Горы и озера в Австрии
Волшебная сила для тела, разума и души

Сочетание гор и озер действует особенным магическим образом на тело, разум и душу. Есть уникальная возможность ощутить альпийское отношение к жизни и связь с природой.

Очутитесь в горах и у озер, забудьте о повседневной жизни

В Австрии люди часто выбирают ритм природы. Знаменитое альпийское отношение к жизни имеет здесь давние традиции, ведь австрийцы всегда любили свои горы и озера. В большинстве регионов эта страсть естественным образом влияет на планирование досуга. То, что природа создала в прекрасном настроении, и о чем австрийцы заботливо следят, можно испытать здесь во множестве активностей: на прогулках, в горных походах, на безопасных виа-феррата и продолжительных маршрутах для горных велосипедов. Австрийский горный мир – это мечта! Страна пронизана Альпами – грандиозной цепью гор, которые чередуются с долинами, лесами и лугами, высокогорными пастбищами и кристально чистыми горными озерами. Среди этих ландшафтов расположены деревушки и города, придающие различным регионам свой особенный характер и показывающие свою богатую культуру, тесно связанную с альпийской средой.

Погружение в водное царство Австрии

Горы и вода в Австрии неразрывно связаны. Познакомиться с этой драгоценной стихией можно через горные ручьи, могучие реки, озера для купания и бушующие водопады. Чистая и прозрачная вода, ведь в Австрии она поступает из источников и грунтовых вод – это настоящее сокровище, в котором буквально купается страна, одна из самых богатых водными ресурсами в мире.

Отдых в горах или у воды

Отпуск в горах

Тот, кто оказывается в австрийских горах, вскоре ощутит особое чувство счастья, о котором восторженно говорят не только местные жители.

Самые красивые горные отели

Отпуск у воды

От горного источника до водопада, от озера для купания до реки – когда речь идет о воде, Австрия находится в своей стихии.

Где вы можете почувствовать альпийский стиль жизни?

Прогулки

Походы в горы

Дальние походы

Высокогорные походы

Восхождение

Отдых на альпийских пастбищах

Почему нас так тянет в горы?

Счастье движения на природе

«Идти, двигаться, забираться на гору и спускаться обратно – это параллель нашей жизни», – утверждает тот, кто знает об этом не понаслышке – Петер Хабелер, австрийский экстремальный альпинист и горный первопроходец. И правда, нам знакомо это чувство: движение на природе делает нас более умиротворенными и счастливыми. Природа действует успокаивающе, кровообращение активизируется, а разум освобождается.

Светит солнце, дует приятный ветерок, а окружающие альпийские гиганты впечатляют. В начале похода внимание сосредоточено на пути, может, на разговорах или собственных мыслях, а затем все больше на дороге, и в конечном итоге – только на природе. Вдруг повседневная жизнь оказывается далеко позади, имеют значение только здесь и сейчас. Горы оказывают магическое воздействие. Здесь люди легко находят честность, подлинность и то место, где все правильно.

Австрия – альпийский сад

Край (высоких) гор и альпийских лугов

Восемь альпийских стран делят между собой высочайшие горы Европы. Мощный горный массив занимает площадь около 200 000 км².

29 % Альп находятся в Австрии, это больше, чем в других странах. И на этих горах расположено множество альпийских лугов, где можно остановиться для отдыха в горной хижине.

Альпийские луга – заряженные особой энергетикой места

Альпийское отгонное скотоводство на горных пастбищах имеет многовековую традицию. Благодаря ему в биологическом круговороте в природе выигрывают и животные, и люди. Поэтому считается, что альпийские луга заряжены особенной энергетикой, что благотворно влияет на душу.

Альпийские луга – экологично для человека и животных

Альпийское отгонное скотоводство на горных пастбищах имеет многовековую традицию. Благодаря ему выигрывают животные, люди и разнообразие видов.

Знакомство с альпийскими лугами

Отдых на альпийских лугах

Добро пожаловать на высоту! Дышите ароматным горным воздухом, наслаждайтесь фантастической панорамой, послушайте звон коровьих колокольчиков вдали.

Горные хижины для отдыха

«Я предпочитаю быть на природе, чтобы встретиться со стихиями и найти внутреннее спокойствие. Вдруг снова начинаешь замечать простые, красивые вещи».

Гвидо УнтервурцахерТирольский горный гид и экстремальный альпинист

8 великолепных альпийских озер для купания

Озеро Таппенкар в Радштедтер Тауэрн

Крутые скалистые стены создают потрясающий фон вокруг озера Таппенкар, одного из крупнейших озер в Восточных Альпах.

Таппенкарзее

Озеро Вайсензее в Гайльтальских Альпах

Кристально чистое, изумрудное и такое спокойное, что невозможно не почувствовать умиротворение.

Озеро Вайсензее

Озеро Альтаусзее в Тотес Гебирге

У подножия 1 837-метровой горы Лозер расположено одно из самых живописных озер региона Зальцкаммергут.

Озеро Альтаусзее

Озеро Траунзее в Известняковых Альпах

Регион Траунзее-Альмталь является крупнейшим в Зальцкаммергуте и известен множеством активностей на свежем воздухе.

Озеро Траунзее

Озеро Аттерзее в Хёлленгебирге

Водные виды спорта – это страсть, которой живут в регионе Аттерзее-Аттергау в Зальцкаммергуте.

Озеро Аттерзее

Озеро Целлер в Шиферальпен

Величественные вершины окружают прозрачное озеро Целлер, на котором есть множество мест для купания.

Озеро Целлер в Шиферальпен

Озеро Грундльзее в регионе Зальцкаммергут

В окружении горного массива Тотес Гебирге озеро Грундльзе – одно из самых популярных мест для купания в Альпах.

Озеро Грундльзее

Озеро Ахензее в Карвенделе и Рофангебирге

Созданное могучими ледниками, это горное озеро расположено между горными массивами Карвендель и Брандербергскими Альпами.

Озеро Ахензее

6 маршрутов к самым красивым горным озерам

Озера Гозау в Верхней Австрии

Два живописных горных озера между ледником Дахштайн и гребнем Гозау служат отправной и конечной точкой идиллического похода.

Пешие походы по озерам Гозау

Озеро Формаринзее в Форарльберге

По впечатляющему высокогорному плато Штайнернес Мер проходит тропа под сенью горы Формалеч к хижине Фрайбургер Хютте и к горному озеру.

Пеший маршрут к озеру Формаринзее

Озеро Зеебен в Тироле

Туристы, предпочитающие легкие прогулки, а также семьи оценят этот несложный маршрут от деревушки Эрвальд к кристально чистому озеру Зеебен.

Озеро Зеебен в Тироле

Озеро Пребер в Зальцбургском Крае

Альпийское озеро на высоте 1 514 метров над уровнем моря, вокруг которого проходит учебная тропа. Время в пути от парковки составляет около 45 минут.

Маршрут вокруг озера Пребер

Озеро Дуйсицкар в Штирии

Горное озеро расположено на высоте 1 665 метров над уровнем моря и является одной из природных жемчужин горного массива Шладмингер Тауэрн.

Поход к озеру Дуйсицкар

Озеро Грюнер-Зе в Штирии

Весной водоем наполняется талой водой. Затем всего несколько месяцев озеро живописно расстилается посреди лесного и горного пейзажа.

Поход к озеру Грюнер-Зе

Федеральные земли Австрии с горами и озерами

Благодаря вниманию к чистоте воды Австрия находится в первых строчках списка стран по экологической сознательности и ответственности. Меры по устойчивому развитию помогают поддерживать чистоту водоемов: 88 % австрийских мест для купания получают оценку «отлично».

Каринтия: природная жемчужина на юге

Впечатляющие горные пейзажи, 200 озер для купания, сказочная природа и ласковое южное солнце – в Каринтии царит радость жизни!

Каринтия

Тироль: счастье живет в горах

Уникальное альпийское отношение к жизни означает не только легкость: посреди великолепных горных пейзажей Тироля это действительно ощущается.

Тироль

Форарльберг: альпийская сцена под открытым небом

В самой западной федеральной земле Австрии находится рай из ледников, озер и альпийских пастбищ. Люди же придают региону особый облик благодаря высокому уровню культуры.

Форарльберг

Штирия: все краски природы

Луга, леса, виноградники, озера и даже ледники: Штирия, зеленое сердце Австрии, удивляет всеми красками разнообразной природы.

Штирия

Зальцбургский край: земля величественных гор

Кристально чистые озера в предгорье Альп, высокогорные луга, леса и горы наделили Зальцбургский край уникальной красотой. А в самом городе сверкают сокровища культуры.

Зальцбург

Как мы можем позаботиться о горах?

Рекомендации по защите окружающей среды

  • Все, что вы приносите в горы, нужно унести с собой и утилизировать: носовые платки, упаковку, бутылки для питья и пр.

  • Всегда ходите по маркированным туристическим тропам! Таким образом вы не потревожите животных и молодые леса.

  • Относитесь бережно к миру животных! Наблюдайте за коровами, овцами и дикими животными только издалека.

  • Пользуйтесь хорошо развитой сетью региональных железных дорог и туристических автобусных маршрутов.

  • Выбирайте хижины для отдыха, которые заботятся об устойчивом развитии и охране окружающей среды.

  • Вдохновляйте своих детей любить природу! То, чему они учатся сейчас, будучи маленькими, они будут ценить и дальше.

  • Охраняйте биологическое разнообразие: егеря национальных парков покажут, как это делать.

Вам может понравиться

Альпы

Горный массив протянулся с запада на восток: австрийские Альпы населены на протяжении тысячелетий.

Альпы

Отпуск на ферме

В отпуске на ферме тон задают природа, отдых, приключения и экологичный образ жизни. Здесь люди, любящие деревенскую жизнь, находят свое счастье.

Отпуск на ферме

Развлечения в Австрии

В Австрии каждый найдет свой идеальный отпуск. Летом вас ждут освежающие озера и пешеходные тропы, зимой — велнес, в котором можно отдохнуть после катания на лыжах.

Развлечения в Австрии

Соляные шахты в Австрии

Более 7 000 лет в регионе Зальцкаммергут добывают соль. Сегодня можно спуститься в соляные шахты и узнать всю историю белого золота.

Соляные шахты Австрии

Туристические направления

Самые красивые туристические направления Австрии состоят из регионов с различными ландшафтами и городов с достопримечательностями, культурой и архитектурой.

Направления в Австрии

Пейзажи и природа Австрии

Альпийские вершины, холмы и кристально чистые озера — природа Австрии сочетает в себе разнообразие. От величественных гор до виноградников: чистое наслаждение природой.

Пейзажи Австрии

Познакомьтесь с кулинарными изысками Нижней Австрии

Кухня Нижней Австрии так же разнообразна, как и сам регион: между Дунаем, лесами и виноградниками растут абрикосы и маки.

Кулинарные особенности региона Н.А.

Федеральные земли Австрии

Девять федеральных земель Австрии предлагают большое разнообразие отдыха. Места, где неповторимое встречается с красочно-оригинальным.

Регионы Австрии