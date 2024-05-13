Туристы могут посетить особо охраняемые национальные и природные парки, а также другие регионы Австрии, на которых действует природоохранный режим.

Австрия – страна удивительно зеленая: почти половина ее площади покрыта лиственными и смешанными лесами, и на зеленых просторах прекрасно себя чувствует разнообразная флора и фауна. Заботясь о своем природном наследии, Австрия ввела примерно на 48% своей территории природоохранный режим, тем более что защита природы сегодня – это и борьба с изменением климата завтра. В стране не жалеют сил и ресурсов, чтобы сберечь уникальные австрийские ландшафты и биоразнообразие, а стало быть, и благотворную среду обитания для человека.

В национальных парках наивысший приоритет – поддержание экосистем в соответствии со строгими критериями. На охраняемых территориях естественные природные процессы ограждены от вмешательства человека. В природных парках поддерживается баланс между окружающей средой и хозяйственной деятельностью человека, поскольку сложившиеся в результате этого взаимодействия культурные ландшафты существуют зачастую уже не одно столетие. В модельных регионах биосферных парков принимают меры по сохранению природных зон и культурных ландшафтов в рамках программ ЮНЕСКО. А в заповеднике в первозданном виде поддерживается природная среда обитания, где растут редкие растения и можно встретить краснокнижных животных.