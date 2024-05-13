Клагенфурт на озере Вертерзее

Отдых без автомобиля -и мобильность

Клагенфурт предлагает множество экологических и безопасных решений для мобильности: для поездок на короткие расстояния в пределах города велосипеды можно взять напрокат на десяти станциях Nextbike, которые легко доступны через приложение. Если вы хотите исследовать окрестности, вы можете воспользоваться электронными или обычными велосипедами. Они доступны на различных станциях вокруг озера Вертерзее, и вы можете вернуть их в любое время.

Для поездок на большие расстояния можно воспользоваться Картой Wörthersee Plus Card. Она предлагает рациональное решение: гости могут бесплатно пользоваться S-Bahn и автобусами в регионе, что идеально подходит для знакомства с живописными окрестностями, озером Вертерзее или близлежащими горами. Те, кто путешествует без собственного автомобиля, также могут воспользоваться трансфером, который доставляют гостей прямо к месту проживания.