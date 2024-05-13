Альпийское ощущение жизни обещает легкость – в величественном горном мире это может почувствовать каждый.

Тироль впечатляет своими величественными горами и вершинами, которые формируют ландшафт и в то же время предлагают бесчисленные возможности для активного отдыха. Только 13 процентов территории страны могут быть заселены– остальная часть принадлежит Альпам. Более 600 вершин поднимаются в небо на высоту более 3000 метров, создавая уникальный фон для туристов, велосипедистов и любителей природы.

Но не только горы характеризуют Тироль. Страна также предлагает отдых и незабываемые впечатления для всей семьи. Многовековые традиции и яркая культура формируют образ, сопровождаемый первоклассным обслуживанием и настоящим тирольским гостеприимством. Здесь природные впечатления и культурное наследие идут рука об руку, создавая неповторимую атмосферу, которая раскрывает свое очарование.