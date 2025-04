Tradicionalne podeželske gostilne, taverne in restavracije

Spodnja Avstrija ima močno kulinarično srce – sodobno do eksperimentalno, a vedno z ohranjeno pristnostjo: Gostinska ponudba z odlikovanimi restavracijami v Spodnji Avstriji je vredna ogleda in predvsem okušanja – od Waldviertla do Weinviertla, od Wachaua do Dunajskega gozda (Wienerwald). Najboljše lokalne sestavine so, skupaj z ustvarjalnimi kuharskimi mojstri, pogosto tiste, zaradi katerih so jedi tako posebne.



Spodnjeavstrijska gostilna je kulturna dobrina. Tukaj se združi vse: gostoljubnost, značilni gostitelji in odlične regionalne jedi – od hrustljave svinjske pečenke, špargljev iz Marchfelda do mareličnih cmokov iz Wachaua.