Rekreationscykling i Österrike

Naturen, städerna, mysiga boenden och historiska sevärdheter hittar du längs cykelrutterna.

Upplev frihet, livsglädje och nyfikenhet på två hjul, cykling i Österrike ger dig chansen att upptäcka landets livsstil med alla sinnen. I lugn takt passerar du genom pittoreska byar och förbi historiska landmärken – från kyrkor till storslagna slott. Samtidigt bjuder naturen på en spektakulär inramning, med cykelvägar längs floder, runt kristallklara sjöar och omgivna av alpernas mäktiga toppar. De väl underhållna och tydligt skyltade cykelvägarna ger dig friheten att anpassa din rutt och utmaningsnivå – perfekt för både nybörjare och erfarna cyklister.

Under cykelturen blir du snabbt en del av den livsglädje som präglar Österrike. Pauser för att njuta av lokala delikatesser, en svalkande dryck och vyer över vinodlingar förstärker känslan av att här vet man verkligen hur man tar vara på livets goda stunder.