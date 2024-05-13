Горы и озера в Австрии
Волшебная сила для тела, разума и души
Очутитесь в горах и у озер, забудьте о повседневной жизни
В Австрии люди часто выбирают ритм природы. Знаменитое альпийское отношение к жизни имеет здесь давние традиции, ведь австрийцы всегда любили свои горы и озера. В большинстве регионов эта страсть естественным образом влияет на планирование досуга. То, что природа создала в прекрасном настроении, и о чем австрийцы заботливо следят, можно испытать здесь во множестве активностей: на прогулках, в горных походах, на безопасных виа-феррата и продолжительных маршрутах для горных велосипедов. Австрийский горный мир – это мечта! Страна пронизана Альпами – грандиозной цепью гор, которые чередуются с долинами, лесами и лугами, высокогорными пастбищами и кристально чистыми горными озерами. Среди этих ландшафтов расположены деревушки и города, придающие различным регионам свой особенный характер и показывающие свою богатую культуру, тесно связанную с альпийской средой.
Погружение в водное царство Австрии
Горы и вода в Австрии неразрывно связаны. Познакомиться с этой драгоценной стихией можно через горные ручьи, могучие реки, озера для купания и бушующие водопады. Чистая и прозрачная вода, ведь в Австрии она поступает из источников и грунтовых вод – это настоящее сокровище, в котором буквально купается страна, одна из самых богатых водными ресурсами в мире.
Отдых в горах или у воды
Где вы можете почувствовать альпийский стиль жизни?
Почему нас так тянет в горы?
«Идти, двигаться, забираться на гору и спускаться обратно – это параллель нашей жизни», – утверждает тот, кто знает об этом не понаслышке – Петер Хабелер, австрийский экстремальный альпинист и горный первопроходец. И правда, нам знакомо это чувство: движение на природе делает нас более умиротворенными и счастливыми. Природа действует успокаивающе, кровообращение активизируется, а разум освобождается.
Светит солнце, дует приятный ветерок, а окружающие альпийские гиганты впечатляют. В начале похода внимание сосредоточено на пути, может, на разговорах или собственных мыслях, а затем все больше на дороге, и в конечном итоге – только на природе. Вдруг повседневная жизнь оказывается далеко позади, имеют значение только здесь и сейчас. Горы оказывают магическое воздействие. Здесь люди легко находят честность, подлинность и то место, где все правильно.
Австрия – альпийский сад
Восемь альпийских стран делят между собой высочайшие горы Европы. Мощный горный массив занимает площадь около 200 000 км².
29 % Альп находятся в Австрии, это больше, чем в других странах. И на этих горах расположено множество альпийских лугов, где можно остановиться для отдыха в горной хижине.
Альпийские луга – заряженные особой энергетикой места
Альпийские луга – экологично для человека и животных
Альпийское отгонное скотоводство на горных пастбищах имеет многовековую традицию. Благодаря ему выигрывают животные, люди и разнообразие видов.
«Я предпочитаю быть на природе, чтобы встретиться со стихиями и найти внутреннее спокойствие. Вдруг снова начинаешь замечать простые, красивые вещи».Гвидо Унтервурцахер, Тирольский горный гид и экстремальный альпинист
8 великолепных альпийских озер для купания
Озеро Таппенкар в Радштедтер Тауэрн
Крутые скалистые стены создают потрясающий фон вокруг озера Таппенкар, одного из крупнейших озер в Восточных Альпах.
Озеро Вайсензее в Гайльтальских Альпах
Кристально чистое, изумрудное и такое спокойное, что невозможно не почувствовать умиротворение.
Озеро Альтаусзее в Тотес Гебирге
У подножия 1 837-метровой горы Лозер расположено одно из самых живописных озер региона Зальцкаммергут.
Озеро Траунзее в Известняковых Альпах
Регион Траунзее-Альмталь является крупнейшим в Зальцкаммергуте и известен множеством активностей на свежем воздухе.
Озеро Аттерзее в Хёлленгебирге
Водные виды спорта – это страсть, которой живут в регионе Аттерзее-Аттергау в Зальцкаммергуте.
Озеро Целлер в Шиферальпен
Величественные вершины окружают прозрачное озеро Целлер, на котором есть множество мест для купания.
Озеро Грундльзее в регионе Зальцкаммергут
В окружении горного массива Тотес Гебирге озеро Грундльзе – одно из самых популярных мест для купания в Альпах.
6 маршрутов к самым красивым горным озерам
Озера Гозау в Верхней Австрии
Два живописных горных озера между ледником Дахштайн и гребнем Гозау служат отправной и конечной точкой идиллического похода.
Озеро Формаринзее в Форарльберге
По впечатляющему высокогорному плато Штайнернес Мер проходит тропа под сенью горы Формалеч к хижине Фрайбургер Хютте и к горному озеру.
Озеро Зеебен в Тироле
Туристы, предпочитающие легкие прогулки, а также семьи оценят этот несложный маршрут от деревушки Эрвальд к кристально чистому озеру Зеебен.
Озеро Пребер в Зальцбургском Крае
Альпийское озеро на высоте 1 514 метров над уровнем моря, вокруг которого проходит учебная тропа. Время в пути от парковки составляет около 45 минут.
Озеро Дуйсицкар в Штирии
Горное озеро расположено на высоте 1 665 метров над уровнем моря и является одной из природных жемчужин горного массива Шладмингер Тауэрн.
Федеральные земли Австрии с горами и озерами
Каринтия: природная жемчужина на юге
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Как мы можем позаботиться о горах?
Все, что вы приносите в горы, нужно унести с собой и утилизировать: носовые платки, упаковку, бутылки для питья и пр.
Всегда ходите по маркированным туристическим тропам! Таким образом вы не потревожите животных и молодые леса.
Относитесь бережно к миру животных! Наблюдайте за коровами, овцами и дикими животными только издалека.
Пользуйтесь хорошо развитой сетью региональных железных дорог и туристических автобусных маршрутов.
Выбирайте хижины для отдыха, которые заботятся об устойчивом развитии и охране окружающей среды.
Вдохновляйте своих детей любить природу! То, чему они учатся сейчас, будучи маленькими, они будут ценить и дальше.
Охраняйте биологическое разнообразие: егеря национальных парков покажут, как это делать.
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