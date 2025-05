Dunajska državna opera združuje tradicijo in inovativnost – z edinstvenimi predstavami, veličastno arhitekturo in legendarnim Dunajskim opernim plesom.

Dunajska državna opera, znana tudi kot hiša dogodkov »Das Erste Haus am Ring«, je več kot le operna hiša – je srce dunajske kulturne identitete. Zaradi svoje impresivne neorenesančne arhitekture in svetovno znanih predstav je pravi magnet za ljubitelje umetnosti in kulture.

Zgodovina Državne opere je tesno povezana s cesarsko preteklostjo Dunaja. Prva operna stavba na območju palače Hofburg je bila zgrajena že leta 1629 in so jo Habsburžani uporabljali kot dvorno opero. Cesar Jožef II., velik mecen in Mozartov oboževalec, je imel pomemben vpliv na operno kulturo. S slovesnim odprtjem sedanje stavbe leta 1869 – Mozartov Don Giovanni je bil izveden pred cesarjem Francem Jožefom in cesarico Elizabeto – je končno postala mejnik Dunaja. Opera je ostala »cesarsko dvorno gledališče« do leta 1918, preden je s koncem monarhije začela novo poglavje v svoji zgodovini.

Državna opera je pod vodstvom Gustava Mahlerja doživela umetniški vrhunec. Mahler je s svojimi vizionarskimi produkcijami revolucioniral glasbeno sceno in postavil nove standarde v glasbeni interpretaciji. Dela, kot je Wagnerjev Nibelunški prstan, so tukaj našla občinstvo, ki je cenilo inovativno moč hiše. Drugo zlato obdobje Dunajske opere je bilo med leti 1919 in 1924, ko je bil Richard Strauss na čelu hiše skupaj s Franzom Schalkom.

Vendar je Državna opera doživela tudi temne čase. V nacističnem obdobju so umetnike preganjali, predstave so bile prepovedane, od septembra 1944 pa je bilo gledališče, tako kot vsa gledališča v nemškem rajhu, zaprto. Bombardiranja marca 1945 so uničila velik del stavbe, vključno z odrsko hišo in dragocenimi rekviziti s 150.000 kostumi. Obnova in ponovno odprtje z Beethovnovim Fideliom 5. novembra 1955 sta simbolizirali začetek nove dobe.

Dunajska državna opera: kjer se zgodovina in kultura prepletata

Danes Dunajska državna opera navdušuje občinstvo z enim najobsežnejših repertoarjev na svetu in več kot 200 predstavami letno. Hkrati je to kraj, ki ponuja sodobno interpretacijo tradicije – na primer z dogodki, kot je opera v živo na trgu, kjer je kultura brezplačna in dostopna vsem. Glamurozni operni ples dopolni sliko in pokaže, kako ta institucija združuje tradicijo in sodobnost.

Dunajska državna opera ni le prostor za glasbo in umetnost, temveč tudi simbol veselja do življenja, šarma in svetovljanstva – kraj, kjer je imperialna preteklost Dunaja še vedno živa in hkrati ponuja navdihujoč vpogled v prihodnost.