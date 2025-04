Alpski način življenja ne obljublja le lahkotnosti – v čudovitem gorskem svetu jo lahko vsakdo tudi občuti.

Tirolska navdušuje s svojim mogočnim gorskim svetom, ki zaznamuje pokrajino in hkrati ponuja nešteto možnosti za dejavnosti na prostem. Le 13 odstotkov površine je lahko poseljene – ostalo pripada Alpam. Več kot 600 vrhov se dviga več kot 3.000 metrov v nebo in ustvarja edinstveno kuliso za pohodnike, kolesarje in ljubitelje narave.

Vendar pa Tirolska ni posebna le zaradi gora. Regija ponuja tudi užitke, sprostitev in nepozabna doživetja za vso družino. Za to pokrajino so značilne stoletne tradicije in živahna kultura, ki jih spremljajo vrhunske storitve in pristna tirolska gostoljubnost. Tu gredo doživetja narave in kulturna dediščina z roko v roki in ustvarjajo edinstveno vzdušje, ki razkriva svoj čar.