Клагенфурт на озере Вертерзее
Город, горы и озеро в одном месте
Клагенфурт на бирюзовом озере Вёртерзее известен как жемчужина эпохи Возрождения. Итальянские мастера-строители оставили свой след в 800-летнем городе с его прекрасно отреставрированными дворцами, внутренними дворами и площадями. Об этом свидетельствует и Новая площадь, перепланированная в 2008 году по планам архитектора Бориса Подрекки, в центре которой находится фонтан Линдвурм с геральдическим животным. Прогулка здесь станет первой точкой знакомства со старым городом. Фасады центра города также хорошо сохранились: Клагенфурт был трижды удостоен желанного диплома Europa Nostra за образцовое сохранение старого города.
В Клагенфурте находится старейшая в Австрии пешеходная зона, которая была открыта в 1961 году. Она ведет от Крамергассе до Винергассе.
Клагенфурт со всех ракурсов
Самые интересные места
Активности в Клагенфурте и его окрестностях
Туры
Sehenswürdigkeiten in Kärnten
Главные события
Фестиваль в Клагенфурте
Фестиваль оживляет Клагенфурт как динамичный, космополитичный, инновационный город и демонстрирует его современную и актуальную культурную жизнь.
Erlebt Kulinarik in Kärnten
Еда и напитки в Клагенфурте
Уникальные гостиницы
Эко путешествие на поезде и автобусе
Клагенфурт предлагает множество экологических и безопасных решений для мобильности: для поездок на короткие расстояния в пределах города велосипеды можно взять напрокат на десяти станциях Nextbike, которые легко доступны через приложение. Если вы хотите исследовать окрестности, вы можете воспользоваться электронными или обычными велосипедами. Они доступны на различных станциях вокруг озера Вертерзее, и вы можете вернуть их в любое время.
Для поездок на большие расстояния можно воспользоваться Картой Wörthersee Plus Card. Она предлагает рациональное решение: гости могут бесплатно пользоваться S-Bahn и автобусами в регионе, что идеально подходит для знакомства с живописными окрестностями, озером Вертерзее или близлежащими горами. Те, кто путешествует без собственного автомобиля, также могут воспользоваться трансфером, который доставляют гостей прямо к месту проживания.
С Картой Каринтии можно использовать более 100 экскурсионных направлений. В Каринтии можно посещать всё, что вам захочется. Среди возможных вариантов: горные железные дороги, панорамные дороги и морские прогулки. Предложение дополняют многочисленные музеи, парки с животными и другие виды досуга.
Карта Wörthersee Plus абсолюнто бесплатна. Она предоставляет отдыхающим в Клагенфурте, на озере Вертерзее и в Центральной Каринтии скидки и бесплатное посещение ряда достопримечательностей региона круглый год.
Карта гостя выдается при регистрации в соответствующем отеле.
FAQ
Вам может понравиться
Kärnten
Der Süden ist wie für den Sommer gemacht: Türkisblaue Seen zum Baden, Wege zum Wandern und Radfahren, Stadt- und Kulturleben zum Genießen.
Für Gourmets: Die besten Restaurants in Kärnten
Auf der Suche nach einem Top-Restaurant in Kärnten? Das sind unsere Empfehlungen – vom Wirtshaus bis zum Nobelrestaurant.
Badeseen in Österreich
Sommerurlaub in Österreichs Natur macht Freude! Eingebettet in alpine Landschaften, sind die glasklaren Badeseen berühmt für ihre Wasserqualität und Schönheit.