Музыка в Австрии
Классическая или современная, в великолепных музыкальных залах или на открытом воздухе

Музыка всегда высоко ценилась в Австрии. Здесь рождались великие композиторы, создавались всемирно известные произведения — здесь любят музыку.

Австрия страна музыки

Австрия имеет глубокую историческую и культурную связь с музыкой. Здесь музыка это не просто вид искусства высочайшего уровня. Наслаждение музыкой считается отношением к жизни и неотъемлемой частью самобытности. Прежде всего Вена как "музыкальная столица мира" привлекает международное внимание.

Музыка в Австрии играет все мелодии

Зальцбургский фестиваль проходит каждый год в Зальцбурге, а Брегенцский фестиваль каждое лето на Боденском озере в Форарльберге. Оперные, театральные и концертные представления привлекают людей с самыми высокими музыкальными запросами. На музыкальном фестивале в Графенегге или на джазовом фестивале в Заальфельдене люди наслаждаются ярким звучанием как ушедших эпох, так и современности. Настоящая народная музыка также играет центральную роль: звуки йодлинга и "Stubenmusik" глубоко укоренились в альпийских регионах.

Где музыка играет главную роль в Австрии

Die schönsten Festspiele und Festivals in Österreich

Die Begeisterung für Musik weckt schnell ein eigenes Lebensgefühl. Magische Orte bieten unverwechselbare Kulissen für mitreißende Erlebnisse. Erlebt es selbst!

Festspiele und Festivals

Бургенланд

Каринтия

Нижняя Австрия

Верхняя Австрия

Зальцбургерланд

Штирия

Тироль

Форарльберг

Вена

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Антон Брукнер

Людвиг ван Бетховен

Франц Листц

Франц Шуберт

Die schönsten Festspiele und Festivals in Österreich

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Советы по защите климата

Что вы можете сделать для защиты окружающей среды во время городского отдыха?

Чтобы защита окружающей среды не прерывалась во время отпуска:

  • бронируйте проживание с экологическим сертификатом

  • путешествуйте в Австрию и обратно на поезде

  • пользуйтесь общественным транспортом: метро, трамвай, автобус, S-Bahn

  • исследуйте город с помощью арендованных городских велосипедов

  • воспользуйтесь услугой проката велосипедов в отелях

  • используйте многоразовые бутылки для питья

  • тщательно утилизируйте мусор (салфетки, упаковки, одноразовые бутылки и т.д.)

  • избегайте ежедневной уборки номеров и смены полотенец в отеле

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