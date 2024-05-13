Ледники, озера, леса, термальные источники и даже виноградные лозы: Штирия – "зеленое сердце Австрии", она поражает палитрой разнообразия.

Разнообразие в "Зеленом сердце Австрии"

Штирия впечатляет своими разнообразными пейзажами. От гористого севера до городского центра со столицей земли Грац и до пологого юга с его виноградными склонами. Впечатляющий перепад высот в 5 838 метров находится между самой высокой и самой низкой точками Штирии. Между Дахштайном, самой высокой горой в Штирии, высотой 2995 метров, и целебным источником Vulkania в Рогнерском Бад-Блюмау на глубине 2843 метра.

Разнообразие: от ледника до вина

Это именно те разнообразные пейзажи, которые одинаково ценят как гости, так и местные жители, и которые они видят во всех их различных аспектах круглый год.

Горы, леса, озера и реки поражают своей красотой. Штирия предлагает отдыхающим красочный спектр возможностей для отдыха. Но одно объединяет все регионы Штирии — радушие людей и разнообразие в удовольствии: от ледников до вина.