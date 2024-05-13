Расслабление и восстановление сил в термальных источниках, панорамный вид на Альпы: велнес в Австрии и в самых красивых спа-отелях преобразит вас.

Велнес и велнес-отели в Австрии

Откройте для себя оздоровительный отдых в термальных ваннах, насладитесь спокойствием или зарядитесь энергией в оздоровительных центрах: большой выбор предложений по велнесу, спа-процедурам и оздоровлению в Австрии. Секрет заключается в высочайшем качестве и внимании к деталям. Поплавайте в лечебной воде, расслабьтесь на шезлонге, посмотрите через панорамное окно вдаль на природу — в атмосфере эксклюзивных термальных спа-ландшафтов целебная сила воды ощущается всеми органами чувств.

Хозяева отеля в Австрии предлагают ряд частных оздоровительных оазисов. А как насчет велнеса в Альпах: посреди теплого бассейна с видом на удивительные австрийские озера и величественные горы. Австрийская велнес-культура также предлагает водное плавание и другие водные процедуры, которые Себастьян Кнайпп разработал для применения уже более 200 лет назад. Знания травника и опыт водных процедур вошли в современную гидротерапию после того, как вода уже использовалась в лечебных целях в древние времена.