Österrikes vackraste slottsträdgårdar

Österrike är hem till imponerande slott, omgivna av storslagna trädgårdar fyllda med botaniska skatter som fascinerar besökare.

I Österrike har samspelet mellan natur och arkitektur alltid haft en särskild betydelse. Kärleken till att forma, vårda och njuta av naturens skönhet går långt tillbaka i historien. Idag bjuder landets storslagna slottsparker in till att promenera, utforska och njuta av ögonblickets stillhet.

De österrikiska slotten, som gnistrande juveler utspridda över landet, erbjuder en fängslande resa genom historien. Men det är inte bara de imponerande byggnaderna som lockar besökare – de storslagna trädgårdarna, parkerna och lustgårdarna är mästerverk inom trädgårdsarkitektur och skönhet i sig själva.

Harmoni mellan arkitektur och natur

Slottsparkerna i Österrike bjuder på en imponerande variation – från prydliga blomsterrabatter och alpina trädgårdar till romantiska landskap, historiska inslag och eleganta vattenspel. Många av dessa grönskande oaser har en historia som sträcker sig över flera århundraden och erbjuder idealiska platser för avkopplande promenader, särskilt under sommarmånaderna.

Samspelet mellan natur och arkitektur har alltid haft en särskild betydelse i Österrike. Landets djupa respekt för att skapa, bevara och beundra naturens skönhet är en viktig del av dess kulturarv. I dag erbjuder slottsparkerna en fridfull oas – en möjlighet att finna balans i en unik och inspirerande miljö.

Österrikes slottsträdgårdar ur alla perspektiv

Kärlekens trädgårdar

Trädgårdarna vid Schloss Ambras

Ärkehertig Ferdinand II lät bygga slottet som en tillflyktsort för sin hemliga hustru, Philippine Welser. Slottet omges av många legender om den mystiska slottsfrun.

Slottet Ambras

Mirabell-trädgårdarna

Vandra genom den barocka rosenträdgården till fontänen, upptäck marmordvärgar i häckarna och blicka upp mot fästningen – precis som Salome Alt en gång gjorde.

Mirabell slott

Slottsträdgårdar och biologisk mångfald

Herbersteins slottsträdgårdar

Här finns mycket att utforska: en djurpark med arter från hela världen och trädgårdar anlagda i solens gång. Färgglada tematiska blomsterrabatter sprakar också av liv.

Herbersteins slottsträdgårdar

Roseggs slottsträdgårdar

I djurparken kan du promenera runt slottskullen och se över 300 djur i öppna inhägnader. Avsluta med en promenad genom labyrinten till slottet.

Roseggs slott

Schönbrunns slottspark

Världens äldsta zoo är huvudattraktionen på Schönbrunn. Tips: Ta god tid på dig att utforska den stora slottsträdgården och slottet.

Schönbrunns slott

Trädgården vid Hofpalatset

Var tävlar vita åsnor och lipizzanerhästar med exotiska växter? I barockträdgården vid hovpalatset! Den imponerar också med sina sju terrasser och sex fontäner.

Hofs slott

Prins Eugene och botanik

Prins Eugen var inte bara general, utan också en passionerad trädgårdsmästare. Prinsen förvandlade fyra slott till fantastiska barockträdgårdar.

Hofs slott

Slottet Belvedere

Slottet Niederweiden

Slottet Obersiebenbrunn

Vingård eller slottsträdgård?

Kapfensteins slott

Njut av en picknick mitt bland 40 hektar vingårdar och låt blicken vandra ända till Ungern och Slovenien.

Vingården på slottet Kapfenstein

Slottsträdgårdar i en klass för sig

Roseggs slottsträdgård

I den 2 400 m² stora labyrinten tar du dig fram genom labyrinterna, som kantas av totalt 3 000 avenboksträd och bildar en häck på totalt en kilometer.

Roseggs slottsträdgårdar

Laxenburgs slottspark

Hundraåriga träd och ett tio kilometer långt nätverk av stigar, tillsammans med stora ängar och dammar, ger avkoppling och lugn.

Laxenburgs slott

Trädgårdarna vid slottet Belvedere

Här finns inte bara Europas äldsta alpina trädgård, utan även slottsträdgården, kammarträdgården, skulpturträdgården och den botaniska trädgården.

Slottet Belvedere

Slottsträdgård med tekniska finesser

Esterházy slottspark

Där det nu finns ett café stod en gång monarkins första Watt-ångmaskin. Den drev vattencykeln i de fyra dammarna och växthusen i Orangeriet.

Trädgården vid Esterházy-palatset

Hellbrunns slottsträdgård

Vattenspelen i slottsträdgården förbluffar besökare med mystiska grottor, förrädiska fontäner och 200 handgjorda, vattendrivna dockor.

Slottet Hellbrunn

Slottsträdgårdar med ära

UNESCO tilldelar titeln världsarv till platser som är unika vittnesbörd om tidigare kulturer eller extraordinära naturlandskap. Fyra slott och deras trädgårdar har hedrats med denna prestigefyllda titel.

Eggenbergs slottsträdgård

Planerad som en arkitektonisk allegori över universum och inramad av fem trädgårdar.

Eggenbergs slottspark

Mirabell-trädgården

Den barocka lustträdgårdens orientering mot katedralen och fästningen framhäver Salzburgs stadsbild.

Mirabell slott

Schönbrunns slottspark

Vilken utsikt från Gloriette över parken, kronprinsens trädgård och labyrinten!

Slottet Schönbrunn

Belvedere-trädgården

Med sin landskapsarkitektur är trädgården en symbios mellan arkitektur och natur.

Belvedere slott

Information om klimatskydd

Biologisk mångfald och artrikedom i slottsträdgårdar

Slottsparkerna är inte bara vackra platser för avkoppling och stillhet – de är också viktiga livsmiljöer för många djur- och växtarter. Därför har flera av dessa parker börjat omvandla sina grönområden till blomstrande ängar med vilda blommor. Ett exempel är Gloriette-ängen i Schönbrunns slottspark i Wien, där vilda blommor skapar en fristad för insekter.

I Salzburgs parker låter man särskilda "vilda hörn" växa fritt. Även trafiköar vid vägar används för att gynna biologisk mångfald – de förvandlas till bihagar, och gräsklippningen sker på ett sätt som tar hänsyn till både flora och fauna.

Oavsett om det handlar om en slottspark, en rondell eller en liten gräsplätt gör alla dessa insatser skillnad för den biologiska mångfalden.

Även tågresor blir mer hållbara: ÖBB, Österrikes nationella järnvägsbolag, omvandlar vägbankar, gräskanter och rabatter vid stationer till livsmiljöer för bin. Där finns till och med bikupor som producerar honung – en söt bonus för både naturen och resenärerna!

Vanliga frågor

Burgenland

Niederösterreich

Steiermark

Kärnten:

  • Hundar är tillåtna i Rosegg Zoo, men inte i labyrinten.

Niederösterreich:

  • Laxenburgs slottspark

SalzburgerLand:

  • Hellbrunn slottspark

Steiermark:

  • Herberstein slottspark

Tyrolen:

  • Ambras slottspark

Hundar måste hållas kopplade i alla trädgårdar och parker.

Kärnten:

  • Rosegg slott

Steiermark:

  • Herberstein slott

Wien: slottet

  • Slottet Schönbrunn

  • Den gröna rosen har sin plats i trädgården vid slottet Herberstein.

  • I Eggenbergs slottspark odlas endast rosor som var kända och odlades före 1837. Här kan du också se det gamla olivträdet Methusalem och en imponerande albizia.

  • I växthusen på Schönbrunn hittar du Fockea, en ättling till världens äldsta suckulenta krukväxt, som väntar på att upptäckas av dig.

  • På Meierhof vid Schloss Hof frodas traditionella sorter av blommor, örter, frukt och grönsaker, och ger nytt liv åt äldre odlingstraditioner.

  • Varje vår hålls det årliga evenemanget "Rarities Exchange" i den botaniska trädgården vid Belvedere-palatset. Här kan du hitta unika växter till din trädgård eller balkong.

  • I slottsparken vid Esterházy kan du upptäcka botaniska rariteter som tulpanträdet, hornträdet, libanoncedern, humleboken, det japanska strängträdet och en vacker talldunge.

