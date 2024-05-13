Путешествовать экологично — значит следить за природой, защищать климат и поддерживать доброе сосуществование. Австрия — страна, в которой экологично отдыхать легко!

В Австрии тон задает природа: за лесами и альпийскими пастбищами ухаживают, воды поддерживают в чистоте, ландшафты охраняют, а биоразнообразие поощряют. Регионы Австрии показывают, как можно думать и действовать в интересах будущих поколений. В рамках этой ответственности постоянно развиваются такие устойчивые инновации, как концепции мобильности и использование возобновляемых источников энергии.

В Австрии очень легко погрузиться в нетронутую, чистую природу — в горах, на альпийских пастбищах, у воды или в лесу. Большой вклад в это вносят люди, которые здесь живут. Они особенно серьезно относятся к своей обязанности беречь все природные богатства. Всех гостей приглашаем поступать так же.