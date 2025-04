Počitnice brez avtomobila – in mobilni na kraju samem

Celovec ponuja številne okolju prijazne rešitve za mobilnost: za kratke razdalje v mestu so na voljo kolesa, ki si jih je mogoče na enostaven način najeti prek aplikacije na desetih postajah Nextbike. Če želite raziskati okolico, lahko uporabite e-kolesa ali kolesa. Kolesa so na voljo na različnih postajah okoli Vrbskega jezera in jih je mogoče fleksibilno vrniti.



Za daljše razdalje ponuja kartica Wörthersee Plus Card trajnostno rešitev: z njo lahko gostje brezplačno uporabljajo hitro primestno železnico (S-Bahn) in avtobuse v regiji, kar je idealno za raziskovanje slikovite okolice, Vrbskega jezera ali bližnjih gora. Tisti, ki prihajajo brez lastnega prevoza, lahko koristijo tudi tako imenovani Shuttle-Services, ki goste odpelje neposredno v njihovo nastanitev.