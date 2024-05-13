Велнес в полном уединении: частные спа в Австрии
Отдых для всех органов чувств
Частные спа-салоны в отелях Австрии — это целостный опыт. Велнес затронет все ваши чувства: каждое заведение посвящено исключительному отдыху и чувственному расслаблению. Идиллическое времяпрепровождение вдвоем или целительное восстановление сил, романтические ритуалы хорошего самочувствия или уединение – всё это предлагают частные спа-салоны. Наслаждайтесь, расслабляйтесь, отдыхайте: плавая в соляной пещере или греясь в сауне с мягкими звуковыми элементами, в финской лесной сауне или отдыхая в лесном санатории.
В соответствии со вкусом и потребностями природа служит атмосферным аккомпанементом во время оздоровительного сезона. А также в городе есть частные спа-салоны отличного качества. Вечером за праздничным столом изысканное меню завершит расслабляющий оздоровительный день. Добро пожаловать в глубокое расслабление!
The Ritz-Carlton Spa Vienna: забота о себе в городе
В спа-центре The Ritz-Carlton Spa Vienna гости могут расслабиться в приватной атмосфере. Помимо гидромассажной ванны и паровой бани, у посетителей есть возможность составить свой собственный индивидуальный план лечения и побаловать себя кулинарными изысками за здоровым обедом.
Биотель в Дабере: органический как стиль жизни
В окружении деревьев на территории площадью 24 000 квадратных метров в каринтийской долине Гайльталь находится лесная сауна биоотеля. Если днем спа-центр открыт для всех посетителей, то вечером маленький домик превращается в уютное убежище, которое могут забронировать только гости отеля. Горная вода охлаждает вас в бассейне. Свежий лесной воздух наполняет легкие на открытой террасе.
Спа-центр Линсберг Азия: велнес с дальневосточным колоритом
В романтическом частном спа-салоне термального спа-центра Линсберг Азия в Бад-Эрлахе вы сможете ощутить дальневосточную безмятежность. Этот частный велнес-оазис может быть забронирован как для пар, так и для групп до шести человек — от одного часа до одного дня. С паровой баней, саунариумом и нежными цветовыми и звуковыми элементами. Уединенная зона отдыха и релаксации, а также отдельные душевые и гардеробные предлагают дополнительное уединение.
Спа-курорт Therme Geinberg: уединение на спа-вилле
Оздоровительный отдых в термальном спа-центре, полностью приватный: в каждой из современных частных спа-вилл Geinberg есть оздоровительная зона с ванной, финской сауной, паровым душем, гидромассажной ванной на открытом воздухе с теплой термальной водой и открытым камином. В летнее время также можно воспользоваться частным причалом для купания прямо у естественного пруда. В термальном центре “Восточный мир" с хаммамом, сералем и подогреваемым гротом мастер хаммама по запросу организует индивидуальный оздоровительный ритуал.
Das.Goldberg: спа-люксы с видом на Альпы
Дизайн-отель с видом на Хоэ Тауэрн предлагает все велнес-удобства, которые только можно пожелать, в роскошно обставленных частных сьютах: от открытого джакузи, уютного камина и террасы до высококачественных натуральных материалов и больших панорамных окон.
Спа-отель "Кристалл": уединение в "Велнес-Альме"
Будь то плавание на двоих в рассольном гроте или за столом с изысканным меню: в отеле "Кристалл" в Пертизау пары переживают особые моменты удовольствия. Частный спа-люкс в "Велнес-Альме", расположенном всего в 300 метрах от озера Ахензее, можно забронировать в качестве идиллического уединения. Влюбленных и романтиков ждут приятные ароматы и любовные ванны в двойной роскошной ванне, процедуры для двоих и объятия на кровати с балдахином.
Отель в Имлауэре Шлосс Пихларн: Частный спа-люкс
Отель в Имлауэре Шлосс Пихларн известен как место силы и уединения для тех, кто любит удовольствие от успокоения. Собственный спа-оазис отеля предлагает впечатляющий вид с балкона на массив Гримминг, частную сауну, ванну, душ, шезлонги с подогревом и уютную нишу. Высококачественные кровати обеспечивают наилучшее качество сна, а пол из натурального дерева лиственницы и натуральные материалы создают уютную атмосферу.
Отель Сильвретта Монтафон: люкс для новобрачных
Люкс для молодоженов с роскошной обстановкой и современными современный люкс для пар, которые хотят побаловать себя эксклюзивным отдыхом для двоих. Оборудован кроватью king-size, собственной сауной, гидромассажной ванной и панорамными окнами с видом на горный пейзаж. Тщательно подобранные элементы дизайна и материалы создают теплую, расслабляющую атмосферу.
Дополнительные сведения: xастные спа в Австрии
Советs по защите климата
региональная кухня;
натуральные материалы из Австрии;
защита фауны, флоры и биоразнообразия;
энергетические концепции (фотовольтаика, централизованное отопление, рекуперация тепла);
концепции разделения отходов;
ЦУР (цели устойчивого развития) для закупок, утилизации, энергии, мобильности.