Na 350 rečnih kilometrih je Donava v Avstriji oblikovala eno najlepših kulturnih krajin v Evropi.

Med Passauom in Bratislavo teče Donava skozi Zgornjo Avstrijo, Spodnjo Avstrijo in Dunaj. Rečna zanka t. i. Schlögener Schlinge je najslavnejši ovinek Donave in prava mojstrovina evolucije – skupno delo vetra, vode in nekaj milijonov let časa.

Že Rimljani so Donavo uporabljali kot vodno pot; že takrat so po njej v deželo prihajali blago in svetovni nazori. Dejstvo, da je reka ustvarila blago mikroklimo z rodovitnimi tlemi, je ljudi že zgodaj privabilo na njene bregove. Zgradili so gradove, dvorce in palače, samostane, ustanavljali naselja in načrtovali mesta. Ustvarili so kulturno krajino, ki je edinstvena.