Музыка всегда высоко ценилась в Австрии. Здесь рождались великие композиторы, создавались всемирно известные произведения — здесь любят музыку.

Австрия — страна музыки

Австрия имеет глубокую историческую и культурную связь с музыкой. Здесь музыка — это не просто вид искусства высочайшего уровня. Наслаждение музыкой считается отношением к жизни и неотъемлемой частью самобытности. Прежде всего Вена — как "музыкальная столица мира" — привлекает международное внимание.

Музыка в Австрии играет все мелодии

Зальцбургский фестиваль проходит каждый год в Зальцбурге, а Брегенцский фестиваль — каждое лето на Боденском озере в Форарльберге. Оперные, театральные и концертные представления привлекают людей с самыми высокими музыкальными запросами. На музыкальном фестивале в Графенегге или на джазовом фестивале в Заальфельдене люди наслаждаются ярким звучанием как ушедших эпох, так и современности. Настоящая народная музыка также играет центральную роль: звуки йодлинга и "Stubenmusik" глубоко укоренились в альпийских регионах.