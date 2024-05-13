Музыка в Австрии
Классическая или современная, в великолепных музыкальных залах или на открытом воздухе
Австрия — страна музыки
Австрия имеет глубокую историческую и культурную связь с музыкой. Здесь музыка — это не просто вид искусства высочайшего уровня. Наслаждение музыкой считается отношением к жизни и неотъемлемой частью самобытности. Прежде всего Вена — как "музыкальная столица мира" — привлекает международное внимание.
Музыка в Австрии играет все мелодии
Зальцбургский фестиваль проходит каждый год в Зальцбурге, а Брегенцский фестиваль — каждое лето на Боденском озере в Форарльберге. Оперные, театральные и концертные представления привлекают людей с самыми высокими музыкальными запросами. На музыкальном фестивале в Графенегге или на джазовом фестивале в Заальфельдене люди наслаждаются ярким звучанием как ушедших эпох, так и современности. Настоящая народная музыка также играет центральную роль: звуки йодлинга и "Stubenmusik" глубоко укоренились в альпийских регионах.
Где музыка играет главную роль в Австрии
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Советы по защите климата
Чтобы защита окружающей среды не прерывалась во время отпуска:
бронируйте проживание с экологическим сертификатом
путешествуйте в Австрию и обратно на поезде
пользуйтесь общественным транспортом: метро, трамвай, автобус, S-Bahn
исследуйте город с помощью арендованных городских велосипедов
воспользуйтесь услугой проката велосипедов в отелях
используйте многоразовые бутылки для питья
тщательно утилизируйте мусор (салфетки, упаковки, одноразовые бутылки и т.д.)
избегайте ежедневной уборки номеров и смены полотенец в отеле
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