Самые красивые достопримечательности Нижней Австрии

Нижняя Австрия, богатая монастырями, замками и дворцами, имеет интересную историю и великолепные пейзажи от речных долин до гор.

Река Дунай пересекает регион с запада на восток прямо по середине Нижней Австрии. Федеральная земля в принципе богата водой. Многочисленные реки, такие как Камп, Тая или Трайзен, образуют долины. Национальный парк Таяталь известен чудесной природой. Дикий романтический пейзаж с густыми лиственными лесами делает его уникальным раем — даже для очень пугливых животных, таких как европейская дикая кошка.

Укрепленные замки оставили позади времена рыцарей, но все ещё напоминают истории того времени. Некоторые из них, такие как замок Розенбург или Шаллабург, были перестроены в эпоху Возрождения в сказочные замки, другие сохранились до нас в виде руин. Руины замка Аггштайн в Вахау являются одними из самых популярных среди них. С другой стороны, совсем по-другому воспринимаются монастыри в стиле барокко Мелк и Геттвейг. Подобно небесным дворцам на земле, они излучают роскошную элегантность и вечную красоту.