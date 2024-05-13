Uppgången till hjältestatus

Prinsen tog värvning i den österrikiska militären och steg snabbt i graderna tack vare sina strategiska färdigheter. Han fick snart ett heroiskt rykte och drog ut i krig för vad kejsarna ansåg vara en rättvis sak, kristendomens frälsning i Europa. "I kriget mot de muslimska ottomanerna stiliserades han som "västvärldens räddare" och befriade delar av Europa efter ett och ett halvt sekel av turkisk ockupation", säger kuratorn för 300-årsfirandet på österrikiska Belvedere Gallery.

Ämbetet som lekmannaabbot, som han fick vid 15 års ålder - vilket gjorde honom till beskyddare av två kloster i Savojen - gav honom en förmögenhet, men också celibat. Hans årsinkomst uppgick till cirka tretton kilo guld. Prins Eugen gifte sig aldrig, förblev barnlös och hans privatliv är än idag ett mysterium för många. Hans samtida kallade honom "en Mars utan Venus" och rykten om hans homosexualitet levde kvar. Idag hyllas han av det lokala gay-samhället som en av deras egna och är i fokus för queer-turer i Wien.

Prins Eugene av Savojen anses vara en av Österrikes viktigaste konstmecenater. För sina residens - prins Eugen ansågs vara excentrisk och makthungrig - byggde han nya palats, samlade enorma konstsamlingar och introducerade extravaganta officiella representationer, baler och mottagningar som aldrig tidigare hade skådats i det krigshärjade Wien.