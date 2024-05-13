Самые красивые достопримечательности Нижней Австрии
Река Дунай пересекает регион с запада на восток прямо по середине Нижней Австрии. Федеральная земля в принципе богата водой. Многочисленные реки, такие как Камп, Тая или Трайзен, образуют долины. Национальный парк Таяталь известен чудесной природой. Дикий романтический пейзаж с густыми лиственными лесами делает его уникальным раем — даже для очень пугливых животных, таких как европейская дикая кошка.
Укрепленные замки оставили позади времена рыцарей, но все ещё напоминают истории того времени. Некоторые из них, такие как замок Розенбург или Шаллабург, были перестроены в эпоху Возрождения в сказочные замки, другие сохранились до нас в виде руин. Руины замка Аггштайн в Вахау являются одними из самых популярных среди них. С другой стороны, совсем по-другому воспринимаются монастыри в стиле барокко Мелк и Геттвейг. Подобно небесным дворцам на земле, они излучают роскошную элегантность и вечную красоту.
А музей Альбертина в Клостернойбурге (Albertina Klosterneuburg) дает представление об искусстве, истории и науке, как и о римском городе Карнунтум и улица искусств Кремс (Kunstmeile Krems).
Столица Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен стал столицей Нижней Австрии только в 1986 году. Это открыло новую, захватывающую главу в жизни города, расположившегося на реке Трайзен, и показало его великолепие между барокко и модерном.
Самая молодая провинциальная столица Австрии смотрит в будущее: В современном Фестшпильхаусе — где выступает Тонкюнстлер-оркестр Нижней Австрии — культивируются классическая и современная музыка, танцы и представления. Ясным направлением в будущее является и современный правительственный квартал с замечательным с архитектурной точки зрения зданием государственного парламента и правительства Нижней Австрии (ландтагшифом). Музей Нижней Австрии и Клангтурм (башня) завершают переход к современному архитектурному искусству.
Но что удивительно: Санкт-Пёльтен покоится на древнем фундаменте. Город имеет самую старинную городскую грамоту в Австрии. Епископ Конрад из Пассау даровал городу эту грамоту еще в 1159 году. В то же время Санкт-Пёльтен стал столицей эпохи барокко. После того как в 1689 году сюда переехал мастер-строитель Якоб Прандтауэр, в городе начался настоящий строительный бум.
Другие достопримечательности города Санкт-Пёльтен
Фестивальный театр Санкт-Пёльтена
Современный фестивальный театр является домом для Тонкюнстлер-оркестра Нижней Австрии, где исполняется классическая и современная музыка, танцы и спектакли.
Музей Нижней Австрии
В Музее Нижней Австрии можно познакомиться с культурной и природной историей Нижней Австрии в Доме истории и Доме природы.
Замки и дворцы в Нижней Австрии
В замках и дворцах слышно эхо минувших дней: мощные стены напоминают о доблестных рыцарях, тайных покоях и многочисленных королевских пирах. История словно оживает, когда вы проходите по каменным коридорам и ощущаете запах ушедших времен.
У каждого замка и дворца своя история и свои секреты, которые ждут, чтобы их открыли.
Шаллабург, великолепный замок эпохи Возрождения, особенно впечатляет своими богато украшенными терракотовыми аркадами и обширными садами. История здесь оживает, когда вы бродите по историческим залам и исследуете тщательно продуманные экспозиции.
Другие замки и дворцы
Замок Кройценштайн
Укрепленный замок с многовековой историей. Посетители замка Кройценштайн переносятся в Средневековье. Отсюда владыки замка управляли окрестностями.
Замок Франценсбург
Замок Франценсбург, названный в честь Франца I, — это крепостной замок в сказочной обстановке. Природа сочетается с культурой и имперским шармом и совсем рядом с Веной.
Замок Розенбург
Высоко над долиной Кампталь возвышается замок Розенбург на могучей скале. А высоко в небе парят хищные птицы, демонстрируя свои летные навыки.
Замок Шаллабург
Построенный в 1242 году как "Фесте Шала", сегодня замок представляет собой прекрасный дворец эпохи Возрождения. Каждый год здесь проводятся тематические выставки.
Замок Графенегг
Замок расположен в красивом парке с вековыми деревьями. Многочисленные башенки и украшения характерны для архитектурного стиля историзма.
Аббатства и монастыри в Нижней Австрии
Запах ладана и пение хора эхом разносятся по нефам. Свет падает сквозь средневековые витражи. Аббатства и монастыри — мистические места, некоторые называют их местом силы.
Спокойствие, которое они излучают, заставляет вас остановиться на мгновение, а впечатляющая архитектура и многовековая история околдовывают посетителей. Место, где можно укрепить тело и душу.
Аббатство Цветтль было основано в 1138 году. Это третий по возрасту цистерцианский монастырь в мире!
Аббатство Мельк, шедевр барокко, величественно возвышается над Дунаем и околдовывает посетителей. Великолепные потолочные фрески и внушительная библиотека оживляют многовековую историю.
Другие аббатства и монастыри
Аббатство Мельк
Монастырь возвышается над Дунаем своими барочными башнями и золотыми куполами. Библиотека погружает посетителей в мир знаний и великолепия.
Аббатство Гётвейг
Аббатство Геттвейг видно издалека, оно расположено на холме, откуда открывается вид на бескрайние дунайские просторы. Чудесный вид!
Аббатство Хайлигенкройц
Монастырь посреди Венского леса, он излучает спокойствие. Основанный в 1133 году, он является вторым старейшим непрерывно существующим цистерцианским монастырем в мире.
Аббатство Герцогенбург
Произведение искусства эпохи барокко, которое можно осмотреть во время экскурсии. Имеет: коллегиальную церковь, банкетный зал и монастырскую библиотеку.
Аббатство Клостернойбург
900 лет истории монастыря, старейшая винодельня в Австрии и Верденский алтарь — искусство и история в идеальной гармонии.
Музеи Нижней Австрии
Эгон Шиле, Оскар Кокошка, Арнульф Райнер, Герман Нитш и Берта фон Суттнер — вот лишь некоторые из знаменитых представителей живописи и литературы, чьи корни уходят в Нижнюю Австрию.
Чтобы сохранить работы великих художников региона и сделать их доступными для любителей искусства, двери музеев и галерей провинции открыты для посетителей. Здесь вы встретите уникальное сочетание истории и современности, отражающее разнообразие и креативность Нижней Австрии. Каждый музей рассказывает свою увлекательную историю и приглашает вас погрузиться в культуру провинции.
Особым примером сохранения и представления этих художественных сокровищ является новый музей Альбертина Клостернойбург. Здесь вы сможете познакомиться с впечатляющей коллекцией современного и актуального искусства, демонстрирующей художественное наследие региона.
Другие музеи
Альбертина в Клостернойбурге
Cокровища, созданные после 1945 года. Скульптуры Франца Веста, Эрвина Вурма или Марка Куинна открывают окно возможностей для современного искусства.
Музей Арнульфа Райнера
Творчество современных художников обширно и разнообразно. Арнульф Райнер прославился своими перекрасками фотографий и картин.
Арт-миля Кремс
В центре города, на Кунстмайле Кремс, расположено несколько музеев: Галерея (Ландесгалери) Нидерёстеррайх, Музей Карикатур и Кунстхалле.
Музей Гуггинг
Музей открывает окно в мир художников с уникальным видением. Цвета и формы сливаются в симфонию оригинальности.
Музей Нижней Австрии
Здесь оживает история: подобно калейдоскопу, он раскрывает многочисленные грани региона, от доисторических времен до наших дней.
Римский город Карнунтум
Карнунтум, некогда римская метрополия с 50 000 жителей, был границей на севере. Сегодня это ворота в античность с точно воссозданными домами.
Музеи под открытым небом в Нижней Австрии
Погрузитесь в прошлое и познакомьтесь с сельской жизнью, историческими ремеслами и региональными традициями вблизи. От любовно восстановленных ферм до мастерских — эти музеи под открытым небом предлагают захватывающее знакомство с историей культуры. Природа и история объединяются здесь, чтобы создать незабываемые впечатления для всей семьи.
Исследуйте живописные пейзажи и познакомьтесь с историей — идеальный вариант для экскурсии, полной вдохновения и жажды знаний.
В музее Нидерзульца, крупнейшем музее под открытым небом в Нижней Австрии, семьи могут осмотреть более 80 исторических зданий, полюбоваться старинными ремесленными техниками и узнать о самобытном укладе жизни сельского населения.
Другие музеи под открытым небом
Музейная деревня Нидерсульц
Музейная деревня Нидерсульц состоит из деревенского ансамбля, включающего около 80 зданий, которые были реконструированы с использованием оригинальных деталей.
Музей под открытым небом Хааг
Посетители могут познакомиться с историческими постройками, такими как деревянная блочная мельница с водяным двигателем, и получить представление о сельской жизни.
Достопримечательности для семей
Нижняя Австрия предлагает множество увлекательных экскурсионных маршрутов для детей, которые пробуждают их любопытство и дух открытий. Здесь вы сможете погрузиться в фантастические миры, пережить приключения и познакомиться с природой в игровой форме. Природные впечатления, увлекательные занятия или творческие мастер-классы — здесь найдется что-то на любой возраст и вкус.
Удивитесь разнообразию и проведите незабываемые дни, полные веселья и познавательных впечатлений. Идеально подходит для семей, которые хотят открыть для себя новые любимые места вместе!
Особого внимания заслуживает римский город Карнунтум. Здесь семьи могут погрузиться в мир римлян, исследовать достоверно воссозданные здания и близко познакомиться с повседневной жизнью древних времен.
Другие экскурсионные направления для детей
Римский город Карнунтум
Карнунтум, некогда римский мегаполис с 50 000 жителей, был границей на севере. Сегодня это ворота в античность с точно воссозданными домами.
Шнеебергская железная дорога
Поднимитесь высоко вверх на зубчатой железной дороге или на современной ж/д дороге саламандре.
Медвежий заповедник Арбесбах
В медвежьем лесу медведи живут в естественной среде, соответствующей их виду. Познакомьтесь с их поведением в охраняемой среде обитания.
Айс-Грайсслер
В Айс-Грайсслере вы можете насладиться вкусным и необычным мороженым и посетить парк приключений с разнообразными аттракционами для всей семьи.
Ущелье Йспер
Здесь дикие водопады и впечатляющие скальные образования сопровождают вас на приключенческой пешеходной тропе среди нетронутой природы.
Подводное царство Шремс
Погрузитесь в увлекательный мир болот и познакомьтесь с местными животными и растениями вблизи.
Природный парк Шпарбах
Свободно гуляющие кабаны, древние руины и пешеходные тропы под старыми деревьями приглашают вас совершить захватывающие открытия.
Природные впечатления в Нижней Австрии
Дунай характеризует провинцию Нижняя Австрия как никакая другая река, ведь он протекает с запада на восток прямо через её центр. Федеральная земля богата водой. Многочисленные реки, такие как Камп, Тайя и Трайзен, формируют долины. Национальный парк Тхайатал заслуживает вашего внимания. Дикий и романтичный ландшафт с густыми лиственными лесами делает его уникальным раем даже для очень пугливых животных, таких как европейская дикая кошка.
Горы Нижней Австрии предлагают не только отдых и захватывающие дух панорамы, но и возможность для занятий спортом: увлекательные пешеходные экскурсии в ущельях и оврагах вокруг горы Этчер (Ötscher) и разнообразные многодневные туры в Венских Альпах на Шнееберг, Ракс и Земмеринг.
Хотя национальный парк Таяталь является самым маленьким национальным парком в Австрии, здесь произрастает почти половина всех видов растений, встречающихся в Австрии.
Другие природные достопримечательности
Национальный парк "Дунайские водно-болотные угодья
Девственный лес на пороге Вены, самого зеленого города в мире? Факт! Свободно текущий здесь Дунай является местом обитания многочисленных исчезающих видов животных.
Национальный парк Таятал
В уединенном Зеленом каньоне Нижней Австрии между густыми лиственными деревьями, крутыми скалистыми утесами и рекой, давшей название долине.
Природные парки Нижней Австрии
Отдых и приключения среди нетронутых и захватывающих дух ландшафтов и разнообразной флоры и фауны.
Ущелье Йспер
Водопады, покрытые мхом скалы и деревенские тропинки делают это ущелье впечатляющим природным объектом.
Пеший туризм и водный мир Водопад Майра
Вы пройдете по деревянным дорожкам и лестницам мимо водопадов и впечатляющих скальных образований — впечатляющее чудо природы.
Водохранилище Оттенштайн
Идеальное место для купания, отдыха и катания на лодках в окружении густых лесов и холмов.
Канатная дорога Ракса
Всего за несколько минут вы подниметесь на гору Раксальпе: на вершине вас ждут пешеходные тропы и впечатляющие виды на Альпы.
Шнеебергская железная дорога
Ностальгическая зубчатая железная дорога или современная дорога саламандра — канатная дорога Шнеебергбан доставит вас на самую высокую гору Нижней Австрии.
Сады приключений Киттенберга
Откройте для себя фантазийные сады, игровые площадки и природу: волшебные тематические миры для любителей садов и семей.
Исторические центры городов Нижней Австрии
Нижняя Австрия впечатляет уникальным сочетанием традиционной и современной архитектуры. Прогуляйтесь по извилистым улочкам в исторических центрах городов и откройте для себя восхитительные здания разных эпох.
Каждый город излучает свой собственный шарм, характеризуется историей и культурой и предлагает захватывающее знакомство с архитектурой прошлых веков.
Особенно выделяется город Баден, где имперская элегантность сочетается с современной архитектурой. Старинные здания, такие как муниципальный театр и римские термальные ванны, рассказывают о славном прошлом курорта, а отреставрированные фасады и современные дополнения сохраняют наследие региона.
Другие исторические города
Баден под Веной
Баден очаровывает своими историческими зданиями, элегантными парками и знаменитыми термальными источниками: идеальное место для культурного отдыха и релаксации.
Цветтль
Вы встретитесь с историей и природой в средневековом центре города, в величественном аббатстве Цветтль или в окрестностях Вальдфиртеля.
Вайтра
Вайтра — старейший пивоваренный город Австрии, известный своим хорошо сохранившимся историческим центром, великолепным замком Вайтра и живописными пейзажами.
Кремс
Кремс очаровывает своим историческим старым городом, очаровательными винодельнями и живописным расположением на Дунае: идеальное место для культуры и развлечений.
Вайдхофен-ан-дер-Иббс
Культурный и природный опыт: Вайдхофен-ан-дер-Иббс впечатляет своим средневековым старым городом и поразительным замком.
Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО
Аббатство Мельк
Бенедиктинское аббатство Мельк является достопримечательностью Вахау и вместе с регионом входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Монастырская скала была заселена, вероятно, уже в римские времена, а в XI веке здесь возник духовный и культурный центр под властью Бабенбергов.
В начале XVIII века монастырский комплекс приобрел свой нынешний вид: знаменитый архитектор эпохи барокко Якоб Прандтауэр спланировал монастырский комплекс необычайных размеров. В центре комплекса он разместил великолепную коллегиальную церковь. Её художественное оформление примечательно тем, что ему удалось привлечь самых известных мастеров своего времени, прежде всего художников Пауля Трогера и Иоганна Михаэля Роттмайра.
Железная дорога Земмеринг
Железная дорога Земмеринг стала одним из самых выдающихся инженерных достижений XIX века. По планам Риттера фон Гега была построена первая в Европе полнополосная горная железная дорога. Проект строительства, который в то время считался немыслимым и предполагал беспрецедентные технические сложности: на протяжении 41-километрового маршрута поезда преодолевали 16 виадуков, 100 мостов и 15 туннелей. Смелое сооружение внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и по сей день оно не утратило своего очарования.
Помимо впечатляющего маршрута, железнодорожников вдохновляют, прежде всего, ландшафт и архитектура вилл. С момента своего открытия в 1854 году железная дорога Земмеринг доставляет гостей из Вены в горы на летний отдых. Там, где раньше отдыхали дворяне и представители высших слоев среднего класса, сегодня в горные окрестности устремляются любители природы.
Культура виноделия в Вахау
Регион Вахау входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и простирается от Мелька до Кремса вдоль Дуная. Мягкий климат благоприятствует виноградарству, которое культивируется здесь с римских времен. Однако крутые склоны долины Дуная и сегодня не облегчают жизнь виноградарям, ведь работать на виноградниках можно только вручную на террасах, обнесенных каменными стенами. Но все усилия стоят того, ведь благодаря особому склону лозы получают много солнца, а первичные каменистые почвы определяют типичный характер вин Вахау. Наличие этих кристаллических пород способствует выращиванию лучших сортов белого вина.
Совет: Помимо многочисленных винных фестивалей, здесь проводится ещё несколько фестивалей для гурманов в винных деревнях. Совершите неспешную прогулку на лодке от деревни к деревне и насладитесь пейзажами.
Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Нижней Австрии
Аббатство Мельк
Бенедиктинское аббатство Мельк является достопримечательностью Вахау и вместе с регионом входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Железная дорога Земмеринг
Железная дорога Земмеринг — это шедевр инженерного искусства. Она проходит через захватывающие дух горные ландшафты и впечатляет своими историческими виадуками.
Экология
Природа и вдохновение — это источники энергии. В Австрии — горы и озера, искусство и культура, а также изысканные кулинарные изыски являются фирменными блюдами. Все эти события все чаще сопровождаются осознанием и последовательными мерами по обеспечению устойчивого развития. При этом ответственность за людей, животных, окружающую среду и климат в лучшем случае распределяется между всеми "заинтересованными сторонами":
Гости. Устойчиво путешествует тот, кто сводит к минимуму свой углеродный след и заботится о благополучии других.
Принимающая сторона. Австрийцы стремятся к взаимопониманию в условиях доступности и инклюзивности, но также и к справедливости в отношении себя.
Австрия и её регионы. Благодаря нетронутым ландшафтам, чистым водам, возобновляемым источникам энергии и охране исторического наследия они обеспечивают меры по защите климата.
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