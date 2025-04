Ledeniki, jezera, gozdovi, zdravilišča in celo trte: Štajerska – „zeleno srce Avstrije“ – preseneča s pestro paleto barv.

Raznolikost v „Zelenem srcu Avstrije“

Štajerska navdušuje s svojimi raznolikimi pokrajinami. Od goratega severa do urbanega središča, deželne prestolnice Gradec in do rahlo valovitega juga z vinogradi. Med najvišjo in najnižjo točko Štajerske je impresivna višinska razlika 5.838 metrov. Med Dachsteinom, najvišjo goro na Štajerskem z 2.995 metri nadmorske višine, in zdravilnim izvirom Vulkania® v termah Rogner Bad Blumau na globini 2.843 metrov.

Razvajanje od ledenika do vina

Prav ta raznolikost pokrajine je tisto, kar cenijo tako obiskovalci kot domačini – in kar lahko skozi vse leto doživijo v najrazličnejših oblikah.

Gore, gozdovi, jezera in reke vas vabijo k aktivnostim in občudovanju narave. Štajerska počitnikarjem ponuja pestro paleto prostočasnih dejavnosti. Toda ena stvar združuje vse štajerske regije – toplina ljudi in uživanje: od ledenika Dachstein do vina.