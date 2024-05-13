Федеральные земли в Австрии
Между горными вершинами и сокровищами искусства, альпийской кухней и винодельческими регионами

Девять федеральных земель Австрии предлагают большое разнообразие отдыха. Места, где неповторимое встречается с красочно-оригинальным.

Горы и озера, альпийская кухня и винодельческие регионы, традиционная и современная высокая культура, велнес и активные виды спорта. Девять федеральных земель Австрии предлагают множество возможностей отдыха как для семей с детьми, так и для одиночных путешественников, групп друзей и пар.

Земля премиального вина

Бургенланд

В Бургенланде выращивают вино мирового класса: в районе озера Нойзидлер процветает сорт Цвайгельт, а на западе созревают плоды для красных и белых вин "DAC". Поэтому тяга к добротной трапезе и пристрастие к общению замыкаются вокруг вина.

В национальном парке Нойзидлер-Зее-Зеевинкель гармонично взаимодействуют человек и природа.

Бургенланд

Айзенштадт

Родной город Гайдна Айзенштадт сочетает в себе придворную элегантность и современность. Он привлекает туристов достопримечательностями и мероприятиями.

Айзенштадт

Достопримечательности Бургенланда

Степной ландшафт Зеевинкеля, фестиваль вокруг озера, княжеский замок и всемирно известный композитор — Бургенланд может предложить много великолепного.

Достопримечательности Бургенланда

Кулинарный Бургенланд

Бургенландцы живут по-паннонски: со вкусом и без лишних волнений

Откройте бургенландскую кухню!

Земля с яркой изюминкой жизни

Каринтия

Самая южная федеральная земля известна своими кристально чистыми бирюзовыми озерами. А также своими людьми, которые считаются особенно веселыми и любящими природу.

Мягкий средиземноморский климат открывает палитру возможностей, которую дополняет голубая вода и сказочные горы: прогулка вокруг озера, пешком или на велосипеде, поход по альпийским пастбищам или просто бокал вина на террасе у озера.

Каринтия

Клагенфурт

Хотите насладиться культурой, покорить горы и прыгнуть в бирюзового цвета озеро ? Тогда отправляйтесь в Клагенфурт!

Клагенфурт

Познаем кулинарную Каринтию!

В Каринтии, знаменитой своей медленной гастрономией, гости могут понаблюдать за работой местных фермеров и кулинаров вживую.

Почувствовать медленную гастрономию

Земля для ценителей

Нижняя Австрия

Ни одно путешествие по живописным регионам Нижней Австрии не обходится без кулинарной остановки в винной таверне или трактире. Важнейшее из условий: местное вино.

Благодаря его высокому качеству и культурной ценности, благородному виноградному соку даже посвящено пятое время года, которое проходит с августа по ноябрь в период так называемой винной осени.

Нижняя Австрия

Санкт-Пёльтен

Санкт-Пёльтен постоянно развивается как культурный город, в котором искусство и культура взаимодействуют с неповторимыми природными пространствами.

Санкт-Пёльтен

Sehenswürdigkeiten in Niederösterreich

Niederösterreich, reich an Stiften, Klöstern, Burgen und Schlössern, offenbart Geschichte und Kunstschätze von Flusstälern bis zu den Bergen.

Sehenswürdigkeiten Niederösterreich

Erlebt Kulinarik in Niederösterreich

Niederösterreichs Kulinarik ist so vielfältig wie die Region selbst: Zwischen Donau, Wäldern und Weinbergen wachsen Marillen und Mohn.

Kulinarik in Niederösterreich

Земля уютного общения

Верхняя Австрия

Оказывает ли влияние визуальное окружение на душу и разум? По мнению жителей Верхней Австрии, однозначно да. Здесь расположены одни из самых живописных регионов Австрии, где замирает сердце от романтичного Зальцкаммергута до энергичного Мюльфиртеля.

Кстати, у таких тихих и уютных мест силы есть свое название: Гшмо-Платцль.

Верхняя Австрия

Linz

Spannende Architektur, Technologie und experimentelle Kunst verschmelzen in der Donaustadt Linz auf beeindruckende Weise miteinander.

Linz

Sehenswürdigkeiten in Oberösterreich

Oberösterreich mit der Hauptstadt Linz ist der Platz für Menschen, die eine Kombination aus futuristischen Technologien und besonderen Erlebnissen in der Natur suchen.

Sehenswürdigkeiten Oberösterreich

Erlebt Kulinarik in Oberösterreich

Kreative Köch:innen in Oberösterreich verarbeiten Hopfen, Kräuter und Gemüse zu feinen Gerichten in der Wirtshaus- und Haubenküche.

Genießt Echtes

Земля со страстью к природе

Зальцбургерланд

Жители Зальцбургерланда любят природу и все виды спорта на свежем воздухе. Да и как может быть иначе при такой сосредоточенной красоте озер в альпийских предгорьях, бескрайних лугов, лесов и гор?

А в городе Моцарта вас ждут культурные и архитектурные сокровища.

Зальцбургерланд

Город Зальцбург

Город-крепость, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, представляет собой барочный синтез искусств с современным колоритом.

Город Зальцбург

Sehenswürdigkeiten im SalzburgerLand

Das SalzburgerLand ist die schönste Region für alle Gäste mit Liebe zu Musik, Kunst und Natur. Die Stadt Salzburg als Gesamtkunstwerk ist das Tüpfelchen am i.

Sehenswürdigkeiten SalzburgerLand

Erlebt Kulinarik im SalzburgerLand

Kostbare Momente: Im SalzburgerLand trifft wertvolle Tradition auf Kreativität und schafft so eine Kulinarik, die zum Staunen einlädt.

Erlebt Genuss im SalzburgerLand

Земля с зеленым радушием

Штирия

Эта федеральная земля является "Зеленым сердцем Австрии" эту честь Штирия заслужила благодаря самой высокой доле лесов в стране. Благодаря мягкому климату эта провинция также является важным винодельческим регионом Австрии.

Любой отдыхающий здесь может рассчитывать на гостеприимство и радушие. Лучшее место, чтобы испытать их, одна из многочисленных винных таверн провинции.

Штирия

Graz

Durch die Straßen flanieren, offen für Entdeckungen sein, kleine Designgeschäfte aufspüren, ungewöhnliche Cafés besuchen und einen Skulpturenpark als Fotobühne nutzen.

Graz

Die schönsten Sehenswürdigkeiten in der Steiermark

Ihre Natur und Kunstschätze sowie die genussvolle Lebensart

Sehenswürdigkeiten Steiermark

Erlebt Kulinarik in der Steiermark

Zwischen Apfelbäumen, Weinbergen und Kürbisfeldern, zwischen Seen und dem Gletscher lockt die Steiermark mit ihrer Genussvielfalt.

Kulinarik in der Steiermark

Земля с альпийским отношением к жизни

Тироль

Счастье живет в горах. Тирольцы убеждены в этом. Каждый, кто случайно назначает здесь встречу, чтобы выпить после работы, часто получает ответ: "С радостью! На каком горном пастбище?"

Этот небольшой анекдот показывает, какую роль в жизни тирольцев играют горы. Неудивительно, ведь Тироль расположен там, где возвышаются Альпы, а часть Гросглокнера, самой высокой горы Австрии, упирается в небо.

Тироль

Innsbruck

Ein goldenes Dach, wehrhafte Bauten und Avantgarde in den Seilbahnstationen: Die Stadt am Inn überrascht, erstaunt und begeistert.

Innsbruck

Sehenswürdigkeiten in Tirol

Tirol ist bekannt für seine herzlichen Gastgeber:innen. Das alpine Lebensfühl verspricht Leichtigkeit – und die ist in der herrlichen Bergwelt für jede:n spürbar.

Sehenswürdigkeiten in Tirol

Erlebt Kulinarik in Tirol

Tirol weiß, wie es geht: Geschickt und über viele Generationen hinweg verbindet das Land Tiroler Spezialitäten mit neuen, ideenreichen Kreationen.

Erlebt Kulinarik in Tirol

Земля с творческой жилкой

Форарльберг

Самая западная федеральная земля это альпийский простор под открытым небом для традиционной и современной деревянной архитектуры, райский уголок с горными озерами, лесами и альпийскими пастбищами. Искусство и экологичность здесь как дома.

И всё остальное, за что берутся в Форарльберге, тоже делается "ghörig" ("правильно"): от поддержания культурного ландшафта до производства сыра.

Форарльберг

Брегенц

В этом культурном городе на берегу Боденского озера проходит ежегодный Брегенцский фестиваль, а его архитектура поражает воображение.

Брегенц

Sehenswürdigkeiten in Vorarlberg

In Österreichs westlichstem Bundesland begeistert die Resonanz zwischen Kultur, Natur, Tradition und Moderne. Ein Lebensraum zum Wohlfühlen und Entdecken.

Sehenswürdigkeiten in Vorarlberg

Erlebt Kulinarik in Vorarlberg

Vorarlberg schmeckt nach frischer Natur, handgemachter Qualität und kreativer Küche. Entdeckt regionale Spezialitäten, besondere Genussorte und kulinarische Erlebnisse.

Erlebt Kulinarik in Vorarlberg

Город с любовью к культуре

Вена

Вена самый зеленый город в мире, он отличается особенно высоким качеством жизни, Вена это музыка, искусство и культура.

А еще Вена это микс отношения к жизни, которая делает город таким привлекательным: доля спокойствия, много шарма, немного "ворчания" ( так называют в шутку карикатурное плохое настроение венцев) и легендарный "шмах" (особый вид юмора).

Вена

Wien

Wien vereint Architektur, Musik und Charme – eine Stadt, die alte und neue Avantgarde inspiriert.

Wien

Sehenswürdigkeiten in Wien

Wien ist imperial, Wien ist modern! Wer die Stadt besucht, entdeckt Kultur in vielen Facetten: Hier lebt die Geschichte, hier schätzt man Traditionen.

Sehenswürdigkeiten Wien

Erlebt Kulinarik in Wien

Wien ist eine Millionenstadt, nach der eine Küche – die „Wiener Küche“ – benannt ist. So ist es nicht überraschend, dass Wien kreative Haubenköch:innen anzieht.

Wiener Küche und Wiener Wein

Карты федеральных земель со скидками: получите массу впечатлений, а также сэкономьте деньги

Карты преимуществ федеральной земли

Советы по защите климата

Как защитить горный мир?

  • Забирайте и утилизируйте всё, что вы принесли с собой в горы (на природу) салфетки, упаковку, бутылки для питья и т.д.

  • Всегда следуйте по указанным туристическим тропам! Таким образом, животные и молодые леса остаются нетронутыми.

  • Будьте внимательны к дикой природе! Наблюдайте за коровами, овцами и дикими животными только на расстоянии.

  • Используйте хорошо развитую сеть региональных поездов и туристических автобусов.

  • Выбирайте хижины, которые разделяют принципы устойчивого развития и защиты окружающей среды.

  • Приучайте своих детей к природе! То, что знают малыши, они тоже оценят по достоинству.

  • Защищайте биоразнообразие: смотрители национальных парков покажут, как это делается.

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