Велнес в Австрии
Велнес и велнес-отели в Австрии
Откройте для себя оздоровительный отдых в термальных ваннах, насладитесь спокойствием или зарядитесь энергией в оздоровительных центрах: большой выбор предложений по велнесу, спа-процедурам и оздоровлению в Австрии. Секрет заключается в высочайшем качестве и внимании к деталям. Поплавайте в лечебной воде, расслабьтесь на шезлонге, посмотрите через панорамное окно вдаль на природу — в атмосфере эксклюзивных термальных спа-ландшафтов целебная сила воды ощущается всеми органами чувств.
Хозяева отеля в Австрии предлагают ряд частных оздоровительных оазисов. А как насчет велнеса в Альпах: посреди теплого бассейна с видом на удивительные австрийские озера и величественные горы. Австрийская велнес-культура также предлагает водное плавание и другие водные процедуры, которые Себастьян Кнайпп разработал для применения уже более 200 лет назад. Знания травника и опыт водных процедур вошли в современную гидротерапию после того, как вода уже использовалась в лечебных целях в древние времена.
5 лучших велнес-отелей
Точки притяжения велнеса в Австрии
Thermen in Österreich
Sich im Thermalbad treiben lassen und das Wohlfühl-Ambiente exklusiver Thermenlandschaften genießen: Zu erleben in den rund 40 Thermen in Österreich.
Wellness, ganz privat: Private Spas in Österreich
Viele Hotels in Österreich sind Wellnessoasen: Im Private Spa ist entspanntes Wohlgefühl ein Erlebnis für die Sinne, die Natur spielt meistens die Hauptrolle.
Велнес и оздоровительные отели в Австрии
Эко-велнес-отели в Австрии
Витальдёрф'л Райтерхоф
Все номера обставлены натуральными материалами, а изысканные велнес-предложения побалуют тело и душу.
Биоотель Швейцер
Уединение для индивидуалистов. Органическая кухня для гурманов, велнес и программа активного и постного питания.
Аюрведа, спа и оздоровительные отели
Оздоровительный отель Клостерберг
Здесь вы получите колоссальное удовольствие от массажа, косметических процедур, лечебного голодания, скандинавской ходьбы и неделей пеших прогулок.
Аюрведический курорт Мандира
Все вращается вокруг велнеса, аюрведы и релаксации в мире саун и термальных спа.
Отель Форстхофальм Хольцхотель
Каменные сьюты из лунного дерева гарантируют здоровый сон, а спа-центр предлагает незабываемое расслабление.
На пике хорошего самочувствия
Велнес-отели в Альпах — невероятный микс: семейные велнес-оазисы от 4-звездочных отелей и выше, ориентированные на высочайшее качество в четырех категориях и постоянные инновации:
Альпийский характер: Близость к природе, гармоничная архитектура и использование региональных продуктов.
Альпийское наслаждение: Аутентичность и чувственность в косметике, массаже и кухне.
Альпийский фитнес: Физическое и умственное расслабление тела от опытных специалистов.
Альпийское здоровье: Силы природы дополняют современные медицинские методы лечения.
Оздоровительные центры с выдающейся архитектурой
Loisium — винный и спа-отель
Когда звездная архитектура Нью-Йорка встречается с лучшим винным миром Нижней Австрии.
Велнес зимой
Советы по защите климата
австрийская экологическая маркировка
региональные продукты питания
натуральные материалы из Австрии
энергетические концепции (фотоэлектрические, централизованное теплоснабжение, рекуперация тепла)
концепции разделения мусора и отходов
ЦУР для закупок, утилизации, энергетики и мобильности
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