Počitnice z otroki v Avstriji

Pustolovščine v naravi, pustolovski parki in otrokom prijazna vodenja po muzejih naredijo družinske počitnice v Avstriji nepozabne in raznolike.

Avstrija ponuja vse, kar naredi popolne družinske počitnice: Osupljivo naravo, razburljive aktivnosti in pristno gostoljubje. Ne glede na to, ali poleti ali pozimi, vas gore in jezera vabijo k raziskovanju. Pohodništvo, kolesarjenje ali smučanje – tukaj vsak dan postane dogodivščina za velike in male. Še posebej očarljiva je avstrijska domačnost, ki se odraža v planinskih kočah, tradicionalnih jedeh in v sproščenem avstrijskem t. i. Lebensgefühlu. Medtem ko se otroci igrajo, starši uživajo v regionalnih dobrotah in pogledu na osupljivo alpsko kuliso. Počitnice, ki povezujejo!

Sprostitev in kultura za vso družino

Poleg različnih zunanjih aktivnosti ponuja Avstrija tudi številne možnosti za sprostitev in kulturna doživetja. Po aktivnem dnevu v naravi vabijo wellness hoteli s savnami in termalnimi bazeni k sprostitvi in oddihu – idealno za polnjenje baterij. Za ljubitelje kulture je v mnogih regijah mogoče odkrivati zgodovinska mesta in znamenitosti, od mogočnih gradov do očarljivih vasi. Zaradi kombinacije narave, tradicije in sodobnega življenjskega sloga je Avstrija vsestranska potovalna destinacija za družine, ki želijo skupaj doživeti posebne trenutke.