Celovec ob Vrbskem jezeru

Želite uživati v kulturi z vsemi čuti, osvajati gore in skočiti v turkizno jezero? Potem se odpravite v Celovec!

Celovec ob turkizno zelenem Vrbskem jezeru pogosto imenujejo renesančni dragulj. Italijanski gradbeniki so 800 let staro mesto zaznamovali z odlično obnovljenimi palačami, notranjimi dvorišči in trgi. To dokazuje tudi trg Neuer Platz, ki je bil leta 2008 preoblikovan po načrtih arhitekta Borisa Podrecce in v središču katerega kraljuje vodnjak Lindwurmbrunnen s heraldično živaljo, simbolom mesta. Sprehajalci tukaj najdete sodobno zasnovano izhodišče za raziskovanje starega mesta. Urejene so tudi fasade v središču mesta: Celovec je bil kar trikrat nagrajen s prestižnim priznanjem, diplomo Europa Nostra za zgledno ohranjanje starega mestnega jedra.