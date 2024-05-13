Горы и озера в Австрии

Сочетание гор и озер действует особенным магическим образом на тело, разум и душу. Есть уникальная возможность ощутить альпийское отношение к жизни и связь с природой.

Очутитесь в горах и у озер, забудьте о повседневной жизни

В Австрии люди часто выбирают ритм природы. Знаменитое альпийское отношение к жизни имеет здесь давние традиции, ведь австрийцы всегда любили свои горы и озера. В большинстве регионов эта страсть естественным образом влияет на планирование досуга. То, что природа создала в прекрасном настроении, и о чем австрийцы заботливо следят, можно испытать здесь во множестве активностей: на прогулках, в горных походах, на безопасных виа-феррата и продолжительных маршрутах для горных велосипедов. Австрийский горный мир – это мечта! Страна пронизана Альпами – грандиозной цепью гор, которые чередуются с долинами, лесами и лугами, высокогорными пастбищами и кристально чистыми горными озерами. Среди этих ландшафтов расположены деревушки и города, придающие различным регионам свой особенный характер и показывающие свою богатую культуру, тесно связанную с альпийской средой.

Погружение в водное царство Австрии

Горы и вода в Австрии неразрывно связаны. Познакомиться с этой драгоценной стихией можно через горные ручьи, могучие реки, озера для купания и бушующие водопады. Чистая и прозрачная вода, ведь в Австрии она поступает из источников и грунтовых вод – это настоящее сокровище, в котором буквально купается страна, одна из самых богатых водными ресурсами в мире.