Экологичные путешествия
Экологичный отдых в Австрии

Путешествовать экологично — значит следить за природой, защищать климат и поддерживать доброе сосуществование. Австрия — страна, в которой экологично отдыхать легко!

В Австрии тон задает природа: за лесами и альпийскими пастбищами ухаживают, воды поддерживают в чистоте, ландшафты охраняют, а биоразнообразие поощряют. Регионы Австрии показывают, как можно думать и действовать в интересах будущих поколений. В рамках этой ответственности постоянно развиваются такие устойчивые инновации, как концепции мобильности и использование возобновляемых источников энергии.

В Австрии очень легко погрузиться в нетронутую, чистую природу в горах, на альпийских пастбищах, у воды или в лесу. Большой вклад в это вносят люди, которые здесь живут. Они особенно серьезно относятся к своей обязанности беречь все природные богатства. Всех гостей приглашаем поступать так же.

Защита климата и хорошее единение

Что означает "путешествовать устойчиво"?

Если вы хотите совместить чувство благополучия у себя дома с ответственностью за окружающую среду, вы, естественно, захотите путешествовать экологично. Зеленый отдых означает вдохновение и прекрасные впечатления при уважении к природе, защите климата и хороших отношениях с людьми, живущими в регионе отдыха:

  • Путешествовать экологично значит относиться к нетронутой природе и ухоженным культурным ландшафтам с уважением и ответственностью.

  • Путешествовать рационально значит выбирать экологически сертифицированное жилье и "мягкую мобильность".

  • Путешествующие рационально открыты для взаимопонимания и могут рассчитывать на доступность и инклюзивность.

Советы и информация об экологичных путешествиях

Barrierefreiheit und Inklusion

Barrierefreie Hotels und Restaurants, inklusive Museen und unbeschwerte Ausflugstouren in den schönsten Regionen: Komfortabler Urlaub in Österreich für alle.

Barrierefreier Urlaub

Urlaub ohne Auto

Komfortabel mit dem Zug angereist, geht es vor Ort dank kluger Mobilität weiter zum Hotel und zum Ausflugsziel. Entlastung von Anfang an für Mensch und Umwelt.

Anreise mit der Bahn

Охрана памятников — это защита климата

Охрана памятников

Экскурсии по памятникам архитектуры

Люди в центре внимания

Справедливая игра в Австрии как месте отдыха

Ключом к справедливости часто является хорошее взаимопонимание. Вот почему в Австрии, стране отдыха, действует "принцип честной игры" для инклюзивного общества, в котором все вовлеченные люди берут на себя ответственность:

Кто вносит свой вклад в "справедливую игру" в области социально-культурной устойчивости?

  • Гости: те, кто путешествует экологично, кто сводит к минимуму свой углеродный след и заботится о благополучии других, путешествуют устойчиво.

  • Хозяева: те, кто стремится к взаимопониманию в условиях доступности и инклюзивности, но также и к справедливости в отношении своего родного края.

  • Регионы: с нетронутыми ландшафтами, чистыми водами, возобновляемыми источниками энергии и памятниками архитектуры они обеспечивают меры по защите климата.

Ценить и охранять природу

Отдых для многих поколений

В Австрии природа задает тон: заповедные ландшафты, чистые озера для купания и природные регионы. Будучи пионером органического земледелия, Австрия также лидирует в европейском рейтинге органических сельскохозяйственных угодий, при этом важную роль играет биоразнообразие.

Во многих местах люди осознают свое экологическое богатство, и их забота о нем соответственно играет важную роль: за лесами и горными пастбищами тщательно ухаживают, водоемы остаются чистыми, а природные зоны охраняются. Сохранение этой среды обитания для людей, животных и растений является перспективным. Как замечательно, что Австрия может без труда преодолеть разрыв между личным благополучием и ответственностью!

Отдых на природе Австрии

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Im Urlaub am Bauernhof spielen Natur, Erholung, Abenteuer und Nachhaltigkeit alle Stück'ln. Hier finden Menschen, die das Landleben lieben, ihr Glück.

Urlaub am Bauernhof

Berge und Seen

Der Mix aus Bergen und Seen wirkt besonders magisch auf Körper, Geist und Seele. Einzigartig, dieses alpine Lebensgefühl und die Naturverbundenheit zu spüren.

Berge und Seen in Österreich

Nationalparks und Naturparks

Die streng geschützten Nationalparks und Naturparks Österreichs sowie alle anderen Regionen, die unter Naturschutz stehen, sind für Gäste zugänglich.

Nationalparks und Naturparks

Badeseen in Österreich

Sommerurlaub in Österreichs Natur macht Freude! Eingebettet in alpine Landschaften, sind die glasklaren Badeseen berühmt für ihre Wasserqualität und Schönheit.

Badeseen in Österreich

Мобильность и экономия ресурсов

Экологически чистый зимний отдых

Возможен ли экологичный зимний отдых? В Австрии ответ да! С одной стороны, благодаря приверженности каждого отдельного гостя, с другой благодаря масштабным изменениям и развитию целых регионов. Многие зимние спортивные курорты в Альпах являются являются пионерами, демонстрирующими, как лыжный спорт возможен в гармонии с природой. При этом они в равной степени заботятся о людях, животных и природе, а значит, и о грядущих поколениях.

Уже реализовано множество мер: от сокращения выбросов CO₂ за счет бережного отношения к природе и использования возобновляемых источников энергии до ресурсосберегающего производства снега.

Климатические и энергетические модели регионовЭкологичные канатные дороги

Вопросы и ответы

Экологически чистый отдых это наслаждение прекрасным при одновременном бережном отношении к природе, защите климата и общении с местными жителями. От дня купания в озере до зимнего отпуска, от посещения ресторана до культурной экскурсии: экологичные путешествия уменьшают углеродный след и учитывают различные перспективы:

  • Экологические: Австрия предлагает нетронутые пейзажи и чистые воды. Устойчивое путешествие означает бережное и внимательное отношение к этим природным сокровищам.

  • Экономические: возобновляемые источники энергии и инновационные идеи по защите климата характеризуют австрийский туризм. Климатически нейтральное жилье и мягкая мобильность способствуют устойчивому развитию.

  • Социальные: взаимопонимание и инклюзивность занимают центральное место. Доступность поощряется и постоянно развивается.

  • Ценности основаны на экологических, социальных и культурных аспектах;

  • Сосредоточьтесь на сезонных, региональных, экологически чистых продуктах;

  • Продуманные энергетические концепции;

  • Меры по экономии ресурсов;

  • Освещение с низким энергопотреблением;

  • Системы повторного использования воды;

  • Участие в региональных сообществах, культуре и традициях;

  • Материалы, близкие к натуральным, в отделке и текстиле;

  • Биоклиматические критерии строительства (например, хорошая изоляция);

  • Улучшение углеродного баланса;

  • Потребности гостей, местных жителей и природы согласованы.

Достижение климатической нейтральности за счет проектов компенсации больше не допускается. Термин "климатическая нейтральность" может использоваться только в том случае, если...

  • ...составлен полный баланс выбросов (Scope 1-3) в соответствии с протоколом GHG Protocol.

  • ...представлен конкретный план действий по достижению нейтральности (с планированием времени и ресурсов), включающий меры по предотвращению и сокращению выбросов и, наконец, меры по компенсации.

  • ...проводится сертификация от независимого, признанного органа, который подтверждает климатическую нейтральность.

  • ...вся информация легко доступна гостям, т.е. публикуется прозрачно.

Продукты, услуги или проекты, которые противодействуют негативному общему балансу глобального потепления, называются климатически позитивными. Это означает, например, что отель компенсирует больше выбросов CO2, чем произвел сам. Такая компенсация положительно влияет на климат.

"Климатически благоприятный" это общее экологическое утверждение, и поэтому без дальнейшего объяснения фактически реализованных мер оно вводит в заблуждение. То, что считается благоприятным для климата, может интерпретироваться по-разному в зависимости от гостя.

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