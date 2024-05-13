Форарльберг
Летние каникулы между горами, Боденским озером и архитектурой
Форарльберг, самая западная провинция Австрии, — это место для любителей лета. Между вершинами и долинами раскинулся регион, который предлагает всем своим гостям расслабиться и насладиться моментом. В теплое время года в Форарльберге сияют живописные и кулинарные сокровища. Культурным событием является Брегенцский фестиваль, чьи захватывающие оперные представления на сцене на Боденском озере создают волшебные летние вечера.
Боденское озеро
Боденское озеро раскинулось, словно сияющая жемчужина, на фоне Форарльбергских Альп. На его берегах в Брегенце кипит летняя беззаботная жизнь: парусники скользят по воде, а велосипедисты прокладывают тропинки вдоль берега озера. Те, кто предпочитает более спокойный отдых, могут насладиться чистым озерным воздухом во время прогулки или окунуться в освежающую воду. А Брегенц ждет вас с культурным богатством и захватывающими достопримечательностями.
Активный и устойчивый
Летом Форарльберг — рай для любителей активного отдыха. Густые леса, альпийские луга и кристально чистые горные озера приглашают вас насладиться природой во всем ее великолепии. В то же время защита этой уникальной природы играет ключевую роль: инициатива "природное разнообразие Форарльберга" гарантирует, что устойчивый туризм и сохранение окружающей среды идут рука об руку, чтобы сохранить красоту региона.
Свежий и региональный
Летние месяцы в Форарльберге также предполагает лучшие региональные продукты на столе у каждого гостя. Залитые солнцем альпийские пастбища обеспечивают свежие ингредиенты для кулинарных изысков. Сыры, особенно в горах Брегенцервальда, по-прежнему традиционно производятся на многочисленных альпийских молочных заводах и отличаются высочайшим качеством. На Брегенцервальдском сырном маршруте фермы и гостиницы приглашают вас совершить кулинарные открытия, где вы сможете ощутить неповторимый вкус этого региона.
V-CARD Форарльберг: 85 экскурсионных направлений для всей семьи
Карта Форарльберга — множество идей и летних впечатлений на горных железных дорогах, в музеях и бассейнах.
Форарльберг со всех ракурсов
Самые интересные места
Активности в Форарльберге
Туры
Экскурсии по окрестностям
Биосферный заповедник ЮНЕСКО Гросес Вальсерталь: природа
Регионы
Альпийский регион Форарльберг
Семейный регион между Бранднерталем, Блуденцем, Клостерталем и Гроссе-Вальсерталем. Прекрасно подходит для пеших и велосипедных прогулок.
Боденское озеро — Форарльберг
Искусство, танцы, музыка и оживление на Боденском озере в Брегенце, Дорнбирне, Хоэнемсе и Фельдкирхе. Культурное событие: фестиваль в Брегенце.
Брегенцервальд
Деревянная архитектура и ремесленное мастерство сочетаются с кулинарным творчеством. Здесь также много лесов для пеших прогулок и других видов активного отдыха.
Кляйнвальсерталь
Этот альпийский рай для пеших прогулок, куда можно добраться только из Германии, известен широким спектром спортивных развлечений.
Монтафон
Долина окружена высокими горами: в деревушках и на альпийских пастбищах можно не спеша насладиться прогулками, катанием на горных велосипедах и альпинизмом в высокогорье.
Города
Брегенц
Bregenz, am Ufer des Bodensees, zieht mit den Bregenzer Festspielen und seiner spannenden modernen Architektur die Aufmerksamkeit auf sich.
Фельдкирх
Очаровательный средневековый старый город с маленькими улочками и историческим замком Шаттенбург.
Нематериальное наследие ЮНЕСКО
В первое воскресенье после Пепельной среды во многих местах Форарльберга ежегодно возрождается традиционное сжигание искр. Считается, что этот обычай прогоняет зиму и приносит людям счастье. При этом зажигаются искусно выложенные деревянные башни. Взрыв „искровой ведьмы”, начиненной порохом, в верхней части наконечника, является кульминацией.
В Монтафоне в Искровое воскресенье также празднуют "Шейбеншлаген". Диски из ольхи и березы насаживают на палочки из орешника, заставляют их светиться и ударяют по ним дисковой палочкой. Затем светящиеся диски вытягивают в темноте светящиеся дуги. Огненное зрелище сопровождается музыкой и вкусной едой и напитками — особенно "функакюахли", традиционным дрожжевым пирогом.
Sehenswürdigkeiten in Vorarlberg
Главные события
Брегенцская весна
Известные танцевальные коллективы с выдающимися хореографией импульсивно ведут в будущее современного танца.
Шубертиада
Интимность первоначально частных домашних концертов сохраняется и сегодня.
Фестиваль Poolbar
Фестиваль, предлагающий культурное разнообразие от ниши до поп-музыки, ежегодно привлекает в Фельдкирх множество гостей.
Брегенцский фестиваль
Впервые в своей истории Брегенцский фестиваль представляет оперу Карла Марии фон Вебера "Фрейшютц" на эффектно оформленной сцене на Боденском озере.
Еда и напитки в Форарльберге: наслаждайтесь творчеством!
Уникальные гостиницы
Информация о защите климата
Сохранение исторических зданий — выдающаяся инициатива Австрии по защите климата. Почему?
Сохранение памятников позволяет экономить ресурсы и предотвращает засорение зеленых насаждений.
Сохранение исторических памятников играет важную социокультурную роль: сохранение памятников идет на пользу всему региону, который может вдохновлять своих гостей историческими зданиями.
Многие исторические здания построены из натуральных материалов из ближайшего окружения. При профессиональном ремонте предпочтение отдается таким региональным строительным материалам, чтобы сохранить их оригинальность.
Охраняется существование видов животных и растений. Охрана памятников — это также правильный путь на экологическом уровне.
Вопросы и ответы
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Bregenz
Bregenz, am Ufer des Bodensees, zieht mit den Bregenzer Festspielen und seiner spannenden modernen Architektur die Aufmerksamkeit auf sich.
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