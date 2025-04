Folklora proti temi

S prvimi snežinkami se Štajerska umiri. Življenje zdaj večinoma poteka v prijetni sobi. Vendar pa se zmaga teme nad svetlobo ne bo zgodila brezdelno. Duhove »temnega letnega časa« so vedno preganjali z običaji in tradicijo. Predvsem s spakami Perchten, ki naj bi prestrašile temne postave zime. Te izrezljane grde podobe lahko občudujete na tako imenovanih karnvalih "Krampus- in Perchtenlauf".

Božični sejmi so tišji in bolj mirni. Skodelica vročega kuhanega vina vam ogreje dlani, v ozadju pa se slišijo zvoki trobil s stolpov in zbori – vrvežu okoli pisanih stojnic bi lahko prisostvovali v nedogled.