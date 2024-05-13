Самые красивые достопримечательности Форарльберга

В самой западной провинции Австрии резонанс между культурой, природой, традициями и современностью вдохновляет. Место для хорошего отдыха и новых открытий.

Форарльберг особым образом сочетает в себе природу и культуру. Достопримечательности можно найти в самом западном регионе Австрии во всех уголках: живописные долины, современная архитектура, леса и луга – многие пешеходные тропы художественно оформлены, также проходят творческие фестивали.

Боденское озеро предлагает сочетание городской жизни и впечатлений от природы, Брегенцский фестиваль на Боденском озере вдохновляет своей легендарной Зеебюне, Кунстхаус Брегенц с современной архитектурой и выставками. В Брегенцервальде культурное разнообразие и замечательная деревянная архитектура объединяются в одном небольшом пространстве. Ущелья впечатляют дикими скалами. А Большая долина Вальзер признана биосферным парком ЮНЕСКО.

Пространство на Боденском озере

Столица Брегенц

Брегенц озеро, культура и панорама

В регионе четырех стран, где Австрия, Германия, Швейцария и княжество Лихтенштейн объединяются в оживленную культурную зону, находится космополитичный город Брегенц. Красота столицы Форарльберга заключается в её расположении: прямо на воде и в окружении волшебного горного мира. В Брегенце имеется также оживленная художественная сцена.

Панорамная канатная дорога в городе

Настоящей изюминкой города является панорамная канатная дорога, которая ведет из старого города Брегенца прямо к Пфендеру местной горе. Отсюда открывается потрясающий 360-градусный вид на Боденское озеро, Альпы и три страны.

Другие достопримечательности города Брегенц

Брегенцский фестиваль

Всё началось в 1946 году с корабельной сцены. Сегодня Брегенцский фестиваль впечатляет тщательно продуманными декорациями на самой большой в мире сцене на озере.

Брегенцский фестиваль

Башня Святого Мартина

В башне, построенной в XIV веке, находится музей, посвященный истории города. Если посмотреть сверху вниз, то можно насладиться чудесным видом на Боденское озеро.

Башня Святого Мартина

Пфендерская железная дорога

Лучший вид на город и озеро открывается с местной горы Брегенца Пфендера. Канатная дорога Pfänderbahn за шесть мин доставит вас из старого города на высоту более 1 000 м.

Пфендерская железная дорога

Кунстхаус Брегенц

Современный выставочный центр с большим количеством технических новшеств расположен прямо на набережной Боденского озера: международное современное искусство.

Дом искусств Брегенца

Музей Форарльберга

Здесь вы можете узнать всё о региональной истории страны. Обратите внимание на вид снаружи: озеро прямо у ваших ног.

Музей Форарльберга

Впечатляющие закаты

Летний вечер в Фишерстеге на Боденском озере: в 1920-х годах отсюда взлетали гидросамолеты, а сегодня люди встречаются за напитком в непринужденной обстановке.

Закаты на Боденском озере

Прогулка на лодке по Боденскому озеру

Три в одном: в Брегенце экскурсию по старому городу можно прекрасно совместить с походом по магазинам, а затем с прогулкой на лодке.

На лодке по Боденскому озеру
Долины, горы, леса и реки

Знакомство с природой Форарльберга

Земля между Боденским озером и горами высотой до 3 000 м богата драгоценными природными жемчужинами. Эти ландшафты можно исследовать во время пеших, велосипедных или лодочных прогулок. Луга и леса, равнины и высокие горы наиболее красивы в отдаленных боковых долинах.

Европейские заповедники

Чтобы сохранить это бесценное природное сокровище, Форарльберг придает большое значение сохранению ландшафта. Всё это благодаря инициативе "Naturvielfalt Vorarlberg" ("Природное разнообразие Форарльберга"), которая в первую очередь ориентирована на районы "натура 2000".

Другие достопримечательности Форарльберга

Арльберг

В Арльберге творили историю горнолыжного спорта и альпинизма. И по сей день этот регион привлекает людей, увлеченных пешими прогулками и скалолазанием.

Арльберг

Бранднерталь

Любители активного отдыха в кругу семьи найдут здесь свой рай. В идиллической горной долине расположены три деревни: Бюрс, Бюрсерберг и Бранд.

Бранднерталь

Монтафон

Лучше всего прогуляться по сельской местности Монтафона. Маршрут Gauertaler-Alpkultur-Tour отлично подходит для этого.

Монтафон

Кляйнвальсерталь

В 1270 году в этой спокойной долине поселились вальзеры, этническая группа из Швейцарии. Особенность: сочетание культуры Вальсера.

Кляйнвальсерталь

Большая долина Вальсер

Долина может называть себя "биосферным заповедником ЮНЕСКО" — устойчивое развитие.

Большая долина Вальсер
Форарльберг из дерева

Уникальная деревянная архитектура

Культура строительства в Форарльберге

Традиционные деревянные дома и фермы, построенные с использованием проверенного метода деревянного строительства, характеризуют ландшафт и деревенскую среду Форарльберга. Так сложилась традиция, которая культивировалась на протяжении веков. В последние десятилетия люди возродили свое строительное наследие и создали множество новых и современных зданий. Новая архитектура Форарльберга простая, естественная и экологичная, одновременно традиционная и космополитичная.

Дополнительные советы по знакомству с архитектурой

Мастерская в Брегенцервальде

Сотрудничество региональных ремесленных предприятий, сочетающее традиционное мастерство и современные дизайнерские инновации. Регулярные выставки и мероприятия.

Ремесленничество вживую

Архитектурные экскурсии

Архитектурные экскурсии в Форарльберге позволяют познакомиться с современными и традиционными зданиями. Эксперты рассказывают о дизайне и материалах.

Архитектура на месте

Архитектурные экскурсии

Форарльберг — яркий пример архитектуры и ремесленного мастерства. Здесь проводятся экскурсии по современным и традиционным зданиям.

Архитектурные туры

Умганг Брегенцервальд

Умганг Брегенцервальд предлагает познакомиться с ценностями и идеями, характерными для деревень и природы Брегенцервальда, во время 12 экскурсий по деревням.

Деревенские прогулки
Музыка, музеи и исследования

Культура в Форарльберге

Шубертиада всемирно известный песенный фестиваль

Форарльберг предлагает богатую культурную сцену. От Шубертиады (Schubertiade) до инновационных музеев, таких как Кунстхаус Брегенц регион пропагандирует динамичное культурное наследие. Шубертиада, один из важнейших музыкальных фестивалей Австрии, является выдающимся в музыкальном плане. Посвященный композитору Францу Шуберту, фестиваль ежегодно проходит в Шварценберге и Хоэнемсе. Классическая музыка в аутентичной и интимной атмосфере.

Другие советы по культуре

Кунстхаус Брегенц

Современный выставочный центр с большим количеством технических новшеств расположен прямо на набережной Боденского озера: международное современное искусство.

Дом искусств Брегенца

inatura

Задаетесь вопросами о растениях, животных, грибах и камнях? В музее inatura в Дорнбирне естественные науки преподаются в интерактивном режиме.

inatura

Небесное пространство Леха

Вдохновленный горами, всемирно известный художник Джеймс Террелл создал Skyspace Lech. В результате получилось пространство, в котором свет можно воспринимать по-новому.

Небесное пространство Леха

Экскурсия с ночным сторожем

Совершите экскурсию с фонариками по альпийскому городку Блуденц и познакомьтесь с историческим городом в совершенно ином свете. Экскурсия с ночным сторожем включена.

Блуденц ночью

Замок теней

Замок Шаттенбург — достопримечательность города Фельдкирх, обещающая путешествие в Средневековье.

Замок Шаттенбург
Обучение через игру и веселье

Достопримечательности для семей

Зеленое кольцо

"Белое кольцо" это знаменитый лыжный маршрут в Лех-Цюрсе. Летом перспектива меняется, и трехдневный сценический поход открывает перед вами фантазийный мир легенд. Поход для семей с детьми превращается в особый опыт, посреди горного ландшафта по "Зеленому кольцу", мимо таинственных озер. Специальная книга легенд рассказывает о великанах, природе и легендах этого региона.

Другие экскурсионные направления для детей

Детские музеи

Как интересно провести время в музее в дождливый день. Будь то искусство или исторические темы — некоторые музеи предлагают программы для семей и детей.

Детские музеи

Опыты с животными

Познакомьтесь с коровами и козами на ферме. Познакомьтесь с оленями, горными козлами и сурками в парке дикой природы. Полюбуйтесь на экзотических животных в парке.

Опыт общения с животными

Купание в Боденском озере

Температура воды 26 градусов, высочайшее качество воды, лидо и природные уголки — всё, что нужно для прекрасного дня купания всей семьей.

Боденское озеро

Купание в природных озерах

Они часто расположены между лесами и лугами: по всему Форарльбергу есть озера и пруды для купания, где вода очищается естественным образом с помощью растений.

Природные озера

Alpenwelt Nova Montafon

В Alpenwelt Nova все крутится вокруг региональных продуктов и ремесел. На станциях приключений вы узнаете всё о молоке, сыре, шерсти и травах.

Станции приключений

Парк лесных горок Гольм

Отличное развлечение в любую погоду и подходит для детей от 4 лет: 7 горок длиной 380 метров и 2,4-километровая пешеходная тропа ждут малышей.

Лесная горка Парк-Гольм

Как защитить горы?

Советы по защите климата

  • Забирайте и утилизируйте все, что вы принесли с собой на гору: салфетки, упаковки, бутылки для питья и т.д.

  • Всегда следуйте по указанным туристическим тропам! Таким образом, животные и молодые леса остаются нетронутыми.

  • Будьте внимательны к дикой природе! Наблюдайте за коровами, овцами и дикими животными только на расстоянии.

  • Выбирайте хижины, которые придерживаются принципов устойчивого развития и защиты окружающей среды.

  • Привлекайте детей к природе! Что знают малыши, то и оценят.

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