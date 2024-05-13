Prins Eugen
Wiens kulturella visionär
Prins Eugen föddes 1663 i Paris som son till en adlig men utfattig gren av den italienska familjen Savoy. Han drömde om en militär karriär, men på grund av sin ringa längd, endast 1,54 meter, och sin mäktiga mors inflytande blev han avvisad av Frankrike.
Vid 20 års ålder tog han ett drastiskt beslut och flydde – enligt ryktet förklädd till kvinna. 'Kejsar Leopold I av Österrike, som desperat behövde militära rekryter, tog emot honom med öppna armar,' berättar Georg Lechner, kurator för 300-årsfirandet på Belvedere Gallery i Wien.
Kort därefter började prins Eugen sin tjänst i den österrikiska armén, ett steg som inte bara skulle forma hans eget liv utan också förändra Centraleuropas historia.
Prins Eugenes kulturarv i överblick
Uppgången till hjältestatus
Prinsen tog värvning i den österrikiska militären och steg snabbt i graderna tack vare sina strategiska färdigheter. Han fick snart ett heroiskt rykte och drog ut i krig för vad kejsarna ansåg vara en rättvis sak, kristendomens frälsning i Europa. "I kriget mot de muslimska ottomanerna stiliserades han som "västvärldens räddare" och befriade delar av Europa efter ett och ett halvt sekel av turkisk ockupation", säger kuratorn för 300-årsfirandet på österrikiska Belvedere Gallery.
Ämbetet som lekmannaabbot, som han fick vid 15 års ålder - vilket gjorde honom till beskyddare av två kloster i Savojen - gav honom en förmögenhet, men också celibat. Hans årsinkomst uppgick till cirka tretton kilo guld. Prins Eugen gifte sig aldrig, förblev barnlös och hans privatliv är än idag ett mysterium för många. Hans samtida kallade honom "en Mars utan Venus" och rykten om hans homosexualitet levde kvar. Idag hyllas han av det lokala gay-samhället som en av deras egna och är i fokus för queer-turer i Wien.
Prins Eugene av Savojen anses vara en av Österrikes viktigaste konstmecenater. För sina residens - prins Eugen ansågs vara excentrisk och makthungrig - byggde han nya palats, samlade enorma konstsamlingar och introducerade extravaganta officiella representationer, baler och mottagningar som aldrig tidigare hade skådats i det krigshärjade Wien.
En liten, udda militärgeneral med stor inverkan
I motsats till sitt privatliv, som han höll enkelt, växte hans önskan om officiellt erkännande och berömmelse med hans professionella framgång och växande rikedom. Han visade i allt högre grad upp sin makt genom representation.
Under sitt liv byggde han tre majestätiska barockpalats: sitt sommarresidens Belvedere, sitt huvudresidens Vinterpalatset - som båda idag ligger i centrala Wien - och sitt lantställe Schloss Hof, 50 kilometer öster om Wien. De summor som spenderades på inredningen av de prestigefyllda rummen i hans palats - med gobelänger, tyger, ljuskronor, speglar och fresker - översteg vida de som spenderades på byggnaderna. Hans trädgårdar med ovanliga växter och vattenspel samt menagerier med exotiska djur bidrog till att göra hans egendomar ännu mer attraktiva.
Prinsens bästa vän
Under sina 72 levnadsår var det kanske hans älskade tama lejon som stod den privata prinsen närmast. Lejon står för makt och styrka. Symboler som prins Eugen älskade och gärna använde för att dekorera sina palats och sin vapensköld. Han sägs ha haft en särskilt nära relation till detta lejon.
Kopplat till slutet: Enligt legenden ryter det vilda djuret vid prins Eugenes dödsstund, som om det visste att dess vän var döende.
Arvet och inflytandet från prinsen
Trots sin excentricitet - eller kanske på grund av den - är prins Eugenes inflytande på konstvärlden obestridligt. Efter hans död återupplivades Belvederepalatset av kejsarinnan Maria Theresia 1777 som ett galleri för de kejserliga konstsamlingarna, vilket gjorde det till ett av de första museerna i världen som var öppet för allmänheten.
Tre århundraden senare är Belvedere i Wien fortfarande den centrala scenen för konst från medeltiden till samtidskonst. Gästerna besöker den permanenta utställningen "Schau! The Belvedere Collection from Cranach to Export" med 400 verk från 800 år av konsthistoria och fördjupa sig i världens största Gustav Klimt-samling med det ikoniska verket "Kyssen".
Belvederepalatset och dess trädgårdar
Res tillbaka i tiden till prins Eugens tid. Upptäck Lower Belvedere - prins Eugenes huvudsakliga bostad under sommarmånaderna - och Upper Belvedere, där glittrande baler och mottagningar en gång hölls utanför stadsmuren.
Förutom de Utställningarna på Belvedere-museerna är det också värt att utforska de arkitektoniska höjdpunkterna från perioden: från den stora trappan till Marmorhallen och Guldkabinettet.
De som längtar efter avkoppling i den friska luften kommer att känna sig som hemma på en promenad genom de franska Trädgårdar särskilt väl. Skulpturer av samtida konstnärer kan också ses här på regelbunden basis.
Tips: Njut av panoramautsikten, känd som Canaletto-utsikten, över Wiens historiska stadskärna, som är en UNESCO:s världsarvslista världsarvslista.
Från Prinz-Eugen-Straße till Heldenplatz
Vinterpalatset
Om du går längs Prinz-Eugen-Straße mot stadens centrum, förbi parken med slottet Belvedere, vidare till Schwarzenbergplatz och korsar Wiens Ringstraße - då är du redan i det första distriktet. Där, efter några hundra meter, kommer du till prins Eugenes vinterpalats på Himmelpfortgasse 8.
Idag inhyser byggnaden det federala finansministeriet och är inte längre öppen för allmänheten. Den barocka fasaden, den överdådiga portalen och de smala, vindlande gränderna i Wiens gamla stad ger oss en glimt av det förflutna.
Prins Eugen-kapellet i Stephansdomen i Wien
Bara tio minuters promenad från prins Eugenes vinterpalats ligger Stefansdomen. Wiens landmärke är den sista viloplatsen för många Habsburgare och Wiens kardinaler.
Prins Eugenes grav är utsmyckad med en pyramid, bronsskulpturer och en relief som visar ett av hans viktigaste slag. Det lilla Prince Eugene-kapellet ligger på marknivå på långhusets vänstra sida.
Monument över prins Eugene
Ryttarstatyn i brons av prins Eugen står på Heldenplatz i Wien framför Hofburg - bara tio minuters promenad från Stefansdomen. Statyn avtäcktes av kejsar Franz Joseph I år 1865 i samband med prins Eugenes 203-årsdag.
Den hedrar hans enastående militära bedrifter. Olika inskriptioner på statyns bas visar hans viktigaste slag och hans arbete som militär befälhavare.