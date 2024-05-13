Форарльберг известен своей великолепной природой между Боденским озером и Альпами. Местные жители придают особый колорит высокой культуре и современной архитектуре.

Форарльберг, самая западная провинция Австрии, — это место для любителей лета. Между вершинами и долинами раскинулся регион, который предлагает всем своим гостям расслабиться и насладиться моментом. В теплое время года в Форарльберге сияют живописные и кулинарные сокровища. Культурным событием является Брегенцский фестиваль, чьи захватывающие оперные представления на сцене на Боденском озере создают волшебные летние вечера.

Боденское озеро

Боденское озеро раскинулось, словно сияющая жемчужина, на фоне Форарльбергских Альп. На его берегах в Брегенце кипит летняя беззаботная жизнь: парусники скользят по воде, а велосипедисты прокладывают тропинки вдоль берега озера. Те, кто предпочитает более спокойный отдых, могут насладиться чистым озерным воздухом во время прогулки или окунуться в освежающую воду. А Брегенц ждет вас с культурным богатством и захватывающими достопримечательностями.

Активный и устойчивый

Летом Форарльберг — рай для любителей активного отдыха. Густые леса, альпийские луга и кристально чистые горные озера приглашают вас насладиться природой во всем ее великолепии. В то же время защита этой уникальной природы играет ключевую роль: инициатива "природное разнообразие Форарльберга" гарантирует, что устойчивый туризм и сохранение окружающей среды идут рука об руку, чтобы сохранить красоту региона.

Свежий и региональный

Летние месяцы в Форарльберге также предполагает лучшие региональные продукты на столе у каждого гостя. Залитые солнцем альпийские пастбища обеспечивают свежие ингредиенты для кулинарных изысков. Сыры, особенно в горах Брегенцервальда, по-прежнему традиционно производятся на многочисленных альпийских молочных заводах и отличаются высочайшим качеством. На Брегенцервальдском сырном маршруте фермы и гостиницы приглашают вас совершить кулинарные открытия, где вы сможете ощутить неповторимый вкус этого региона.