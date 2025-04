Tirolska je naravno prizorišče zabavnih športov. Športi smučanje, deskanje na snegu in tek na smučeh so trendovski in zaradi njih je zimski oddih pravo doživetje.

Čudovito lep alpski svet Tirolske je "češnja na torti" za vse, ki si želijo uživati v zimskih športih. Si želite hitrost in dogodivščine? Potem se odpravite v snežne parke ali na smučišča. Želite z zmajem po snegu s polno močjo vetra drseti po pobočju ali brzeti vzdolž jezera? Želite švigati po strminah na napihljivi pnevmatiki? Sliši se zabavno, in tudi je. Združena izkušnja v naravi in na snegu je vedno v središču pozornosti. In potem, ali sredi vsega, se lahko odpravite do prijetne koče, kjer boste uživali in se okrepčali za naslednji spust.