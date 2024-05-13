Брегенц
Традиции, современная архитектура и городское разнообразие в полной гармонии

Зимние каникулы
Брегенц, расположенный на берегу Боденского озера, привлекает внимание Брегенцским фестивалем и своей современной архитектурой.

Расположение Брегенца на Боденском озере, являющимся третьим по величине озером в Центральной Европе, всегда способствовало поддержанию контактов с соседними странами. На протяжении 2000 лет по Боденскому озеро в город приходили торговля, новаторские идеи и культурный обмен, делая Брегенц местом, где традиции и прогресс всегда шли рука об руку.

Это преимущество нашло своё отражение сильной стороне столицы земли Форарльберг: современной архитектуре. Здесь оставили свой след такие международные архитекторы, как Ханс Холляйн, Жан Нувель и Петер Цумтор, но именно "форарльбергские архитекторы" подчеркивают связь с природой четкими линиями и большим количеством дерева в материалах. Их здания характеризуют не только городской пейзаж, но и окрестности и отражают отношение региона к жизни: приземленное, но космополитичное, традиционное и в то же время устремленное в будущее.

Это взаимодействие между просторами Боденского озера и ясной, простой архитектурой придает Брегенцу уникальный характер.

Факты о городе
Население:ок. 29 600 (по состоянию на 2024 год)
Столица:федеральной земли Форарльберг
Площадь:ок. 29,50 км²
Высота над уровнем моря:427 м
Смотровая площадка:гора Пфендер (1 064 м)

Брегенцский фестиваль каждый год вдохновляет на новые свершения впечатляющие декорации, высококлассные постановки и запоминающиеся моменты у воды.

Брегенц со всех ракурсов

Самые интересные места

Ж/д Пфандербан: полюбуйтесь лучшим видом на Брегенц и озеро

Ступени заката на Моло: полюбуйтесь закатом на берегу озера

Кунстхаус: современное искусство в впечатляющей архитектуре

Гавань Брегенца: ворота в Боденское озеро

Музей Форарльберга: искусство, история и архитектура

Пляж Брегенца: прогулочная дорожка прямо у озера

Фишерштег Брегенц: летний бар с напитками прямо у воды

Активности в Брегенце и его окрестностях

Туры

Экскурсии по городу с гидом: изыски, история и экскурсии

Лодочные экскурсии и прогулки по Боденскому озеру

Сцена на озере Брегенц

Брегенцский фестиваль

Сцена на озере Брегенц вдохновляет своими впечатляющими декорациями. Брегенцский фестиваль проходит в этом особенном месте. Вот уже несколько десятилетий это место является гарантией первоклассного наслаждения оперой. Это обеспечивается высококлассными артистами, режиссерами и международным оркестром Венского симфонического оркестра.

в 2025 году на сцене озера будет представлена опера Карла Марии фон Вебера "Фрейшютц". Зрителей ждет зрелищная и трогательная постановка с продуманными сценическими технологиями.

Брегенцский фестивальВенский симфонический оркестр

Экскурсии по окрестностям

Sehenswürdigkeiten in Vorarlberg

Sehenswürdigkeiten in Vorarlberg

Главные события

Брегенцская весна

Festspielhaus, Bregenz

Известные танцевальные коллективы с выдающимися хореографиями импульсивно ведут в будущее современного танца.

Брегенцская весна

Брегенцский фестиваль

16.07.2025 – 17.08.2025
Seebühne, Bregenz

Впервые в своей истории Брегенцский фестиваль представляет оперу Карла Марии фон Вебера "Фрейшютц" на эффектно оформленной сцене на Боденском озере.

Брегенцский фестиваль

Фестиваль в гавани Брегенца

Hafengelände, Bregenz

Фестиваль гурманов и культуры в гавани Брегенца приглашает вас прогуляться, насладиться, послушать музыку и открыть для себя разнообразие региональных блюд.

Фестиваль в гавани Брегенца

Город детей

14.06.2025
Innenstadt, Bregenz

Творческие мастерские, увлекательные игры и множество развлечений для детей: день, полный открытий и приключений для всей семьи

Город детей

Erlebt Kulinarik in Vorarlberg

Erlebt Kulinarik in Vorarlberg

Еда и напитки в Брегенце

Таверна на берегу озера

Отведать домашние сырные кнедлики, свежую рыбу или пельмени с ребрышками прямо на берегу озера — это незабываемые впечатления.

Таверна на берегу озера

Милена Брогер: молодой шеф-повар в ресторане Вайс

Она имеет множество наград и является одним из самых молодых топ-поваров в немецкоязычном мире. В ресторане Вайс она и её команда готовят блюда в скандинавском стиле.

Ресторан Вайс

Фермерский рынок в Брегенце

Региональные и сезонные продукты из Форарльберга предлагаются на фермерском рынке по пятницам с 08:00 до 10:00.

Рынки в Брегенце

Top-Adressen: Die besten Restaurants in Vorarlberg

Hier findet ihr eine Auswahl an kulinarischen Hotspots in Vorarlberg – vom urigen Gasthaus bis zum High-End-Haubenrestaurant.

Restaurants in Vorarlberg

Уникальные гостиницы

Гранд-отель Брегенц

Отель Шварцлер

Эко-ресторан

Экологичность и ресторан Mangol на Боденском озере

В ресторане Mangold в Лохау на Боденском озере традиции объединяются с современностью, и вы можете почувствовать это в каждом блюде. Кухня основана на принципе региональности, согласно которому свежие местные ингредиенты интерпретируются инновационным образом. Помимо кулинарного качества, ресторан придает особое значение экологичности даже когда речь идет о рабочем времени.

Рестораном уже много лет управляет пара, которая стремилась восхищать своих гостей. Каждый, кто планирует свой следующий отпуск в Форарльберге, должен обязательно запланировать визит в Mangold, чтобы побаловать себя уникальной атмосферой и отличным сервисом.

Ресторан Mangold

Откройте для себя Брегенц

Карта Форарльберга

С гостевой картой Форарльберга вы сможете насладиться Брегенцем в непринужденной обстановке: будь то бесплатный подъем и спуск по Пфандеру, льготное посещение музеев или отдых на Боденском озере карта предлагает многочисленные скидки. Так что вы сможете в полной мере насладиться культурой, природой и активным отдыхом.

Форарльбергская карта

Вопросы и ответы

Брегенц, столица Форарльберга, предлагает множество достопримечательностей. Они делают Брегенц увлекательным местом отдыха с сочетанием природы, культуры и истории.

  • Гавань и набережная Брегенца

  • Дом искусств Брегенца (KUB)

  • Башня Святого Мартина

  • Пфандер

  • Музей Форарльберга

Для получения актуальной информации о событиях и мероприятиях в Брегенце посмотрите Календарь событий.

Летом Брегенц превращается в место для любителей активного отдыха. Эти спортивные мероприятия заслуживают внимания:

  • Пешие прогулки

  • Горные велосипеды и велосипедные туры

  • Купание в Боденском озере

  • Скалолазание

  • Гребля стоя

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