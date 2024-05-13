Клагенфурт на озере Вертерзее
Город, горы и озеро в одном месте

На зимние каникулы
Любите наслаждаться культурой, покорять горы и прыгать в бирюзового цвета озеро? Тогда вперед, в Клагенфурт!

Клагенфурт на бирюзовом озере Вёртерзее известен как жемчужина эпохи Возрождения. Итальянские мастера-строители оставили свой след в 800-летнем городе с его прекрасно отреставрированными дворцами, внутренними дворами и площадями. Об этом свидетельствует и Новая площадь, перепланированная в 2008 году по планам архитектора Бориса Подрекки, в центре которой находится фонтан Линдвурм с геральдическим животным. Прогулка здесь станет первой точкой знакомства со старым городом. Фасады центра города также хорошо сохранились: Клагенфурт был трижды удостоен желанного диплома Europa Nostra за образцовое сохранение старого города.

Факты о Клагенфурте-на-Вёртерзее
Население:ок. 105 000 (по состоянию на 2023 год)
Столица:федеральной земли Каринтия
Площадь:120,1 км²
Высота над уровнем моря:446 м
Смотровая площадка:Пирамиденкогель, с высоты 100 м и видом на озеро Вертерзее
Местная гора Клагенфурта:Кройцбергль (517 м)

В Клагенфурте находится старейшая в Австрии пешеходная зона, которая была открыта в 1961 году. Она ведет от Крамергассе до Винергассе.

Клагенфурт со всех ракурсов

Самые интересные места

Линдвурм: достопримечательность города

Парк приключений Minimundus: большой мир в миниатюре

Клагенфуртский собор: самый красивый вид на Клагенфурт

Альтер Платц: прогуляйтесь и отведайте мороженого

Озеро Вертерзее: жемчужина в короне Клагенфурта

Музей современного искусства Каринтии: коллекции и выставки

Ботанический сад: направление для любителей растений

Активности в Клагенфурте и его окрестностях

Туры

Экскурсия с гидом по старому городу Клагенфурта: интересно

Ночная экскурсия: по переулкам Клагенфурта

Скрытые дворики: незаметные с первого взгляда места

Sehenswürdigkeiten in Kärnten

Sehenswürdigkeiten in Kärnten

Главные события

Фестиваль в Клагенфурте

23.05.2025 - 13.06.2025
Klagenfurt am Wörthersee

Фестиваль оживляет Клагенфурт как динамичный, космополитичный, инновационный город и демонстрирует его современную и актуальную культурную жизнь.

Фестиваль в Клагенфурте

ThunderScenes

Городские дворы эпохи Возрождения превращаются в музыкальную летнюю сцену с бесплатным входом. Приходите и наслаждайтесь.

ThunderScenes

Erlebt Kulinarik in Kärnten

Slow Food Erlebnisse in Kärnten

Еда и напитки в Клагенфурте

Трактир в Ландхаусхофе

Настоящий традиционный трактир, в меню которого стандартным блюдом является вареная говядина. Здесь вы можете расположиться в уютных гостиных под старинными сводчатыми потолками и насладиться домашней кухней.

La Bottega

Лучшая в Клагенфурте пицца в итальянском стиле. Тонкая, пушистая основа и оптимальное количество вкусных начинок. Именно такой должна быть пицца!

Bierhaus zum Augustin

Сводчатый потолок и деревянные столы делают этот ресторан уютным. Региональные и сезонные блюда отличаются отменным вкусом. Любители больших порций будут довольны.

Ресторан Vogelhaus

Высокая кухня. Здесь вас побалуют меню из пяти блюд, включая винный аккомпанемент. Ресторан уделяет особое внимание региональности, сезонности и креативности.

Уникальные гостиницы

Отель Sandwirth Klagenfurt

Отель Seepark

Отель Moser Verdino Klagenfurt

Эко путешествие на поезде и автобусе

Отдых без автомобиля -и мобильность

Клагенфурт предлагает множество экологических и безопасных решений для мобильности: для поездок на короткие расстояния в пределах города велосипеды можно взять напрокат на десяти станциях Nextbike, которые легко доступны через приложение. Если вы хотите исследовать окрестности, вы можете воспользоваться электронными или обычными велосипедами. Они доступны на различных станциях вокруг озера Вертерзее, и вы можете вернуть их в любое время.

Для поездок на большие расстояния можно воспользоваться Картой Wörthersee Plus Card. Она предлагает рациональное решение: гости могут бесплатно пользоваться S-Bahn и автобусами в регионе, что идеально подходит для знакомства с живописными окрестностями, озером Вертерзее или близлежащими горами. Те, кто путешествует без собственного автомобиля, также могут воспользоваться трансфером, который доставляют гостей прямо к месту проживания.

Откройте для себя Клагенфурт: преимущества гостевой карты

С Картой Каринтии можно использовать более 100 экскурсионных направлений. В Каринтии можно посещать всё, что вам захочется. Среди возможных вариантов: горные железные дороги, панорамные дороги и морские прогулки. Предложение дополняют многочисленные музеи, парки с животными и другие виды досуга.

Карта Wörthersee Plus абсолюнто бесплатна. Она предоставляет отдыхающим в Клагенфурте, на озере Вертерзее и в Центральной Каринтии скидки и бесплатное посещение ряда достопримечательностей региона круглый год.

Карта гостя выдается при регистрации в соответствующем отеле.

FAQ

  • ...почтовая открытка была изобретена в Клагенфурте? В 1869 году доктор Эмануэль Александр Херрманн опубликовал в газете "Neue Freie Presse" статью, в которой предложил новый способ переписки по почте. Идея понравилась главному почтмейстеру того времени, и вскоре после этого была выпущена первая почтовая или корреспондентская карточка.

  • ... в апреле 2018 года Клагенфурт отметил 500-летие передачи города в дар провинциальным владениям императором Максимилианом I?

  • ... каринтийская лапша играла большое значение в прошлом? Согласно фольклору, её приготовление было обязательным для каждой каринтийской девушки, потому что "девушка, которая не умеет её делать, не получит мужчину". Это блюдо искусство обработки краев, чтобы закрыть лапшу с творогом, картофелем и зеленью.

  • Фонтан Линдвурм: линдвурм, геральдическое герб города, находится в центре Нойер Платц и является символом легенды об основании города.

  • Minimundus: в миниатюрном мире представлены модели знаменитых зданий со всего мира в масштабе 1:25.

  • Пирамиденкогель: всего в нескольких километрах от Клагенфурта находится смотровая башня на горе Пирамиденкогель, с которой открывается захватывающий вид на озеро Вертерзее и Альпы.

  • Ландхаус и гербовый зал: Ландхаус это великолепное здание в стиле ренессанс, в котором сегодня располагается Музей провинции Каринтия и впечатляющий Гербовый зал.

  • Памятник Марии Терезии: памятник в честь габсбургского монарха Марии Терезии стоит на Нойер Платц.

  • Музей современного искусства Каринтии: для любителей искусства этот музей предлагает меняющиеся выставки современного искусства.

Клагенфурт столица провинции Каринтия на юге Австрии, граничащая с Италией. Маленький городок расположен прямо на самом большом озере Каринтии Вертерзее, но при этом сочетает в себе городской образ жизни и отдых в горах.

Вам может понравиться

Kärnten

Der Süden ist wie für den Sommer gemacht: Türkisblaue Seen zum Baden, Wege zum Wandern und Radfahren, Stadt- und Kulturleben zum Genießen.

Kärnten

Für Gourmets: Die besten Restaurants in Kärnten

Auf der Suche nach einem Top-Restaurant in Kärnten? Das sind unsere Empfehlungen – vom Wirtshaus bis zum Nobelrestaurant.

Restaurants in Kärnten

Badeseen in Österreich

Sommerurlaub in Österreichs Natur macht Freude! Eingebettet in alpine Landschaften, sind die glasklaren Badeseen berühmt für ihre Wasserqualität und Schönheit.

Badeseen in Österreich

Wandern in Österreich

So vielfältig wie die Erfahrungen, die das Wandern ermöglicht, sind auch Österreichs Wanderwege.

Wandern