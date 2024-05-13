Федеральные земли в Австрии
Между горными вершинами и сокровищами искусства, альпийской кухней и винодельческими регионами
Горы и озера, альпийская кухня и винодельческие регионы, традиционная и современная высокая культура, велнес и активные виды спорта. Девять федеральных земель Австрии предлагают множество возможностей отдыха как для семей с детьми, так и для одиночных путешественников, групп друзей и пар.
Земля премиального вина
В Бургенланде выращивают вино мирового класса: в районе озера Нойзидлер процветает сорт Цвайгельт, а на западе созревают плоды для красных и белых вин "DAC". Поэтому тяга к добротной трапезе и пристрастие к общению замыкаются вокруг вина.
В национальном парке Нойзидлер-Зее-Зеевинкель гармонично взаимодействуют человек и природа.
Айзенштадт
Родной город Гайдна Айзенштадт сочетает в себе придворную элегантность и современность. Он привлекает туристов достопримечательностями и мероприятиями.
Достопримечательности Бургенланда
Степной ландшафт Зеевинкеля, фестиваль вокруг озера, княжеский замок и всемирно известный композитор — Бургенланд может предложить много великолепного.
Земля с яркой изюминкой жизни
Самая южная федеральная земля известна своими кристально чистыми бирюзовыми озерами. А также своими людьми, которые считаются особенно веселыми и любящими природу.
Мягкий средиземноморский климат открывает палитру возможностей, которую дополняет голубая вода и сказочные горы: прогулка вокруг озера, пешком или на велосипеде, поход по альпийским пастбищам или просто бокал вина на террасе у озера.
Земля для ценителей
Ни одно путешествие по живописным регионам Нижней Австрии не обходится без кулинарной остановки в винной таверне или трактире. Важнейшее из условий: местное вино.
Благодаря его высокому качеству и культурной ценности, благородному виноградному соку даже посвящено пятое время года, которое проходит с августа по ноябрь в период так называемой винной осени.
Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен постоянно развивается как культурный город, в котором искусство и культура взаимодействуют с неповторимыми природными пространствами.
Sehenswürdigkeiten in Niederösterreich
Niederösterreich, reich an Stiften, Klöstern, Burgen und Schlössern, offenbart Geschichte und Kunstschätze von Flusstälern bis zu den Bergen.
Земля уютного общения
Оказывает ли влияние визуальное окружение на душу и разум? По мнению жителей Верхней Австрии, однозначно да. Здесь расположены одни из самых живописных регионов Австрии, где замирает сердце — от романтичного Зальцкаммергута до энергичного Мюльфиртеля.
Кстати, у таких тихих и уютных мест силы есть свое название: Гшмо-Платцль.
Linz
Spannende Architektur, Technologie und experimentelle Kunst verschmelzen in der Donaustadt Linz auf beeindruckende Weise miteinander.
Sehenswürdigkeiten in Oberösterreich
Oberösterreich mit der Hauptstadt Linz ist der Platz für Menschen, die eine Kombination aus futuristischen Technologien und besonderen Erlebnissen in der Natur suchen.
Земля со страстью к природе
Жители Зальцбургерланда любят природу и все виды спорта на свежем воздухе. Да и как может быть иначе при такой сосредоточенной красоте озер в альпийских предгорьях, бескрайних лугов, лесов и гор?
А в городе Моцарта вас ждут культурные и архитектурные сокровища.
Город Зальцбург
Город-крепость, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, представляет собой барочный синтез искусств с современным колоритом.
Sehenswürdigkeiten im SalzburgerLand
Das SalzburgerLand ist die schönste Region für alle Gäste mit Liebe zu Musik, Kunst und Natur. Die Stadt Salzburg als Gesamtkunstwerk ist das Tüpfelchen am i.
Земля с зеленым радушием
Эта федеральная земля является "Зеленым сердцем Австрии" — эту честь Штирия заслужила благодаря самой высокой доле лесов в стране. Благодаря мягкому климату эта провинция также является важным винодельческим регионом Австрии.
Любой отдыхающий здесь может рассчитывать на гостеприимство и радушие. Лучшее место, чтобы испытать их, — одна из многочисленных винных таверн провинции.
Graz
Durch die Straßen flanieren, offen für Entdeckungen sein, kleine Designgeschäfte aufspüren, ungewöhnliche Cafés besuchen und einen Skulpturenpark als Fotobühne nutzen.
Die schönsten Sehenswürdigkeiten in der Steiermark
Ihre Natur und Kunstschätze sowie die genussvolle Lebensart
Земля с альпийским отношением к жизни
Счастье живет в горах. Тирольцы убеждены в этом. Каждый, кто случайно назначает здесь встречу, чтобы выпить после работы, часто получает ответ: "С радостью! На каком горном пастбище?"
Этот небольшой анекдот показывает, какую роль в жизни тирольцев играют горы. Неудивительно, ведь Тироль расположен там, где возвышаются Альпы, а часть Гросглокнера, самой высокой горы Австрии, упирается в небо.
Innsbruck
Ein goldenes Dach, wehrhafte Bauten und Avantgarde in den Seilbahnstationen: Die Stadt am Inn überrascht, erstaunt und begeistert.
Sehenswürdigkeiten in Tirol
Tirol ist bekannt für seine herzlichen Gastgeber:innen. Das alpine Lebensfühl verspricht Leichtigkeit – und die ist in der herrlichen Bergwelt für jede:n spürbar.
Земля с творческой жилкой
Самая западная федеральная земля — это альпийский простор под открытым небом для традиционной и современной деревянной архитектуры, райский уголок с горными озерами, лесами и альпийскими пастбищами. Искусство и экологичность здесь как дома.
И всё остальное, за что берутся в Форарльберге, тоже делается "ghörig" ("правильно"): от поддержания культурного ландшафта до производства сыра.
Брегенц
В этом культурном городе на берегу Боденского озера проходит ежегодный Брегенцский фестиваль, а его архитектура поражает воображение.
Sehenswürdigkeiten in Vorarlberg
In Österreichs westlichstem Bundesland begeistert die Resonanz zwischen Kultur, Natur, Tradition und Moderne. Ein Lebensraum zum Wohlfühlen und Entdecken.
Город с любовью к культуре
Вена — самый зеленый город в мире, он отличается особенно высоким качеством жизни, Вена — это музыка, искусство и культура.
А еще Вена — это микс отношения к жизни, которая делает город таким привлекательным: доля спокойствия, много шарма, немного "ворчания" ( так называют в шутку карикатурное плохое настроение венцев) и легендарный "шмах" (особый вид юмора).
Wien
Wien vereint Architektur, Musik und Charme – eine Stadt, die alte und neue Avantgarde inspiriert.
Sehenswürdigkeiten in Wien
Wien ist imperial, Wien ist modern! Wer die Stadt besucht, entdeckt Kultur in vielen Facetten: Hier lebt die Geschichte, hier schätzt man Traditionen.
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Советы по защите климата
Забирайте и утилизируйте всё, что вы принесли с собой в горы (на природу) — салфетки, упаковку, бутылки для питья и т.д.
Всегда следуйте по указанным туристическим тропам! Таким образом, животные и молодые леса остаются нетронутыми.
Будьте внимательны к дикой природе! Наблюдайте за коровами, овцами и дикими животными только на расстоянии.
Используйте хорошо развитую сеть региональных поездов и туристических автобусов.
Выбирайте хижины, которые разделяют принципы устойчивого развития и защиты окружающей среды.
Приучайте своих детей к природе! То, что знают малыши, они тоже оценят по достоинству.
Защищайте биоразнообразие: смотрители национальных парков покажут, как это делается.
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