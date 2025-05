Schubertov romantični glas lahko doživimo še danes – na Dunaju, na poletnih počitnicah, v krajih, polnih zgodovine. In dela, ki združujejo globoka čustva in lepoto.

Franz Schubert je bil pravi Dunajčan – mestni fant, svobodnega duha, genij. Rojen 31. januarja 1797 v Himmelpfortgrundu, predmestju Dunaja, je skoraj vse svoje življenje preživel na Dunaju. Tu je oblikoval nov glasbeni jezik: tisti, ki ni le izražal čustev, ampak jih je naredil slišne.

Kot najstnik je napisal svoja prva dela. Napisal je več kot 600 pesmi, sedem dokončanih simfonij, komorno glasbo, klavirska dela, zborovsko glasbo in opere. Pogosto je delal v neugodnih razmerah: brez stalne zaposlitve, z malo denarja in v slabem zdravstvenem stanju. In vendar je bila glasba njegova gonilna sila v življenju, nekoč je dejal: »Rodil sem se samo za skladanje.«

Schubert je pozorno poslušal in v vsakdanjih stvareh našel poezijo. V pesmih, kot so „Postrv“, "Vilinski kralj" ali v mračnem ciklu Zimsko popotovanje", je dal glas najglobljemu bitju – vztrajno, jasno, brezčasno. Njegova slavna „Nedokončana" simfonija je bila, tako kot mnoga njegova dela, odkrita šele po njegovi smrti. In to je pomembno: Schubert je bil pred svojim časom.

Medtem ko so drugi skladatelji stremeli po dvornih karierah, je Franz Schubert gojil tesna prijateljstva. V dnevnih sobah, salonih in gostilnah so se pojavila intimna glasbena srečanja – kasneje znana kot "Schubertiade". Dunaj je bil od nekdaj njegovo ustvarjalno središče. Tu je pisal, se smejal in trpel.

Šele po njegovi smrti, novembra 1828 – star je bil le 31 let – je Schubert postal mednarodno priznan. Skladatelji, kot so Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy ali Franz Liszt, so odkrili in razširili njegovo glasbo. Danes velja za enega najpomembnejših skladateljev zgodnjega romantizma in je pomembno vplival na razvoj klasične glasbe.

Njegov vpliv zdaj sega daleč preko meja Dunaja. In vendar je srce njegove glasbe prav tam – v odnosu do življenja med melanholijo, lahkotnostjo in tiho veličino.