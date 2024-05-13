Санкт-Пёльтен, столица Нижней Австрии, полная контрастов: римское наследие и кельтское влияние соседствуют с барокко, модерном и современной архитектурой.

Взгляд в будущее

Самая молодая столица Австрии обращена лицом в будущее. В современном фестивальном театре — резиденции тонкюнстлеровского оркестра — исполняются классическая и современная музыка, танцы и перформансы. Современный правительственный квартал с впечатляющим с архитектурной точки зрения „Ландтагшифтом“ также устремлен в будущее. Культурный район с Государственным музеем и Звуковая башня завершают движение в сторону современной архитектуры. Перепланировка ратушной площади в стиле барокко, выполненная архитектором Борисом Подреккой, демонстрирует способность города к преобразованию.

Столица барокко

Санкт-Пёльтен изначально стоит на историческом фундаменте. Здесь хранится старейший в Австрии городской устав, дарованный епископом Конрадом из Пассау в 1159 году, а еще Санкт-Пёльтен — столица барокко. После того как в 1689 году сюда переехал мастер-строитель Якоб Прандтауэр, в городе начался настоящий строительный бум, и многочисленные здания свидетельствуют об этой эпохе.