Spodnja Avstrija ima bogato zgodovino in strateško pomembno lego, kar je skozi stoletja privedlo do gradnje številnih gradov in dvorcev. Ti so nekoč služili kot vojaške obrambne utrdbe in tudi kot prebivališča, upravna središča in reprezentativni kraji oz. prostori. Mnogi gradovi in dvorci so postali simboli kulturne dediščine in identitete Spodnje Avstrije.