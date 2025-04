Dunaj je milijonsko mesto, po katerem se imenuje kulinarika – »dunajska kulinarika«. Zato ni presenetljivo, da mesto privablja nagrajene kreativne kuharske mojstre.

Impozantno na mizi

Če iščete arome in okuse dunajske kuhinje, jih boste našli v dunajskih bistrojih, gostilnah, restavracijah in kavarnah. Obdan z vinogradi (s pogledom na Donavo) se "Heurige"ob kozarcu vina izkaže za vrhunec. Dunaj je edina metropola na svetu s pomembno pridelavo vina znotraj mestnih meja.

Ko smo že pri umetnosti: Dunaj je talilni lonec različnih kultur in kuharske mojstre navdihuje, da ustvarijo impresivna umetniška dela in jih postrežejo v vsakem kotičku mesta, ne glede na to, kako skrit je. Brezčasna in sodobna kultura prehranjevanja na Dunaju seveda zavzemata svoje mesto – ali na lesenih klopeh, kavarniških foteljih oziroma dizajnerskih stolih.

Umetniki v kuhinji so pozorni na sestavine, ki prihajajo iz regije. Kmetje na dunajske tržnice in v restavracije prinašajo sveže sadje, zelenjavo, ribe in meso iz rodovitne podonavske regije. Dragocena živila so še posebej iskana pri nagrajenih kuharjih in so cenjena kot zlato.