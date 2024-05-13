Велнес в Австрии

Расслабление и восстановление сил в термальных источниках, панорамный вид на Альпы: велнес в Австрии и в самых красивых спа-отелях преобразит вас.

Велнес и велнес-отели в Австрии

Откройте для себя оздоровительный отдых в термальных ваннах, насладитесь спокойствием или зарядитесь энергией в оздоровительных центрах: большой выбор предложений по велнесу, спа-процедурам и оздоровлению в Австрии. Секрет заключается в высочайшем качестве и внимании к деталям. Поплавайте в лечебной воде, расслабьтесь на шезлонге, посмотрите через панорамное окно вдаль на природу в атмосфере эксклюзивных термальных спа-ландшафтов целебная сила воды ощущается всеми органами чувств.

Хозяева отеля в Австрии предлагают ряд частных оздоровительных оазисов. А как насчет велнеса в Альпах: посреди теплого бассейна с видом на удивительные австрийские озера и величественные горы. Австрийская велнес-культура также предлагает водное плавание и другие водные процедуры, которые Себастьян Кнайпп разработал для применения уже более 200 лет назад. Знания травника и опыт водных процедур вошли в современную гидротерапию после того, как вода уже использовалась в лечебных целях в древние времена.

5 лучших велнес-отелей

Природный и оздоровительный отель Höflehner

Отель Kronthaler Alpine Lifestyle

Горный курорт Фойерберг

Отель Санне Меллау

Эко-курорт премиум-класса Пристерегг

Точки притяжения велнеса в Австрии

Thermen in Österreich

Sich im Thermalbad treiben lassen und das Wohlfühl-Ambiente exklusiver Thermenlandschaften genießen: Zu erleben in den rund 40 Thermen in Österreich.

Thermen in Österreich

Wellness, ganz privat: Private Spas in Österreich

Viele Hotels in Österreich sind Wellnessoasen: Im Private Spa ist entspanntes Wohlgefühl ein Erlebnis für die Sinne, die Natur spielt meistens die Hauptrolle.

Private Spas in Österreich

Wellnessurlaub mit Aussicht: Ruhepol trifft Alpenpanorama

Mitten in den Alpen im Wellnessbecken – Berge oder Seen im Visier: Einige Wellnessresorts ergänzen Erholung für Körper und Seele mit außergewöhnlichem Panorama.

Wellnessurlaub mit Aussicht

Велнес и оздоровительные отели в Австрии

Здоровье и спа — отели премиум-класса

Эко-велнес-отели в Австрии

Витальдёрф'л Райтерхоф

Все номера обставлены натуральными материалами, а изысканные велнес-предложения побалуют тело и душу.

Витальдёрф'л Райтерхоф

Биоотель Графенаст

Великолепная природа, семейная атмосфера и атмосфера искусства и музыки.

Биоотель Графенаст

Биоотель Швейцер

Уединение для индивидуалистов. Органическая кухня для гурманов, велнес и программа активного и постного питания.

Биоотель Швейцер

Природный отель Chesa Valisa

Природный отель сочетает в себе традиции, современность и четыре стихии: pемля, вода, воздух и огонь.

Природный отель Chesa Valisa

Аюрведа, спа и оздоровительные отели

Оздоровительный отель Клостерберг

Здесь вы получите колоссальное удовольствие от массажа, косметических процедур, лечебного голодания, скандинавской ходьбы и неделей пеших прогулок.

Оздоровительный отель Клостерберг

Аюрведический курорт Мандира

Все вращается вокруг велнеса, аюрведы и релаксации в мире саун и термальных спа.

Аюрведический курорт Мандира

Отель Wasnerin G'sund & Natur

Природная архитектура с просторной зоной для велнеса и гурманов.

Отель Wasnerin G'sund & Natur

Биоотель Даберер

Велнес, здоровье, изысканная кухня, природа и спорт — всё это здесь!

Биоотель Даберер

Отель Форстхофальм Хольцхотель

Каменные сьюты из лунного дерева гарантируют здоровый сон, а спа-центр предлагает незабываемое расслабление.

Форстхофальм Хольцхотель

Отель Гуглвальд

Просторная велнес-зона и "биологическая деревня в отеле" лучше всего подходят к предложениям изысканной кухни.

Отель Гуглвальд

На пике хорошего самочувствия

Лучшие альпийские велнес-отели

Велнес-отели в Альпах невероятный микс: семейные велнес-оазисы от 4-звездочных отелей и выше, ориентированные на высочайшее качество в четырех категориях и постоянные инновации:

  • Альпийский характер: Близость к природе, гармоничная архитектура и использование региональных продуктов.

  • Альпийское наслаждение: Аутентичность и чувственность в косметике, массаже и кухне.

  • Альпийский фитнес: Физическое и умственное расслабление тела от опытных специалистов.

  • Альпийское здоровье: Силы природы дополняют современные медицинские методы лечения.

Велнес-отели в Альпах

Оздоровительные центры с выдающейся архитектурой

Отель Gams

Исключительное место архитектуры, изысканная кухня и спа-центр.

Отель Gams

Loisium — винный и спа-отель

Когда звездная архитектура Нью-Йорка встречается с лучшим винным миром Нижней Австрии.

Loisium — винный и спа-отель

Отель AQUA DOME Tirol Therme Längenfeld

Плавайте в чаше со специальным рассолом с видом на внушительные трехтысячеметровые вершины. Впечатляет!

Отель AQUA DOME

Велнес зимой

Thermen in Skigebieten

Советы по защите климата

Устойчивое развитие в велнес-отелях — что важно?

  • австрийская экологическая маркировка

  • региональные продукты питания

  • натуральные материалы из Австрии

  • защита фауны, флоры и биоразнообразия

  • энергетические концепции (фотоэлектрические, централизованное теплоснабжение, рекуперация тепла)

  • концепции разделения мусора и отходов

  • ЦУР для закупок, утилизации, энергетики и мобильности

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