Национальные и природные парки Австрии
Человек здесь – благодарный гость

Туристы могут посетить особо охраняемые национальные и природные парки, а также другие регионы Австрии, на которых действует природоохранный режим.

Австрия – страна удивительно зеленая: почти половина ее площади покрыта лиственными и смешанными лесами, и на зеленых просторах прекрасно себя чувствует разнообразная флора и фауна. Заботясь о своем природном наследии, Австрия ввела примерно на 48% своей территории природоохранный режим, тем более что защита природы сегодня – это и борьба с изменением климата завтра. В стране не жалеют сил и ресурсов, чтобы сберечь уникальные австрийские ландшафты и биоразнообразие, а стало быть, и благотворную среду обитания для человека.

В национальных парках наивысший приоритет – поддержание экосистем в соответствии со строгими критериями. На охраняемых территориях естественные природные процессы ограждены от вмешательства человека. В природных парках поддерживается баланс между окружающей средой и хозяйственной деятельностью человека, поскольку сложившиеся в результате этого взаимодействия культурные ландшафты существуют зачастую уже не одно столетие. В модельных регионах биосферных парков принимают меры по сохранению природных зон и культурных ландшафтов в рамках программ ЮНЕСКО. А в заповеднике в первозданном виде поддерживается природная среда обитания, где растут редкие растения и можно встретить краснокнижных животных.

Охрана природы в Австрии

6 национальных парков

47 природных парков

4 биосферных парка ЮНЕСКО

1 заповедник всемирного природного наследия ЮНЕСКО

«Когда я в национальном парке «Нойзидлер-Зее-Зеевинкель» наблюдаю за птицами, чувствую гармонию и умиротворение. Вокруг царит полный покой, а природа прямо у меня перед глазами разыгрывает удивительные спектакли».

Елена ТурачСмотритель национального парка «Нойзидлер-Зее-Зеевинкель» в Бургенланде

Национальные парки в Австрии

Экологическое многообразие шести австрийских национальных парков поражает: обширные степные зоны, чащобы реликтовых и пойменных лесов, зеленые холмы и уютные долины, острые утесы известняковых скал и холодное сияние ледников.

Национальный парк «Калькальпен»

Четыре пятых площади этого парка в Верхней Австрии покрыто деревьями. Куда ни глянь – всюду еловый, пихтовый и буковый лес.

Национальный парк «Высокий Тауэрн»

Первозданная природа, величественные горные вершины и богатая флора и фауна. Этот парк – настоящая жемчужина Тироля, Каринтии и Зальцбургского края.

Национальный парк «Тайяталь»

В этом труднодоступном «зеленом каньоне» в Нижней Австрии среди густых лиственных лесов возвышаются каменные утесы, между которыми петляет река Тайя.

Национальный парк «Гезойзе»

Самый юный из австрийских национальных парков находится в Штирии. Здесь вас ждет ревущий Энс, который стремит свои воды вдоль отвесных известняковых скал.

Национальный парк «Нойзидлер-Зее-Зеевинкель»

Единственный в своем роде озерно-степной ландшафт служит гостеприимной средой обитания для множества видов птиц и растений. Биоразнообразие предстает во всей своей красе.

Национальный парк «Донау-Ауэн»

Реликтовый лес прямо у ворот Вены, самого зеленого города мира? Именно так! А привольно текущий в этих краях Дунай служит средой обитания для многих редких видов.

Среда природных впечатлений

Национальный парк «Высокий Тауэрн»

Национальный парк «Высокий Тауэрн» занимает область на стыке Тироля, Каринтии и Зальцбургского края. По этим живописным краям проложено множество пешеходных дорожек: общая протяженность маршрутов, в том числе горных, составляет около 4 300 км. А тем, кто решил отправиться в длительный поход, долгую дорогу облегчат опорные пункты в виде хижин для путников и трактиров.

Этот регион словно специально создан для впечатлений, открывающих глаза и сердце человека на красоту природы. Вспомним хотя бы горнолыжный курорт «Вайсзее-Глетчервельт», знаменитый ледник Пастреце или ущелье Ляйтенкаммеркламм. Ну а криммльские водопады – это вообще одно из самых удивительных чудес природы, которое никого не оставит равнодушным.

Национальный парк «Высокий Тауэрн»

Как стать смотрителем в национальном парке?

Говорят, человек хорошо делает то, что делает с удовольствием, и Херман Янзесбергер, один их более 200 смотрителей шести национальных парков, справляется со своими обязанностями на отлично. Херман предан природе и душой и телом. Попадется мох или лишайник – он точно знает, как он называется, покажется из земли горная порода – он увлеченно расскажет ее геологическую историю. Выползет на тропинку жук – Херман не пожалеет времени остановиться и рассмотреть его повнимательнее. Но все же как люди становятся смотрителями парков?

Во-первых, любой, кто рассматривает для себя такую работу, должен вооружиться искренней любовью к природе и испытывать радость от общения с людьми. Конкретные обязанности варьируются от парка к парку, но в них может входить сопровождение посетителей и школьных групп, поддержание в чистоте и исправности учебных троп и смотровых площадок, а также проведение экскурсий и лекций, надзор за соблюдением правил посещения и задачи эко-мониторинга.

Так становятся смотрителями в парках

Биосферные парки Австрии

В биосферных парках ЮНЕСКО на первом месте стоит охрана окружающей среды. Однако при этом территорию парков можно использовать и для сельскохозяйственных нужд, а также для спорта и отдыха. Тем более что экосистемам это не вредит.

Биосферный парк «Большой Вальзерталь»

«Природопользование без вреда» – девиз этого биосферного парка в Форарльберге, где удается гармонично сочетать заботу о биоразнообразии и хозяйственную деятельность.

Биосферный парк «Венский лес»

Располагаясь на обширной площади в Нижней Австрии и в Вене, этот парк объединяет в себе культурное наследие, биоразнообразие и экологичное сельское хозяйство.

Биосферный парк «Нижний Мурталь»

Благодаря своему природоохранному статусу этот парк сохраняет для будущих поколений второй по размеру пойменный ландшафт Австрии.

Биосферный парк «Зальцбург-Лунгау»

Миссия этого парка (вкупе с регионом «Каринтия-Нокберге») – гарантировать минимальное вмешательство в местную окружающую среду.

Биосферный парк «Каринтия-Нокберге»

Вместе с регионом «Зальцбург-Лунгау» образует самый крупный биосферный парк Австрии.

Все органы чувств на прием!

Почему природа лечит?

«Пакет удовольствий», который включает в себя вылазка на природу, прост и очевиден, но раз за разом оказывает на душу и тело самое благотворное влияние: это чистый воздух, солнечный свет и тепло и зелень лесов и лугов. 

Настоящий праздник для всех органов чувств дарят луга: чем разнообразнее цветущие на них цветы и травы, тем лучше для нашего самочувствия. Кроме того, природа возвращает нас к истокам, ведь за рабочим столом наши чувства и душа полностью никак раскрыться не могут. В конце концов, человек устроен так, чтобы жить в единении с природой, а не с компьютером. Лучше всего отдыхается, конечно, в горах и старых лесах: ученые полагают, что эволюция «запрограммировала» в нас тягу к деревьям и дереву как материалу.

Природные парки Австрии

В природных парках допускается использование культурного ландшафта, в первую очередь в интересах сельского хозяйства и рекреации. Одновременно принимаются меры по поддержанию природного баланса и биоразнообразия. Предлагаем для вдохновения несколько вариантов.

Природные парки в Бургенланде

Природный парк в Брегенцском лесу

Природный парк «Тирольский Лех»

Информация о климате

Почему биологическое разнообразие важно для защиты климата?

В нетронутых экосистемах сосуществует бесчисленное количество микроорганизмов, грибов, растений и животных. Все эти живые организмы нуждаются друг в друге, и круговорот жизни на Земле не мог бы совершаться, если бы хоть одно звено из него выпало. Все такие экосистемы вносят вклад в правильное функционирование климата, в то, чтобы у нас был чистый воздух и чистая вода. Здоровый лес, например, улавливает из воздуха парниковый газ CO₂. Вот почему видовое разнообразие жизненно важно для всех людей, животных и растений.

Если в результате внешних воздействий равновесие организмов нарушается, вся экосистема теряет устойчивость. Поэтому для поддержания стабильного климата необходимо, чтобы флора и фауна были здоровыми. Австрия и ее самые активные в экологическом плане регионы осознают свою ответственность и принимают многочисленные меры по защите драгоценных природных экосистем и поддержанию биоразнообразия.

Часто задаваемые вопросы

Если какой-то регион по результатам сложной и долгой экспертизы объявляется национальным парком и природоохранной территорией по определению и критериям Международного союза охраны природы (МСОП), это значит, что речь идет об особо ценной природной среде. Здесь главным приоритетом является защита экосистем, но при этом человеку посещение таких парков приносит особую пользу, способствуя отдыху и оздоровлению. В особо охраняемых зонах природу оставляют в покое и позволяют естественным процессам развиваться без помех.

Экологическое многообразие шести австрийских национальных парков поражает: обширные степные зоны, чащобы реликтовых и пойменных лесов, зеленые холмы и уютные долины, острые утесы известняковых скал и холодное сияние ледников. В животном и растительном мире каждого парка запечатлен неповторимый изначальный характер тех или иных мест: 

Задача природного парка – сохранять культурные ландшафты для человека и продвигать идеи защиты окружающей среды и устойчивого развития. В природных парках можно познакомиться с разнообразными примерами того, как мы используем природу, главным образом в интересах сельского хозяйства. Природный парк – это общедоступная территория, посвященная не только отдыху, но и распространению знаний о природе.

В восьми федеральных землях Австрии насчитывается 47 природных парков общей площадью более 6 000 км2. В 200 с лишним расположенных в таких парках общинах живет более 760 000 человек. Каждый парк обладает своими уникальными характеристиками. Однако благодаря Союзу природных парков Австрии, основанному в 1995 году, у всех этих регионов появилась объединяющая идея.

В биосферных парках ЮНЕСКО природопользование осуществляется экологичными способами. Здесь акцент делается как на научные исследования в сфере устойчивого развития, так и на ведение хозяйственной деятельности с учетом защиты климата. Статус биосферного парка закреплен единообразными международными критериями, и экосистемы в таких парках находятся под соответствующей защитой.

В Австрии есть четыре признанных биосферных парка:

Заповедник – это территория, защищенная от любого вмешательства человека. Заповедные леса дают прибежище многочисленным видам животных и растений, а также вносят вклад в снижение концентрации углекислого газа. В последнее время роль заповедников растет в контексте изменения климата. В Австрии первозданная природа сохранилась в Нижней Австрии в альпийском регионе Дюрренштайн-Лассингталь, и это единственный в стране заповедник. На площади 4,2 км2 растет реликтовый лес Ротвальд, который поэтапно расширяют в качестве охраняемой курортной зоны. С 2003 года этот заповедник находится под защитой МСОП в качестве «строгого природного резервата».

Есть и другие области с природоохранным статусом, напоминающие по типу ландшафта реликтовый лес и предполагающие полный запрет на человеческую деятельность: например, заповедные ядра национальных парков и естественные лесные резерваты.

Национальный парк «Высокий Тауэрн» делится на ядро (площадью 1 213 км2) и внешнюю зону (643 км2), захватывая части трех федеральных земель.

  • Можно ли в национальном парке ездить на велосипеде?

    Езда на велосипеде разрешается только по обозначенным веломаршрутам.

  • Можно ли в национальном парке купаться и плавать на лодке?

    Плавание и катание на лодке разрешается только в определенных обозначенных местах. Во всех остальных водоемах тревожить флору и фауну запрещено.

  • Можно ли в национальном парке рвать цветы и собирать грибы?

    Нет. Национальные парки – запасники ценных природных ресурсов, и вывозить из них какие-либо природные материалы запрещено.

  • Можно ли в национальном парке ставить палатку?

    Ставить палатку можно только в официальных, четко обозначенных кемпингах.

  • Можно ли в национальном парке сходить с тропы?

    Нет, посетители должны придерживаться обозначенных маршрутов. Только так посещение национального парка пройдет безболезненно для окружающей среды.

