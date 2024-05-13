Бургенланд

В Бургенланде выращивают вино мирового класса: в районе озера Нойзидлер процветает сорт Цвайгельт, а на западе созревают плоды для красных и белых вин "DAC". Поэтому тяга к добротной трапезе и пристрастие к общению замыкаются вокруг вина.

В национальном парке Нойзидлер-Зее-Зеевинкель гармонично взаимодействуют человек и природа.