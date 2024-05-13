Österrikes vackraste slottsträdgårdar
I Österrike har samspelet mellan natur och arkitektur alltid haft en särskild betydelse. Kärleken till att forma, vårda och njuta av naturens skönhet går långt tillbaka i historien. Idag bjuder landets storslagna slottsparker in till att promenera, utforska och njuta av ögonblickets stillhet.
De österrikiska slotten, som gnistrande juveler utspridda över landet, erbjuder en fängslande resa genom historien. Men det är inte bara de imponerande byggnaderna som lockar besökare – de storslagna trädgårdarna, parkerna och lustgårdarna är mästerverk inom trädgårdsarkitektur och skönhet i sig själva.
Harmoni mellan arkitektur och natur
Slottsparkerna i Österrike bjuder på en imponerande variation – från prydliga blomsterrabatter och alpina trädgårdar till romantiska landskap, historiska inslag och eleganta vattenspel. Många av dessa grönskande oaser har en historia som sträcker sig över flera århundraden och erbjuder idealiska platser för avkopplande promenader, särskilt under sommarmånaderna.
Samspelet mellan natur och arkitektur har alltid haft en särskild betydelse i Österrike. Landets djupa respekt för att skapa, bevara och beundra naturens skönhet är en viktig del av dess kulturarv. I dag erbjuder slottsparkerna en fridfull oas – en möjlighet att finna balans i en unik och inspirerande miljö.
Österrikes slottsträdgårdar ur alla perspektiv
Kärlekens trädgårdar
Trädgårdarna vid Schloss Ambras
Ärkehertig Ferdinand II lät bygga slottet som en tillflyktsort för sin hemliga hustru, Philippine Welser. Slottet omges av många legender om den mystiska slottsfrun.
Slottsträdgårdar och biologisk mångfald
Herbersteins slottsträdgårdar
Här finns mycket att utforska: en djurpark med arter från hela världen och trädgårdar anlagda i solens gång. Färgglada tematiska blomsterrabatter sprakar också av liv.
Roseggs slottsträdgårdar
I djurparken kan du promenera runt slottskullen och se över 300 djur i öppna inhägnader. Avsluta med en promenad genom labyrinten till slottet.
Schönbrunns slottspark
Världens äldsta zoo är huvudattraktionen på Schönbrunn. Tips: Ta god tid på dig att utforska den stora slottsträdgården och slottet.
Prins Eugene och botanik
Vingård eller slottsträdgård?
Slottsträdgårdar i en klass för sig
Roseggs slottsträdgård
I den 2 400 m² stora labyrinten tar du dig fram genom labyrinterna, som kantas av totalt 3 000 avenboksträd och bildar en häck på totalt en kilometer.
Laxenburgs slottspark
Hundraåriga träd och ett tio kilometer långt nätverk av stigar, tillsammans med stora ängar och dammar, ger avkoppling och lugn.
Slottsträdgård med tekniska finesser
Esterházy slottspark
Där det nu finns ett café stod en gång monarkins första Watt-ångmaskin. Den drev vattencykeln i de fyra dammarna och växthusen i Orangeriet.
Slottsträdgårdar med ära
Eggenbergs slottsträdgård
Planerad som en arkitektonisk allegori över universum och inramad av fem trädgårdar.
Mirabell-trädgården
Den barocka lustträdgårdens orientering mot katedralen och fästningen framhäver Salzburgs stadsbild.
Schönbrunns slottspark
Vilken utsikt från Gloriette över parken, kronprinsens trädgård och labyrinten!
Information om klimatskydd
Slottsparkerna är inte bara vackra platser för avkoppling och stillhet – de är också viktiga livsmiljöer för många djur- och växtarter. Därför har flera av dessa parker börjat omvandla sina grönområden till blomstrande ängar med vilda blommor. Ett exempel är Gloriette-ängen i Schönbrunns slottspark i Wien, där vilda blommor skapar en fristad för insekter.
I Salzburgs parker låter man särskilda "vilda hörn" växa fritt. Även trafiköar vid vägar används för att gynna biologisk mångfald – de förvandlas till bihagar, och gräsklippningen sker på ett sätt som tar hänsyn till både flora och fauna.
Oavsett om det handlar om en slottspark, en rondell eller en liten gräsplätt gör alla dessa insatser skillnad för den biologiska mångfalden.
Även tågresor blir mer hållbara: ÖBB, Österrikes nationella järnvägsbolag, omvandlar vägbankar, gräskanter och rabatter vid stationer till livsmiljöer för bin. Där finns till och med bikupor som producerar honung – en söt bonus för både naturen och resenärerna!