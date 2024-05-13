Национальные и природные парки Австрии
Человек здесь – благодарный гость
Австрия – страна удивительно зеленая: почти половина ее площади покрыта лиственными и смешанными лесами, и на зеленых просторах прекрасно себя чувствует разнообразная флора и фауна. Заботясь о своем природном наследии, Австрия ввела примерно на 48% своей территории природоохранный режим, тем более что защита природы сегодня – это и борьба с изменением климата завтра. В стране не жалеют сил и ресурсов, чтобы сберечь уникальные австрийские ландшафты и биоразнообразие, а стало быть, и благотворную среду обитания для человека.
В национальных парках наивысший приоритет – поддержание экосистем в соответствии со строгими критериями. На охраняемых территориях естественные природные процессы ограждены от вмешательства человека. В природных парках поддерживается баланс между окружающей средой и хозяйственной деятельностью человека, поскольку сложившиеся в результате этого взаимодействия культурные ландшафты существуют зачастую уже не одно столетие. В модельных регионах биосферных парков принимают меры по сохранению природных зон и культурных ландшафтов в рамках программ ЮНЕСКО. А в заповеднике в первозданном виде поддерживается природная среда обитания, где растут редкие растения и можно встретить краснокнижных животных.
«Когда я в национальном парке «Нойзидлер-Зее-Зеевинкель» наблюдаю за птицами, чувствую гармонию и умиротворение. Вокруг царит полный покой, а природа прямо у меня перед глазами разыгрывает удивительные спектакли».Елена Турач, Смотритель национального парка «Нойзидлер-Зее-Зеевинкель» в Бургенланде
Национальные парки в Австрии
Национальный парк «Калькальпен»
Четыре пятых площади этого парка в Верхней Австрии покрыто деревьями. Куда ни глянь – всюду еловый, пихтовый и буковый лес.
Национальный парк «Высокий Тауэрн»
Первозданная природа, величественные горные вершины и богатая флора и фауна. Этот парк – настоящая жемчужина Тироля, Каринтии и Зальцбургского края.
Национальный парк «Тайяталь»
В этом труднодоступном «зеленом каньоне» в Нижней Австрии среди густых лиственных лесов возвышаются каменные утесы, между которыми петляет река Тайя.
Национальный парк «Гезойзе»
Самый юный из австрийских национальных парков находится в Штирии. Здесь вас ждет ревущий Энс, который стремит свои воды вдоль отвесных известняковых скал.
Национальный парк «Нойзидлер-Зее-Зеевинкель»
Единственный в своем роде озерно-степной ландшафт служит гостеприимной средой обитания для множества видов птиц и растений. Биоразнообразие предстает во всей своей красе.
Среда природных впечатлений
Национальный парк «Высокий Тауэрн»
Национальный парк «Высокий Тауэрн» занимает область на стыке Тироля, Каринтии и Зальцбургского края. По этим живописным краям проложено множество пешеходных дорожек: общая протяженность маршрутов, в том числе горных, составляет около 4 300 км. А тем, кто решил отправиться в длительный поход, долгую дорогу облегчат опорные пункты в виде хижин для путников и трактиров.
Этот регион словно специально создан для впечатлений, открывающих глаза и сердце человека на красоту природы. Вспомним хотя бы горнолыжный курорт «Вайсзее-Глетчервельт», знаменитый ледник Пастреце или ущелье Ляйтенкаммеркламм. Ну а криммльские водопады – это вообще одно из самых удивительных чудес природы, которое никого не оставит равнодушным.
Как стать смотрителем в национальном парке?
Говорят, человек хорошо делает то, что делает с удовольствием, и Херман Янзесбергер, один их более 200 смотрителей шести национальных парков, справляется со своими обязанностями на отлично. Херман предан природе и душой и телом. Попадется мох или лишайник – он точно знает, как он называется, покажется из земли горная порода – он увлеченно расскажет ее геологическую историю. Выползет на тропинку жук – Херман не пожалеет времени остановиться и рассмотреть его повнимательнее. Но все же как люди становятся смотрителями парков?
Во-первых, любой, кто рассматривает для себя такую работу, должен вооружиться искренней любовью к природе и испытывать радость от общения с людьми. Конкретные обязанности варьируются от парка к парку, но в них может входить сопровождение посетителей и школьных групп, поддержание в чистоте и исправности учебных троп и смотровых площадок, а также проведение экскурсий и лекций, надзор за соблюдением правил посещения и задачи эко-мониторинга.
Биосферные парки Австрии
Биосферный парк «Большой Вальзерталь»
«Природопользование без вреда» – девиз этого биосферного парка в Форарльберге, где удается гармонично сочетать заботу о биоразнообразии и хозяйственную деятельность.
Биосферный парк «Венский лес»
Располагаясь на обширной площади в Нижней Австрии и в Вене, этот парк объединяет в себе культурное наследие, биоразнообразие и экологичное сельское хозяйство.
Биосферный парк «Нижний Мурталь»
Благодаря своему природоохранному статусу этот парк сохраняет для будущих поколений второй по размеру пойменный ландшафт Австрии.
Биосферный парк «Зальцбург-Лунгау»
Миссия этого парка (вкупе с регионом «Каринтия-Нокберге») – гарантировать минимальное вмешательство в местную окружающую среду.
Все органы чувств на прием!
Почему природа лечит?
«Пакет удовольствий», который включает в себя вылазка на природу, прост и очевиден, но раз за разом оказывает на душу и тело самое благотворное влияние: это чистый воздух, солнечный свет и тепло и зелень лесов и лугов.
Настоящий праздник для всех органов чувств дарят луга: чем разнообразнее цветущие на них цветы и травы, тем лучше для нашего самочувствия. Кроме того, природа возвращает нас к истокам, ведь за рабочим столом наши чувства и душа полностью никак раскрыться не могут. В конце концов, человек устроен так, чтобы жить в единении с природой, а не с компьютером. Лучше всего отдыхается, конечно, в горах и старых лесах: ученые полагают, что эволюция «запрограммировала» в нас тягу к деревьям и дереву как материалу.
Почему биологическое разнообразие важно для защиты климата?
В нетронутых экосистемах сосуществует бесчисленное количество микроорганизмов, грибов, растений и животных. Все эти живые организмы нуждаются друг в друге, и круговорот жизни на Земле не мог бы совершаться, если бы хоть одно звено из него выпало. Все такие экосистемы вносят вклад в правильное функционирование климата, в то, чтобы у нас был чистый воздух и чистая вода. Здоровый лес, например, улавливает из воздуха парниковый газ CO₂. Вот почему видовое разнообразие жизненно важно для всех людей, животных и растений.
Если в результате внешних воздействий равновесие организмов нарушается, вся экосистема теряет устойчивость. Поэтому для поддержания стабильного климата необходимо, чтобы флора и фауна были здоровыми. Австрия и ее самые активные в экологическом плане регионы осознают свою ответственность и принимают многочисленные меры по защите драгоценных природных экосистем и поддержанию биоразнообразия.