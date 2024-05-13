Экологичные путешествия
Экологичный отдых в Австрии
В Австрии тон задает природа: за лесами и альпийскими пастбищами ухаживают, воды поддерживают в чистоте, ландшафты охраняют, а биоразнообразие поощряют. Регионы Австрии показывают, как можно думать и действовать в интересах будущих поколений. В рамках этой ответственности постоянно развиваются такие устойчивые инновации, как концепции мобильности и использование возобновляемых источников энергии.
В Австрии очень легко погрузиться в нетронутую, чистую природу — в горах, на альпийских пастбищах, у воды или в лесу. Большой вклад в это вносят люди, которые здесь живут. Они особенно серьезно относятся к своей обязанности беречь все природные богатства. Всех гостей приглашаем поступать так же.
Защита климата и хорошее единение
Если вы хотите совместить чувство благополучия у себя дома с ответственностью за окружающую среду, вы, естественно, захотите путешествовать экологично. Зеленый отдых означает вдохновение и прекрасные впечатления — при уважении к природе, защите климата и хороших отношениях с людьми, живущими в регионе отдыха:
Путешествовать экологично — значит относиться к нетронутой природе и ухоженным культурным ландшафтам с уважением и ответственностью.
Путешествовать рационально — значит выбирать экологически сертифицированное жилье и "мягкую мобильность".
Путешествующие рационально открыты для взаимопонимания и могут рассчитывать на доступность и инклюзивность.
Советы и информация об экологичных путешествиях
Barrierefreiheit und Inklusion
Barrierefreie Hotels und Restaurants, inklusive Museen und unbeschwerte Ausflugstouren in den schönsten Regionen: Komfortabler Urlaub in Österreich für alle.
Urlaub ohne Auto
Komfortabel mit dem Zug angereist, geht es vor Ort dank kluger Mobilität weiter zum Hotel und zum Ausflugsziel. Entlastung von Anfang an für Mensch und Umwelt.
Люди в центре внимания
Ключом к справедливости часто является хорошее взаимопонимание. Вот почему в Австрии, стране отдыха, действует "принцип честной игры" для инклюзивного общества, в котором все вовлеченные люди берут на себя ответственность:
Кто вносит свой вклад в "справедливую игру" в области социально-культурной устойчивости?
Гости: те, кто путешествует экологично, кто сводит к минимуму свой углеродный след и заботится о благополучии других, путешествуют устойчиво.
Хозяева: те, кто стремится к взаимопониманию в условиях доступности и инклюзивности, но также и к справедливости в отношении своего родного края.
Регионы: с нетронутыми ландшафтами, чистыми водами, возобновляемыми источниками энергии и памятниками архитектуры они обеспечивают меры по защите климата.
Ценить и охранять природу
В Австрии природа задает тон: заповедные ландшафты, чистые озера для купания и природные регионы. Будучи пионером органического земледелия, Австрия также лидирует в европейском рейтинге органических сельскохозяйственных угодий, при этом важную роль играет биоразнообразие.
Во многих местах люди осознают свое экологическое богатство, и их забота о нем соответственно играет важную роль: за лесами и горными пастбищами тщательно ухаживают, водоемы остаются чистыми, а природные зоны охраняются. Сохранение этой среды обитания для людей, животных и растений является перспективным. Как замечательно, что Австрия может без труда преодолеть разрыв между личным благополучием и ответственностью!
Отдых на природе Австрии
Urlaub am Bauernhof
Im Urlaub am Bauernhof spielen Natur, Erholung, Abenteuer und Nachhaltigkeit alle Stück'ln. Hier finden Menschen, die das Landleben lieben, ihr Glück.
Berge und Seen
Der Mix aus Bergen und Seen wirkt besonders magisch auf Körper, Geist und Seele. Einzigartig, dieses alpine Lebensgefühl und die Naturverbundenheit zu spüren.
Nationalparks und Naturparks
Die streng geschützten Nationalparks und Naturparks Österreichs sowie alle anderen Regionen, die unter Naturschutz stehen, sind für Gäste zugänglich.
Мобильность и экономия ресурсов
Возможен ли экологичный зимний отдых? В Австрии ответ — да! С одной стороны, благодаря приверженности каждого отдельного гостя, с другой — благодаря масштабным изменениям и развитию целых регионов. Многие зимние спортивные курорты в Альпах являются являются пионерами, демонстрирующими, как лыжный спорт возможен в гармонии с природой. При этом они в равной степени заботятся о людях, животных и природе, а значит, и о грядущих поколениях.
Уже реализовано множество мер: от сокращения выбросов CO₂ за счет бережного отношения к природе и использования возобновляемых источников энергии до ресурсосберегающего производства снега.
Вопросы и ответы
Вам может понравиться
Urlaub ohne Auto
Komfortabel mit dem Zug angereist, geht es vor Ort dank kluger Mobilität weiter zum Hotel und zum Ausflugsziel. Entlastung von Anfang an für Mensch und Umwelt.
Barrierefreiheit und Inklusion
Barrierefreie Hotels und Restaurants, inklusive Museen und unbeschwerte Ausflugstouren in den schönsten Regionen: Komfortabler Urlaub in Österreich für alle.
Österreichs Bundesländer
Die neun Bundesländer Österreichs bieten eine aufregend bunte Vielfalt. Genau richtig für einen erfrischenden Urlaub, in dem original auf originell trifft.