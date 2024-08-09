Rekreationscykling i Österrike
Lugna turer genom byar, historiska landmärken och storslagen natur
Upplev frihet, livsglädje och nyfikenhet på två hjul, cykling i Österrike ger dig chansen att upptäcka landets livsstil med alla sinnen. I lugn takt passerar du genom pittoreska byar och förbi historiska landmärken – från kyrkor till storslagna slott. Samtidigt bjuder naturen på en spektakulär inramning, med cykelvägar längs floder, runt kristallklara sjöar och omgivna av alpernas mäktiga toppar. De väl underhållna och tydligt skyltade cykelvägarna ger dig friheten att anpassa din rutt och utmaningsnivå – perfekt för både nybörjare och erfarna cyklister.
Under cykelturen blir du snabbt en del av den livsglädje som präglar Österrike. Pauser för att njuta av lokala delikatesser, en svalkande dryck och vyer över vinodlingar förstärker känslan av att här vet man verkligen hur man tar vara på livets goda stunder.
Cykelturism i förbundsländerna
Hur skyddar jag naturen och klimatet?
Genom att redan ha valt att transportera dig på cykel har du gjort något gott för miljön och klimatet. Här får du fem tips på hur du kan göra ännu mer för miljön och klimatet på din cykeltur:
Respektera naturen. Stanna på markerade stigar/leder och ta med dig ditt skräp.
Beundra djuren på avstånd. Det är viktigt att inte mata fiskar och vattenfåglar. Överbliven mat kan skada djuren.
Använd endast de tillåtna badstränderna. På så sätt förblir häckande djur på stranden ostörda.
Drick vatten på ett hållbart sätt.Ta med dig en flaska som du kan fylla på med vatten under din resa. Österrike har utmärkt kranvatten.
Sprid kunskapen vidare till de yngre generationerna. Det som barnen vet kommer de också att uppskatta.