Rekreationscykling i Österrike
Lugna turer genom byar, historiska landmärken och storslagen natur

Naturen, städerna, mysiga boenden och historiska sevärdheter hittar du längs cykelrutterna.

Upplev frihet, livsglädje och nyfikenhet på två hjul, cykling i Österrike ger dig chansen att upptäcka landets livsstil med alla sinnen. I lugn takt passerar du genom pittoreska byar och förbi historiska landmärken – från kyrkor till storslagna slott. Samtidigt bjuder naturen på en spektakulär inramning, med cykelvägar längs floder, runt kristallklara sjöar och omgivna av alpernas mäktiga toppar. De väl underhållna och tydligt skyltade cykelvägarna ger dig friheten att anpassa din rutt och utmaningsnivå – perfekt för både nybörjare och erfarna cyklister.

Under cykelturen blir du snabbt en del av den livsglädje som präglar Österrike. Pauser för att njuta av lokala delikatesser, en svalkande dryck och vyer över vinodlingar förstärker känslan av att här vet man verkligen hur man tar vara på livets goda stunder.

Tips på hur du kan skydda naturen

Hur skyddar jag naturen och klimatet?

Genom att redan ha valt att transportera dig på cykel har du gjort något gott för miljön och klimatet. Här får du fem tips på hur du kan göra ännu mer för miljön och klimatet på din cykeltur:

  • Respektera naturen. Stanna på markerade stigar/leder och ta med dig ditt skräp.

  • Beundra djuren på avstånd. Det är viktigt att inte mata fiskar och vattenfåglar. Överbliven mat kan skada djuren.

  • Använd endast de tillåtna badstränderna. På så sätt förblir häckande djur på stranden ostörda.

  • Drick vatten på ett hållbart sätt.Ta med dig en flaska som du kan fylla på med vatten under din resa. Österrike har utmärkt kranvatten. 

  • Sprid kunskapen vidare till de yngre generationerna. Det som barnen vet kommer de också att uppskatta.

Vanliga frågor

Många österrikiska städer har ett mycket väl utbyggt och skyltat cykelnät. På vissa leder i Österrike är hastighetsbegränsningar angivna. Var därför uppmärksam på de lokala föreskrifterna och skyltningar på leden. Anpassa i allmänhet din hastighet till din förmåga, sikten och terrängen för att kunna njuta av din cykelsemester i Österrike.

I Österrike är 0,8 promille tillåtet i blodet när du cyklar. Din och andras säkerhet kommer i första hand!

Du får ta med dig din hund på cykeln i Österrike. Du bör dock använda en lämplig hundvagn eller en lämplig transportkorg för att garantera hundens säkerhet. Låt inte din hund vara kopplad under turen!

Barn under 12 år måste ha på sig cykelhjälm. Efter 12 års ålder finns det ingen lag på att hjälm måste användas. Av säkerhetsskäl är det dock rekommenderat att använda hjälm. Du kan låna en hjälm i cykeluthyrningscentralerna.

Du får parkera din cykel på alla allmänna platser. Se till att cykeln inte blockerar övrig trafik och att den inte kan välta. I många städer och byar hittar du särskilda cykelparkeringar - ofta med laddningsstationer som kan användas om du har en elcykel.

Ja, i Österrike är det i allmänhet tillåtet att cykla sida vid sida så länge cykelvägen och de aktuella förhållandena tillåter det.

Din och andras säkerhet kommer i första hand, därför måste din cykel följa de österrikiska bestämmelserna. Detta innebär:

  • Båda bromsarna på din cykel måste fungera.

  • Du behöver ett fungerande ljus framtill och ett rött bakljus om du kör på natten.

  • Din cykel måste vara utrustad med gula reflexer på däcken.

  • Cykeln behöver en ringklocka.

Om du hyr en cykel i Österrike kan du vara säker på att den är väl underhållen och uppfyller specifikationerna.

