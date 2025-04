Trajnostne zimske počitnice

Zima in smučarske počitnice v avstrijskih Alpah so legendarne. Da bi tako ostalo, se marsikaj spreminja. Smučarska regija „Klimaberg“ Katschberg se nahaja v osrčju „Unescovega biosfernega parka Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge“, ki je odlikovan z avstrijskim okoljskim znakom (nem. Österreichischen Umweltzeichen) in nemško nagrado „Green Tourism Award“. Na smučarskem območju Zell am See poganjajo žičnice izključno z elektriko iz obnovljivih virov energije. Na smučarskem območju Kaprun varuje ledenik t. i. snowfarming (sl. kmetovanje s snegom). Sneg prihranijo za naslednjo zimo, s čimer se pokrije ledena površina na ledeniškem jeziku. Smučarska regija Schladming-Dachstein stavi na podnebju prijazen prihod z vlakom, pa tudi na smučarske avtobuse in električne polnilne postaje. V smučarski regiji Wilder Kaiser nagradijo vsakega gosta, ki prispe z vlakom, z brezplačnim prevozom do nastanitve, brezplačno mobilnostjo na kraju samem in z 10-odstotnim popustom na izposojo smuči. Oglejte si vse prednosti na enem mestu. Na smučarskih območjih Silvretta Montafon, Golm in Brandnertal lahko gostje preko spleta rezervirajo t. i. Green Ticket. Karta vključuje dnevno smučarsko vozovnico, vozovnico za prihod in odhod z avtobusom ali vlakom, 10-odstotni popust na izposojo smučarske opreme in enkratno brezplačno voskanje smuči.