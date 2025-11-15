Vorarlberg iarna
Vacanță de iarnă între schi, wellness, văi înzăpezite și confort alpin

Către vacanța ta de vară
Schiat cu priveliști panoramice, drumeții pe rachete de zăpadă și peisaje liniștite, wellness și arhitectură care interpretează tradiția alpină într-o manieră modernă.

În vestul Austriei, între Lacul Constanța și vârfurile înzăpezite, se află Vorarlberg – un paradis pentru iubitorii naturii și ai diversității culturale. Aici, meșteșugul tradițional se îmbină cu arhitectura modernă, iar confortul alpin se simte la fiecare colț. Când iarna transformă peisajul, apar imagini ca dintr-un basm: schiatul pe pârtii perfect pregătite, drumețiile pe rachete de zăpadă prin păduri liniștite sau drumețiile de iarnă pe trasee însorite îți permit să te bucuri intens de natură.

Iar Lebensgefühl-ul? Autentic și plin de răsfăț. Bucătăria din Vorarlberg este renumită pentru specialitățile sale savuroase, care sunt deosebit de gustoase după o zi petrecută în zăpadă, într-o cabană alpină confortabilă. Brânzeturi regionale, precum faimoasa brânză de munte, și preparate tradiționale, precum găluștele cu brânză, te invită la o clipă de relaxare.

Cei care caută relaxare o vor găsi în oazele de wellness cu vedere la munte, înainte ca arta și cultura de la Bregenz până la Bludenz să încheie ziua într-un mod surprinzător.

Câteva informații despre Vorarlberg
Capitala:Bregenz
Suprafață:2.600 km²
Număr de locuitori:aprox. 394.000 (informație din 2024)
Cel mai înalt munte:Piz Buin (3312 m)
Regiuni de schi:42
Rezervație a biosferei:1
Parcuri naturale:1

Evenimente în Vorarlberg
Explorează calendarul de evenimente al orașului.

Vorarlberg iarna din toate perspectivele

Atracții de top

Schi și snowboarding pe 1.000 km de pârtii perfecte

Schi de tură: natură neatinsă și libertate fără limite

Drumeții de iarnă pe trasee acoperite de zăpadă

Schi fond prin peisaje linștite, înzăpezite

Vacanță pentru întreaga familie în munți

Arhitectură modernă din lemn și cultură atemporală în Alpi

Cultura brânzei: tradiție, meșteșug & răsfăț culinar

Activități de iarnă în Vorarlberg

Tururi

Atmosferă de Crăciun la „The Musical Sound of Christmas“

Tur arhitectural al clădirilor moderne și tradiționale

Drumeții pe rachete de zăpadă în Vorarlberg, cu ghid

Tururi ghidate pe rachete de zăpadă & Co. în Montafon

Mitul Arlberg

Leagănul schiului alpin

Cei care îl caută pe hartă vor fi surprinși: pentru că „Arlbergul” nu există. Numele masivului montan situat între Alpii Lechtaler și Verwall provine de la Arlen – cunoscut și sub denumirea de pin de munte.

Zona rurală din jurul „Arlberg-ului” este considerată leagănul schiului alpin și este o destinație iconică pentru iubitorii sporturilor de iarnă din întreaga lume. Cu o istorie bogată care datează de la începutul secolului XX, această regiune a contribuit în mod decisiv la dezvoltarea schiului ca sport. Zürs și Lech sunt astăzi destinații mondene de vis pentru oaspeții cu cele mai înalte așteptări, atât vara, cât și iarna. Numeroase restaurante premiate cu stele Michelin și o industrie hotelieră bogată dau tonul la nivel internațional sub umbrela „Arlberg”.

Lech Zürs am Arlberg

Excursie pe timp de iarnă în patrimoniul cultural UNESCO

În Großen Walsertal, oamenii trăiesc de secole în armonie cu natura, iar utilizarea durabilă a resurselor naturale este o practică obișnuită. Tradiția și conservarea naturii se completează reciproc, cu scopul de a păstra biodiversitatea pentru generațiile viitoare.

Cele mai frumoase regiuni

Regiunea alpină Vorarlberg

Regiune ideală pentru familii, situată între Brandnertal, Bludenz, Klostertal și Großer Walsertal. Ideală pentru schiat și drumeții de iarnă.

Regiunea alpină Vorarlberg

Bodensee-Vorarlberg

Artă, dans, muzică și viață la Lacul Constanța, în Bregenz, Dornbirn, Hohenems și Feldkirch. Activități între cultură, schi și în afara pârtiei.

Bodensee-Vorarlberg

Bregenzerwald

Arhitectura și meșteșugul din lemn se îmbină cu creativitatea culinară. În plus, există multe locuri unde poți practica schiul & poți face drumeții pe rachete de zăpadă.

Bregenzerwald

Kleinwalsertal

Paradisul alpin de iarnă, accesibil doar din Germania, este renumit pentru diversitatea activităților sportive pe care le oferă.

Kleinwalsertal

Montafon

În satele montane și pe pășunile alpine te poți relaxa, iar munții înalți îți oferă posibilitatea de a practica schi, snowboarding și alpinism.

Montafon

Lech Zürs am Arlberg

O regiune de schi renumită, apreciată pentru atmosfera sa exclusivistă. Vara este minunată pentru drumeții, între lacuri de munte și natură.

Lech Zürs am Arlberg

Cele mai frumoase orașe și locuri

Bregenz

Capitala landului Vorarlberg, situată pe malul lacului Constanța, se mândrește cu o arhitectură interesantă și tradiții bogate.

Bregenz

Bludenz

O bijuterie istorică în sudul țării, care îmbină natura, cultura și farmecul sudic.

Bludenz

Feldkirch

Un oraș vechi medieval încântător, cu străduțe înguste și castelul istoric Schattenburg.

Feldkirch

Hohenems

Orașul are o istorie bogată, dovadă fiind ruinele castelului Alt-Ems sau palatul renascentist.

Hohenems

Dornbirn

Casa Roșie din 1639, piața și biserica Sf. Martin sunt repere istorice.

Dornbirn

Patrimoniu cultural imaterial UNESCO

Tradiții vii în Vorarlberg

În prima duminică după Miercurea Cenușii, în multe localități din Vorarlberg se reaprinde o tradiție veche, tradiționalul Funkenabrennen (aprinderea de focuri imense de tabără). Obiceiul are rolul de a alunga iarna și de a aduce noroc oamenilor. În acest proces, se aprind turnuri de lemn aranjate artistic. Explozia „vrăjitoarei de scântei” umplute cu pulbere, în vârful turnului, este punctul culminant.

În Montafon, în duminica de Funkensonntag se sărbătorește și „Scheibenschlagen”. Discuri din lemn de arin și mesteacăn sunt fixate pe bețe de alun, încălzite până la incandescență și fixate pe un suport pentru discuri. Discurile incandescente desenează apoi arcuri luminoase în întuneric. Spectacolul incendiar este însoțit de muzică, mâncare și băuturi rafinate – în special „Funkaküachli”, un tort tradițional cu drojdie.

Artă și cultură în Vorarlberg, înconjurate de natură, tradiții vii și modernitate

Explorează cele mai frumoase locuri

Evenimente speciale

Cazări speciale

Biohotel Schwanen: răsfăț durabil cu 4*

Post: 4* superior și bucătărie regională

Walliserhof: designul întâlnește sportul în Brandnertal

Krone: mobilier regional din lemn și bucătărie gourmet

Hotel Fernblick Montafon: 6 saune, infiniy & sky pool

Alphotel Hirschegg: hotel de familie de 4* în Kleinwalsertal

Romantik Hotel Krone: confort de 5* în Lech

Naturhotel Chesa Valisa: 4* superior în Hirschegg

Warther Hof am Arlberg: hotel wellness de 4* superior

Informații privind protecția climei

Conservarea monumentelor – un sinonim pentru durabilitate

Conservarea clădirilor istorice este o inițiativă remarcabilă în Austria, și are ca scop și protecția climei. De ce?

  • Protejarea monumentelor economisește resurse și împiedică impermeabilizarea spațiilor verzi.

  • Protejarea monumentelor istorice joacă un rol socio-cultural important: conservarea aduce beneficii întregii regiuni, care își poate încânta oaspeții cu clădiri istorice. 

  • Multe clădiri istorice sunt construite din materiale naturale provenite din împrejurimile imediate. Atunci când sunt reparate în mod profesional, se preferă materialele de construcție regionale, cu scopul de a păstra originalitatea.

  • Se protejează populațiile de specii animale și vegetale. Protecția monumentelor este, de asemenea, calea corectă de urmat la nivel ecologic.

Călătorește într-un mod durabil

FAQs

Vorarlberg oferă peste 40 de regiuni de schi – de la regiuni mari precum Ski Arlberg, Silvretta Montafon și Damüls–Mellau–Faschina până la regiuni de familie fermecătoare în Brandnertal sau Kleinwalsertal.

Datorită poziției sale în Alpi, regiunea este considerată a avea zăpadă garantată: aproximativ două treimi din regiunile de schi se află la peste 1.000 de metri altitudine, multe pârtii ajungând până la 2.400 de metri altitudine. Pe lângă coborârile variate, te mai așteaptă numeroase și activități de iarnă – de la drumeții pe rachete de zăpadă și drumeții de iarnă până la wellness și confort alpin.

Schi și snowboarding

În afara pârtiilor, Vorarlberg oferă o lume de iarnă plină de experiențe. În timpul sesiunilor de drumeții pe rachete de zăpadă sau ale celor de schi fond, vei putea descoperi văi liniștite în cadrul tururilor ghidate, iar traseele de drumeții de iarnă amenajate te vor conduce către puncte de belvedere cu priveliști panoramice. Cei care caută relaxare o vor găsi în zonele de wellness și spa ale hotelurilor alpine, adesea cu vedere la vârfurile înzăpezite. Vorarlberg surprinde și la nivel cultural: Obiceiurile tradiționale, precum aprinderea de focuri mari de tabără, aduc lumină și veselie în lungile seri de iarnă.

Vorarlberg pe timpul iernii este sinonim cu bucuria de a trăi în Alpi. Între vârfurile înzăpezite, meșteșugul tradițional și arhitectura modernă se întâlnesc și creează o experiență de iarnă plină de farmec. Fie că este vorba de schi, drumeții pe rachete de zăpadă sau drumeții de iarnă prin văi liniștite – aici mișcarea se combină cu răsfățul. Obiceiurile regionale conferă un farmec aparte, cum ar fi aprinderea de focuri de tabără, în cadrul căruia se aprind mari grămezi de lemne pentru a alunga simbolic iarna. Acest amestec de natură, cultură și tradiție face ca Vorarlberg să fie unic.

Brandnertal: valea ideală pentru familii din Vorarlberg oferă o experiență impresionantă cu munți, lacuri și pajiști alpine. Este un loc ideal pentru vacanțe cu copiii și pentru toți cei care caută liniște și relaxare în natură.

Kleinwalsertal: deși se află geografic în Vorarlberg, Kleinwalsertal este accesibil numai prin Germania. Regiunea este cunoscută pentru peisajul alpin, care oferă numeroase trasee de drumeții.

Klostertal: valea liniștită încântă prin marea sa diversitate naturală și este considerată poarta de acces către unele dintre cele mai cunoscute regiuni de schi din Austria. Vara, valea se transformă într-un paradis al drumețiilor, cu numeroase trasee prin peisajul alpin.

Großes Walsertal: în parcul biosferei UNESCO, oamenii trăiesc în armonie cu natura de secole, iar utilizarea durabilă a resurselor naturale este o practică obișnuită. Rezervația biosferei UNESCO este caracterizată de pajiști alpine, păduri și pâraie de munte. Aici, tradiția și conservarea naturii se completează reciproc.

Te-ar mai putea interesa și

Bregenz

Capitala landului Vorarlberg, situată pe malul lacului Constanța, se mândrește cu o arhitectură interesantă și tradiții bogate.

Explorează orașul

Cele mai frumoase obiective turistice din Vorarlberg

În provincia cea mai vestică a Austriei, armonia dintre cultură, natură, tradiție și modernitate este cu adevărat inspiratoare. Este un spațiu propice descoperirii.

Descoperă

Bregenzerwald

Meșteșugul lemnului vechi de secole se îmbină cu arhitectura modernă – în armonie cu natura, însoțit de bucătăria regională, experiențe în natură & concerte în aer liber.

Află mai multe

Montafon

În mijlocul vârfurilor înalte, vei găsi o vale plină de pajiști, păduri și râuri cristaline. Aici, tradiția și vacanțele alpine se îmbină armonios.

Hai și tu
Descoperă ce este mai bun în Austria

Abonează-te la newsletter și află informații exclusive:

  • Idei pentru următoarea vacanță

  • Repere culinare și rețete

  • Calendarul evenimentelor cu evenimente de neratat

  • Oferte actuale de călătorii și oferte speciale