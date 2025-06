Skridskoåkning i Österrike

I den pittoreska bergsklättrarbyn Lunz am See, som ligger i sydvästra Niederösterreich, hittar du regionens största naturliga isbana. För att isen ska bli tillräckligt tjock krävs flera dagar med temperaturer under fryspunkten. När förhållandena är de rätta erbjuds hela 68 hektar naturis för både stora och små att åka på. Om du inte har egna skridskor går det bra att hyra utrustning från ett närliggande värdshus. En väderblogg ger aktuell information om isens kvalitet och väderförhållandena.