoase orașe și locuri
Hohenems
Orașul are o istorie bogată, dovadă fiind ruinele castelului Alt-Ems sau palatul renascentist.
Tradiții vii în Vorarlberg
În prima duminică după Miercurea Cenușii, în multe localități din Vorarlberg se reaprinde o tradiție veche, tradiționalulFunkenabrennen (aprinderea de focuri imense de tabără). Obiceiul are rolul de a alunga iarna și de a aduce noroc oamenilor. În acest proces, se aprind turnuri de lemn aranjate artistic. Explozia „vrăjitoarei de scântei” umplute cu pulbere, în vârful turnului, este punctul culminant.
În Montafon, în duminica de Funkensonntag se sărbătorește și „Scheibenschlagen”. Discuri din lemn de arin și mesteacăn sunt fixate pe bețe de alun, încălzite până la incandescență și fixate pe un suport pentru discuri. Discurile incandescente desenează apoi arcuri luminoase în întuneric. Spectacolul incendiar este însoțit de muzică, mâncare și băuturi rafinate – în special „Funkaküachli”, un tort tradițional cu drojdie.
Evenimente speciale
Rețete
Kleinwalsertaler Käsknöpfle
Jede Talschaft in Vorarlberg hat ihre eigene Käsknöpfle-Variante. Im Kleinwalsertal mag man sie mit viel würzigem Bergkäse.
Rehragout
Jeder Fan von Geschnetzeltem freut sich schon auf eine besonders edle Variante seines Lieblingsgerichts im Herbst.
Cazări speciale
Meșteșugurile și tradițiile din Vorarlberg
Tradițiile și meșteșugurile din Vorarlberg sunt strâns legate de materiale, tehnici și specificul regional. În multe localități se păstrează și se transmit mai departe sărbători precum coborârea turmelor de la munte sau obiceiurile sezoniere, precum și tehnicile tradiționale de artizanat.
În Bregenzerwald, în ateliere, studiouri și întreprinderi familiale se fabrică produse din materiale precum lemnul, metalul sau textilele. Multe dintre aceste tehnici sunt transmise din generație în generație și sunt perfecționate astăzi în spiritul vremurilor. Inițiative precum „Werkraum Bregenzerwald” reunesc numeroase întreprinderi artizanale și oferă un spațiu pentru schimb de experiență, prezentare și formare profesională. Cei care vizitează aceste locuri pot descoperi metodele de lucru, utilizarea materialelor și procesul de creație – și pot experimenta interacțiunea dintre meșteșug, design și viața de zi cu zi din regiunile Austriei.