Санкт-Пёльтен
Самая молодая столица Австрии между барокко и модернизмом

Зимний отдых
Санкт-Пёльтен, столица Нижней Австрии, полная контрастов: римское наследие и кельтское влияние соседствуют с барокко, модерном и современной архитектурой.

Взгляд в будущее

Самая молодая столица Австрии обращена лицом в будущее. В современном фестивальном театре резиденции тонкюнстлеровского оркестра исполняются классическая и современная музыка, танцы и перформансы. Современный правительственный квартал с впечатляющим с архитектурной точки зрения „Ландтагшифтом“ также устремлен в будущее. Культурный район с Государственным музеем и Звуковая башня завершают движение в сторону современной архитектуры. Перепланировка ратушной площади в стиле барокко, выполненная архитектором Борисом Подреккой, демонстрирует способность города к преобразованию.

Столица барокко

Санкт-Пёльтен изначально стоит на историческом фундаменте. Здесь хранится старейший в Австрии городской устав, дарованный епископом Конрадом из Пассау в 1159 году, а еще Санкт-Пёльтен столица барокко. После того как в 1689 году сюда переехал мастер-строитель Якоб Прандтауэр, в городе начался настоящий строительный бум, и многочисленные здания свидетельствуют об этой эпохе.

Факты о Санкт-Пёльтене
Население:ок. 58 860 (по состоянию на 2024 год)
Столица:федеральной земли Нижняя Австрия
Площадь:108,44 км²
Смотровая площадка:Звуковая башня (77 метров)

Карта Нижней Австрии
Карта федеральной земли дает возможность бесплатно посетить около 350 экскурсионных объектов по всей Нижней Австрии.

Санкт-Пёльтен со всех ракурсов

Самые интересные места

Центр города в стиле барокко: жемчужина Санкт-Пёльтена

Бывшая синагога: еврейское культовое сооружение

Музей Нижней Австрии: история и природа

Фестивальный театр: музыка, театр и танцы

Звуковая башня: самый красивый вид на город

Мероприятия в Санкт-Пёльтене и его окрестностях

Туры

Круговой пешеходный маршрут Дирндльталер - Пилахталер

Многодневный тур на электровелосипеде по региону Мостфиртель

Лучший веломаршрут в Мостфиртеле

Велосипедный маршрут Трайзенталь

Велосипедная дорожка Трайзенталь, 111-километровый маршрут в регионе Мостфиртель, проходит через одноименную винодельческую местность Трайзенталя и особенно подходит для семейного отдыха. Она проходит через Херцогенбург, Санкт-Пёльтен, Лилиенфельд и Санкт-Эгид-ам-Нойвальде и заканчивается в Мариацелле.

Велосипедистам нравится разнообразный ландшафт Моствфиртеля от пологих холмов к югу от Дуная до гор Мостфиртельских Альп. Семьи с детьми часто предпочитают участки от Мариацелля или Кернхофа до Трайсмауэра.

Велосипедная дорожка Трайзенталь

Экскурсионные направления в окрестностях Санкт-Пёльтена

Аббатства, монастыри, замки и дворцы: достопримечательности Нижней Австрии

Sehenswürdigkeiten Niederösterreich

Главные события

Фрейраум Санкт-Пёльтен

Нетрадиционная сцена для молодежи и субкультуры с концертами, театром, кабаре, чтениями и кинопоказами.

Фрейраум

Фестиваль Frequency

Ежегодный музыкальный фестиваль, предлагающий в основном рок, электронную музыку и хип-хоп и привлекающий многих международных артистов.

Фестиваль Frequency

TangenteSt.Pölten

Культурный проект оживляет местную культурную сцену в Санкт-Пёльтене с помощью меняющихся выставок, перформансов и мастер-классов.

TangenteSt.Pölten

Еда и напитки в Нижней Австрии: наслаждайтесь общением между Дунаем и виноградниками!

Кулинарные изыски Нижней Австрии

Советы по защите климата

Что мы можем сделать для защиты окружающей среды в городе?

  • Пользуйтесь общественным транспортом

  • Возьмите напрокат городские велосипеды.

  • Пользуйтесь услугами проката велосипедов в отелях.

  • Используйте многоразовые бутылки для питья.

  • Тщательно утилизируйте мусор (салфетки, упаковки, одноразовые бутылки и т. д.).

  • Откажитесь от ежедневной уборки номеров и смены полотенец.

  • Бронируйте жилье с экологическим сертификатом.

Путешествуйте экологично

Лучшие рестораны Нижней Австрии

Традиционные деревенские трактиры, таверны и рестораны

Нижняя Австрия обладает богатым кулинарным наследием: от современного до экспериментального, но всегда с приземленным подходом: отмеченная наградами гастрономия Нижней Австрии это то, что нужно увидеть и, прежде всего, попробовать от Вальдфиртеля до Вайнфиртеля, от Вахау до Венского леса.

Нижнеавстрийский трактир является культурным достоянием. Здесь объединяются гостеприимство, добродушные хозяева и превосходные блюда региональной кухни: от хрустящей жареной свинины до спаржи Марчфельда и абрикосовых кнедликов из Вахау.

Рестораны Нижней Австрии

Вопросы и ответы

В Санкт-Пёльтене есть много возможностей для активного отдыха и экскурсий как культурных, так и спортивных. От замков и дворцов до приключенческих миров и музеев, от панорамных точек до обзорных площадок:

Река Трайзен берет свое начало в долине Трайзен, протекает через Санкт-Пёльтен и впадает в Дунай. По обеим сторонам набережной Трайзена раскинулся прекрасный пойменный ландшафт с беговыми и велосипедными дорожками. Эта местность также идеально подходит для катания на роликовых коньках и пеших прогулок.

С помощью музейной карты вы можете посещать все музеи и выставочные центры Санкт-Пёльтена круглый год по одному билету. Следующие учреждения можно посетить (один раз) с бесплатным входом:

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