Тироль
Летний отдых в горах

Zum Winterurlaub
Альпийское ощущение жизни обещает легкость – в величественном горном мире это может почувствовать каждый.

Тироль впечатляет своими величественными горами и вершинами, которые формируют ландшафт и в то же время предлагают бесчисленные возможности для активного отдыха. Только 13 процентов территории страны могут быть заселены– остальная часть принадлежит Альпам. Более 600 вершин поднимаются в небо на высоту более 3000 метров, создавая уникальный фон для туристов, велосипедистов и любителей природы.

Но не только горы характеризуют Тироль. Страна также предлагает отдых и незабываемые впечатления для всей семьи. Многовековые традиции и яркая культура формируют образ, сопровождаемый первоклассным обслуживанием и настоящим тирольским гостеприимством. Здесь природные впечатления и культурное наследие идут рука об руку, создавая неповторимую атмосферу, которая раскрывает свое очарование.

Краткая информация о Тироле
Столица: Инсбрук
Площадь: 12.648 км²
Население:ок. 776.000 (на 2024 год)
Доля лесов: 41,2 %
Гора Гросглокнер:3.798 м
Горнолыжные курорты: 154
Ледники:5
Термальные источники:6

События в Тироле

В календаре мероприятий представлены традиционные и современные достопримечательности

Тироль со всех ракурсов

Самые интересные места

Хрустальные миры Сваровски: мир впечатлений

Highline 179: самый длинный в мире подвесной пешеходный мост

Термальный отель Aqua Dome: расслабление в панорамном небе

Ахензее: погружение в самое большое озеро для купания Тироля

Зона 47: приключения в крупнейшем тематическом парке Австрии

007 элементов: мир приключений Джеймса Бонда в Зельдене

Ледяной дворец природы: проблески вечного льда

Активности в Тироле

Туры

Экскурсии на горных велосипедах с гидом в Тироле

Посещение национального парка с гидом

В спокойном режиме нетронутой природы

Национальный парк Высокий Тауэрн

Напряженная повседневная жизнь быстро забывается в высокогорьях национального парка Высокий Тауэрн. Впечатления от мощных вершин-трехтысячников, впечатляющих водопадов и ледников снимают душевное, а часто и физическое напряжение.

В Центре национального парка Матрей представлена современная интерактивная выставка альпийских достопримечательностей. Отсюда гости национального парка также могут забронировать экскурсию по дикой природе. Вы можете увидеть „большую пятерку" альпийской фауны в дикой природе: беркута, горного козла, серну, стервятника и сурка. И, возможно, ещё несколько из 15 000 видов животных. А любители ботанического разнообразия исследуют кедровые деревья, эдельвейсы, горечавки и многие другие из 3500 видов растений региона.

Экскурсионные направления в Тироле

Альпийский зоопарк Инсбрука: знакомство с животными Альп

Летние санные трассы: незабываемое семейное развлечение

Хрустальные миры Сваровски: мир впечатлений

Регионы

За пределами: секретный совет

Среди тирольцев есть один секретный совет: в окружении впечатляющей панорамы есть все, что нужно любителям отдыха и жаждущим приключений сердцам.

За пределами

Инсбрук: всевмещающий

Регион состоит из города Инсбрук и 40 населенных пунктов в его окрестностях. Здесь есть всё, от городских удобств до сельской идиллии.

Инсбрук

Восточный Тироль: высокий и даже выше

Эксклав Тироля простирается между горами Высокий Тауэрн и Доломитовые Альпы Линца. Здесь в небо взмывают 266 вершин-трехтысячников.

Восточный Тироль

Тирольский Оберланд: первозданный

Прекрасные старинные деревни, такие как Шписс, самый высокогорный муниципалитет Австрии, ждут вашего визита – Кламмен, красивые высокие долины и сосновые леса.

Тирольский Оберланд

Тирольские низменности: исторически впечатляющие

Унтерланд объединяет районы Китцбюэль, Куфштайн и Швац и, таким образом, большую часть Нижней Внутренней долины. Пейзаж — просто мечта.

Тирольские низменности

Города

Инсбрук

Столица Альп: оживленный город, но такой маленький, что за 10 минут вы окажетесь в высоких горах.

Innsbruck

Ишгль

Большая деревня, из которой можно отправиться на природу. Пешие прогулки, езда на велосипеде или просто наслаждение пейзажем – уникальные горные ландшафты.

Ишгль

Зеефельд

Всего за один шаг вы окажетесь в окружении природы: вас ждут спортивные приключения, расслабляющие прогулки или просто любимое место для отдыха.

Зеефельд

Серфаус

Серфаус, наряду с курортами Фисс и Ладис на солнечной террасе, представляет собой идеальное место для отдыха как зимой, так и летом.

Серфаус

Зельден

Бывшая шахтерская деревня радует отдыхающих: горы, волшебные леса и свежий воздух.

Зельден

Швац

Рядом с приходской церковью в этом месте находится самая большая готическая крытая церковь в Тироле. Швац приобрел известность своим месторождениям серебра и меди.

Швац

Город Халль-ин-Тироль

Внушительные здания окружают 700-летний замок в центре. Этот маленький городок, оформленный в средневековом стиле, хорошо сохранился.

Халль-ин-Тироль

Имст

Центр в стиле барокко в долине Инн, с домами и монастырями, расположен на окраине Лехтальских Альп. Сюда приезжают ради оживленной культурной жизни.

Имст

Самые красивые достопримечательности Тироля: откройте для себя природу и сокровища искусства.

Достопримечательности Тироля

Главные события

Краткий обзор событий в Тироле

Все лучшие мероприятия в Тироле — от культурных до спортивных и кулинарных.

События в Тироле

Фестиваль возвращения скота

Осенью животные возвращаются с пастбищ в долину — это отмечается красочными праздниками, которые можно наблюдать на альпийских пастбищах.

Фестиваль возвращения скота

Тирольский фестиваль Эрль

Известный музыкальный фестиваль известен исполнением опер, оркестровых произведений и камерной музыки.

Тирольский фестиваль Эрль

Опыт кулинарии в Тироле

Erlebt Kulinarik in Tirol

Уникальные гостиницы

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Горный курорт Градонна

Защита климата: информация

Охрана памятников — синоним устойчивого развития

Сохранение исторических зданий является выдающейся инициативой в Австрии по защите климата. Почему?

  • Сохранение исторического наследия может помочь сэкономить ресурсы. Существующие здания сохраняются, поэтому нет необходимости реализовывать новые строительные проекты на зеленых насаждениях.

  • Охрана исторического наследия играет важную социально-культурную роль, способствуя сохранению исторических зданий. Это может укрепить региональную идентичность и обогатить культурное предложение.

  • Многие исторические здания изначально были построены из натуральных материалов, часто добываемых в регионе. Реставрационные работы пытаются использовать эти материалы, чтобы сохранить оригинальный вид зданий.

  • Популяция видов животных и растений и их среда обитания могут быть защищены. Сохранение исторических памятников это правильный путь на экологическом уровне.

FAQs

Летом Тироль предлагает особое сочетание культуры, истории и природы. Маленькие города особенно впечатляют своими очаровательными старыми городами, традиционными фестивалями и непосредственной близостью к горам. Вот несколько известных городов:

Инсбрук: столица Тироля сочетает в себе исторические достопримечательности, такие как Золотой Дахль, с захватывающими дух горными пейзажами. Летом можно заняться пешим туризмом, покататься на горных велосипедах и отправиться в поход по горам.

Куфштайн: маленький городок впечатляет своей крепостью и расположением на реке Инн. Близость к Кайзергебирге создает идеальные условия для любителей природы.

Раттенберг: самый маленький город Австрии известен своим искусством выдувания стекла и романтическими улочками. Идеальная отправная точка для экскурсий в долину Альпбах.

Халль-ин-Тироль: средневековый город с одним из самых красивых старых городов Австрии. В непосредственной близости от гор Карвендель есть множество возможностей для активного отдыха.

Самые красивые озера для купания в Тироле – вот некоторые из самых красивых:

Ахензее: самое большое озеро в Тироле расположено между горами Карвендель и Рофан. Кристально чистая вода и множество видов спорта, таких как парусный спорт и серфинг, делают его настоящим раем для любителей активного отдыха.

Шварцзее: расположенное недалеко от Китцбюэля, впечатляет своим идиллическим расположением и теплой болотистой водой, которая особенно полезна для здоровья. Идеальное место для отдыха и купания.

Озеро Планзее: расположено недалеко от Ройтте, является одним из самых чистых озер Тироля. С его бирюзово-голубыми водами и окружающими горами, оно идеально подходит не только для купания, но и для пеших прогулок рядом и дайвинга.

Райтерзее: маленькое, но прекрасное семейное озеро для купания с идиллической атмосферой. Особенно хорошо подходит для спокойного купального дня в горах.

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