Бургенландцы живут на солнечной стороне: за это им стоит поблагодарить мягкий климат, который благотворно влияет и на кухню, и на вино, и на гостей.

Бургенландская кухня

Когда речь заходит о кухне Бургенланда, обязательно скоро встретится слово «паннонский». Например, в меню можно найти «паннонский рыбный суп» с паприкой и судаком или сомом из Нойзидлер-Зее. Здесь речь идет о климате Паннонской равнины (она же – Среднедунайская низменность), который отличается теплом, умеренностью и малым количеством осадков. Под местным солнцем прекрасно себя чувствуют коровы степных пород, мангалицкие свиньи и гуси, а на грядках растут паприка, помидоры и перец чили. Все это дает обширный арсенал средств поварам, которые творчески дополняют традиционные блюда местными ингредиентами.

На виноградниках в сердце Бургенланда из таких сортов, как блауфренкиш, делают полнотелые красные вина, которые благодаря знаниям и умению местных виноделов будто наполняют ваш бокал жарким солнцем. В гостевых домах и винных лавках посетителей ждут блюда региональной кухни. В какой бы части Бургенланда вы ни оказались – на севере, на юге или в центре, – вас везде ждет яркая, полная наслаждений жизнь на солнечной стороне.