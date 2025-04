Zgodovina Avstrije

Začetki

Že v paleolitiku, pred več kot 10.000 leti, so se po rodovitnih dolinah Donave in Alp selili prvi ljudje. Toda šele Kelti, ki so prišli okoli leta 400 pr. n. št. iz Zahodne Evrope v Vzhodne Alpe, so pustili trajen pečat v regiji. Središče njihove kulture je bil Hallstatt – kraj, ki je bil zaradi izkopavanja soli tako pomemben, da so po njem poimenovali celotno obdobje: halštatsko obdobje od 750 do 450 pr. n. št. V 2. stoletju pr. n. št. je bila tu ustanovljena keltska država Noriško kraljestvo, katere bogastvo je temeljilo na predelavi železa.

Novo poglavje se je začelo s prihodom Rimljanov okoli leta 200 pr. n. št. V dveh stoletjih so svojo oblast razširili na celotno območje. Svoje kulturno in vojaško središče so ustanovili v Carnuntumu, glavnem mestu province Panonije v današnji Spodnji Avstriji. Od tu so varovali donavsko mejo rimskega imperija. Ostanke tega pomembnega naselja lahko danes občudujemo v arheološkem parku z muzejem in amfiteatrom.