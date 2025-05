Interaktivno doživetje narave in arhitekture ter plezanje Predarlska

Doživetje inatura Dornbirn navdušuje z interaktivnimi razstavami in živimi živalmi. Pot nas vodi skozi tipične predarlske habitate gora, gozdov in vode. Na koncu presežete meje možnega in se poglobite vase v pravem pomenu besede. Inatura – dostop do lastnega telesa.Sodobna umetnost in vznemirljiva arhitektura vas pričakujeta v hiši kulture Kunsthaus Bregenz. Tukaj sta intuitivno odkrivanje in samostojno eksperimentiranje glavni prioriteti za otroke, mlade in družine.